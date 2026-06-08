Eddy Gnahore (32 de ani) a ajuns la finalul contractului cu Dinamo, însă există posibilitatea ca jucătorul francez să continue și în stagiunea viitoare.

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Plecarea lui Gnahore la finalul acestui sezon părea destul de clară, însă alb-roșiii tind să mizeze pe serviciile acestuia în continuare, chiar și în mandatul noului antrenor, Nuno Campos.

Dinamo și-ar dori o micșorare a salariului Eddy Gnahore

La acest moment, atât cei din conducerea clubului, cât și Gnahore își doresc să continue colaborarea, însă Dinamo ar fi impus o condiție suplimentară.

Problema vine din zona financiară, Gnahore fiind printre jucătorii cu cele mai mari salarii de la club, peste 20.000 de euro lunar, iar „câinii” și-ar dori o diminuare salarială pentru a putea lua în calcul prelungirea, informează gsp.ro.

O decizie finală ar urma să fie luată de club, dar și de noul staff tehnic.

„Cu Eddy vom avea o discuție, dar va conta și părerea noului antrenor”, declara recent Andrei Nicolescu.

Ghahore a ajuns la Dinamo în ianuarie 2024, liber de contract după despărțirea de Ascoli, și a fost constant unul dintre oamenii de bază ai lui Zeljko Kopic, cu 41 de apariții în sezonul recent încheiat, în toate competițiile.

Jucătorii care s-au despărțit de Dinamo la finalul acestui sezon:

Georgi Milanov

Jordan Ikoko

Valentin Țicu

Kennedy Boateng

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