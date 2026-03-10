Oficial Echipa din Liga 1 și-a schimbat antrenorul: „La cât mai multe realizări!”
Marius Croitoru
Oficial Echipa din Liga 1 și-a schimbat antrenorul: „La cât mai multe realizări!”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 10.03.2026, ora 18:56
alt-text Actualizat: 10.03.2026, ora 18:57
  • Marius Croitoru, 45 de ani, a fost anunțat oficial ca antrenor la FC Botoșani, după plecarea lui Leo Grozavu

Croitoru va debuta pe banca moldovenilor luni, 16 martie, cu Unirea Slobozia, în prima etapă din play-out.

Iată comunicatul clubului finanțat de Valeriu Iftime:

„Începând de astăzi, Marius Croitoru este noul antrenor principal al FC Botoșani.

În vârstă de 45 de ani și posesor al Licenței PRO din decembrie 2025, tehnicianul a semnat un acord cu „roș-alb-albaștrii” valabil până la 30 iunie 2026.

Marius Croitoru a mai pregătit-o pe FC Botoșani în două rânduri: în iunie 2019 – iunie 2022 și iunie 2023 – august 2023.

În afară de FC Botoșani, Marius Croitoru le-a mai antrenat pe FCU 1948 Craiova (două mandate) și pe FC Argeș.

Din staff-ul lui Marius Croitoru vor face parte Nicole Roșca și Andrei Patache, antrenori secunzi, Alin Bordeanu, antrenor cu portarii și Ovidiu Chiribici, preparator fizic.

Bine ai venit Marius Croitoru, și la cât mai multe realizări la FC Botoșani!”.

Am o slăbiciune pentru el. Știu cât fotbal știe și cât e de devotat Valeriu Iftime despre Marius Croitoru

Valeriu Iftime a explicat despărțirea de Leo Grozavu: „Îmi era frică de retrogradare”

„A fost extraordinar Leo, dar știm cu toții, când o echipă intră în degringoladă și rezultate proaste, nu mai face nimic decât dacă schimbă antrenorul.

Leo a înțeles el că nu mai poate să facă mari lucruri acum. Pentru că, așa cum joacă echipa de 8 etape, să faci 3 puncte este inacceptabil pentru oricine”, a declarat Iftime, la Digi Sport, săptămâna trecută.

Întrebat dacă nu sunt și jucătorii responsabili pentru rezultatele obținute de Botoșani, patronul formației moldovene a răspuns:

„Și acum ce să facem? Dăm afară toți jucătorii? Din ianuarie încoace s-au făcut tot felul de presiuni asupra lor.

Pentru că Leo spunea: «Nu se antrenează, nu știu ce». Se creează o lipsă de chimie între antrenor și jucători: el crede că ei nu se antrenează, ei cred că el e foarte sever. Și uite că, una peste alta, s-a dus la o ruptură din asta”.

Iftime a subliniat că obiectivul echipei a fost și a rămas salvarea de la retrogradare, însă este convins că, dacă ar fi renunțat mai devreme la Leo Grozavu, Botoșani ar fi putut prinde play-off-ul, iar contextul ar fi fost cu totul diferit.

„Leo nu a avut un obiectiv clar. Obiectivul era salvarea de la retrogradare. Povestea este că, în timpul ăsta, cât echipa a jucat bine și ne-am ambalat cu toții... Eu cred că, dacă pe Leo nu îl schimbam acum, noi retrogradam.

Uitați-vă la Iași, la Sepsi. Îmi era frică. Mi se părea că nu mai putea juca echipa. Sunt jucători care spuneau: «Nu mai vin la echipă, că parcă vin la chin».

Eu am vorbit cu Leo la modul cel mai prietenesc: «Dacă vrei, rămâi, nu am nicio problemă, dar să văd dacă te poți descurca cu ăștia»”, a mai spus patronul formației moldovene.

Uitați-vă la U Cluj, la CFR Cluj, de unde au plecat și unde au ajuns. Poate dacă noi aveam inima asta mai tare și nu eram prieteni cu Leo, îl schimbam în ianuarie, dar mă făceați nebun toți. Valeriu Iftime

Marius Croitoru antrenor liga 1 OFICIAL fc botosani valeriu iftime
Știri ultima oră
