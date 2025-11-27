„Nu e doar o imagine” Cei mai importanți oameni de la Dinamo, prezență-surpriză: „E un semn!”

Dinamoviștii au participat joi seară la gala caritabilă „Timp pentru bine”, iar Florentin Petre (49 de ani) a avut un mesaj special de la eveniment

Actualul antrenor secund al „câinilor”, legendă a clubului ca jucător, a postat o imagine de la gală, cu toți participanții din partea clubului, și o descriere a situației curente de la formația roș-albă.

Mesajul mobilizator al „câinilor”, înainte de ultimele meciuri ale anului

„Suntem Dinamo. Această fotografie nu e doar o imagine. E un semn că SUNTEM AICI. Luptăm!!! Pentru glorie, pentru culori, pentru mândrie. Odată Dinamo, mereu Dinamo”, a postat Petre pe Instagram.

În imagine se regăsesc, alături de Petre, căpitanul Cătălin Cîrjan, antrenorul principal Zeljko Kopic, președintele Andrei Nicolescu și CFO-ul Dan Gătăianțu.

La rândul său, tehnicianul croat a publicat o fotografie cu căpitanul său și secundul.

Dinamo luptă pentru obiectiv

Clubul din Ștefan cel Mare se bate pentru un loc de cupe europene în acest sezon.

„Câinii” se află pe poziția a 4-a, cu 31 de puncte, la 4 lungimi de liderul Rapid.

Meciul următor e unul dificil, acasă cu Oțelul. Partida se va disputa sâmbătă, pe Arena Națională, de la 20:45.

