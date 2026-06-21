Probleme pentru Dinamo și FCSB Arena Națională, blocată și în luna septembrie din același motiv ca în sezonul precedent. Ce variante au 

Arena Națională va avea din nou porțile închise pentru fotbal într-un weekend al lunii septembrie, așa cum s-a întâmplat și în stagiunea anterioară.

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Dinamo și FCSB au avut probleme în acest sens și în finalul sezonului recent încheiat, din cauza evenimentelor desfășurate pe cel mai mare stadion al țării, iar acestea se extind și în sezonul 2026-2027.

Arena Națională, blocată de evenimentul Asia Fest

Stadionul va fi ocupat în weekendul 18-20 septembrie, pentru desfășurarea „Asia Fest”, festival dedicat culturii și gastronomiei țărilor asiatice, ajuns la a 13-a ediție, conform site-ului care vinde bilete pentru eveniment.

Astfel, Dinamo și FCSB, echipele care se folosesc de Arenă cel mai des, vor fi nevoite să găsească o alternativă, în funcție de programări, cel mai probabil pe stadionul „Arcul de Triumf”, respectiv „Steaua”.

În weekend-ul respectiv se va disputa etapa 10 din Liga 1, care va fi urmată de partidele României din Liga Națiunilor.

În sezonul precedent, Arena Națională a fost blocată de același eveniment, între 19 și 21 septembrie, însă Dinamo a primit aprobare pentru ca partida să se joace pe 22, în ziua imediat următoare.

Problemele privind stadionul apar încă din weekend-ul 17-19 iulie, stadionul găzduind și evenimentul Bucharest Town Charity Run, care se suprapune cu prima etapă a noului sezon.

Până la startul noii stagiuni, a cărei tragere la sorți pentru program va avea loc în iulie, U Craiova și U Cluj se vor întâlni în Supercupa României, pe 12 iulie, de la ora 21:00

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