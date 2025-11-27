Bîrligea, „transferat” la Craiova FOTO: Ce a apărut pe grafica TV la finalul partidei cu Mainz, din Conference League

U Craiova - Mainz 1-0. Oltenii au obținut o victorie foarte importantă în runda #5 din faza principală a Conference League.

La finalul partidei, grafica televiziunii Prima Sport a oferit un moment ciudat.

Craiova s-a impus la limită în partida cu formația germană și are speranțe chiar și la primele 8 locuri, care duc direct în faza optimilor.

U Craiova - Mainz 1-0 . Eroare de afișaj pe grafica TV

Oltenii au câștigat pe teren propriu prin reușita lui Assad Al Hamlawi din lovitură de la 11 metri. Atacantul fusese introdus cu doar două minute înainte pe teren, în locul lui Nsimba.

După fluierul final, în timpul bucuriei celor de la Craiova, grafica TV a generat un moment confuz.

Deasupra scorului, în dreptul marcatorului a fost trecut Daniel Bîrligea, jucătorul celor de la FCSB.

Nici minutul 48, cel afișat, nu a fost corect, golul lui Assad fiind marcat mai târziu, în minutul 67.

Cu această victorie, elevii lui Coelho au ajuns la 7 puncte după 5 etape, în clasamentul din Conference League.

Programul Universității Craiova în Conference League

Rakow - U Craiova 2-0

2-0 U Craiova - FC Noah 1-1

- FC Noah 1-1 Rapid Viena - U Craiova 0-1

0-1 U Craiova - FSV Mainz 05 1-0

- FSV Mainz 05 1-0 11 decembrie, ora 19:45 : U Craiova - Sparta Praga

: U Craiova - Sparta Praga 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

