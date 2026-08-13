Vor ca FIFA să urmeze modelul UE Planul pus la cale de UEFA și aliații săi pentru a preveni un nou Infantino

UEFA și aliații săi încearcă să-l îndepărteze pe Gianni Infantino (56 de ani) de la conducerea FIFA.

Cum vor confederațiile continentale să arate viitorul forului mondial, în rândurile de mai jos.

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UEFA, AFC și CONCACAF încearcă să-l forțeze pe Infantino să renunțe la funcția sa, însă demisia este puțin probabilă, președintele american Donald Trump exprimându-și recent sprijinul pentru elvețian.

O alternativă ar fi convocarea unui Congres extraordinar la cererea a 43 de federații, în cadrul căruia Infantino ar putea fi înlăturat cu 106 voturi.

UEFA vrea ca FIFA să fie condusă după modelul Uniunii Europene

Mulți dintre liderii fotbalului s-au reunit săptămâna aceasta la Salzburg cu ocazia Supercupei Europei.

A fost prima ocazie în care aceștia au putut să se întâlnească față în față de la izbucnirea crizei din cadrul FIFA, după descoperirea planului secret al lui Infantino de a vinde părți ale Campionatului Mondial.

Aleksander Ceferin, președintele UEFA, ar fi avut mai multe întâlniri, însă deosebit de importantă este considerată a fi cea cu Patrice Motsepe, șeful Confederației Americane de Fotbal (CAF). Anterior, Infantino a beneficiat de sprijinul CAF.

The Independent susține că UEFA și aliații săi doresc ca președinția FIFA să fie asigurată prin rotație de către confederațiile continentale , așa cum se întâmplă în cazul Uniunii Europene și al altor instituții multinaționale similare.

Fiecare țară din Uniunea Europeană conduce Consiliul Uniunii Europene timp de șase luni. La 1 iulie 2026, Irlanda a preluat această președinție rotativă de la Cipru, urmând să o dețină până la 31 decembrie 2026.

În esență, această modificare ar însemna că FIFA nu ar mai putea avea niciodată un președinte cu puterea de care au dispus Infantino și predecesorii săi.

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