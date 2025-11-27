Bîrligea, „transferat” la Craiova FOTO: Ce a apărut pe grafica TV la finalul partidei cu  Mainz, din Conference League +55 foto
foto: captură Prima Sport
Conference League

Bîrligea, „transferat” la Craiova FOTO: Ce a apărut pe grafica TV la finalul partidei cu Mainz, din Conference League

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 27.11.2025, ora 23:37
alt-text Actualizat: 27.11.2025, ora 23:38
  • U Craiova - Mainz 1-0. Oltenii au obținut o victorie foarte importantă în runda #5 din faza principală a Conference League.
  • La finalul partidei, grafica televiziunii Prima Sport a oferit un moment ciudat.

Craiova s-a impus la limită în partida cu formația germană și are speranțe chiar și la primele 8 locuri, care duc direct în faza optimilor.

Îl apără pe Baiaram Sorin Cârțu îi critică pe arbitri, după U Craiova - Mainz 1-0: „A contat în schimbarea lui"
Îl apără pe Baiaram Sorin Cârțu îi critică pe arbitri, după U Craiova - Mainz 1-0: „A contat în schimbarea lui”
Îl apără pe Baiaram Sorin Cârțu îi critică pe arbitri, după U Craiova - Mainz 1-0: „A contat în schimbarea lui”

U Craiova - Mainz 1-0. Eroare de afișaj pe grafica TV

Oltenii au câștigat pe teren propriu prin reușita lui Assad Al Hamlawi din lovitură de la 11 metri. Atacantul fusese introdus cu doar două minute înainte pe teren, în locul lui Nsimba.

După fluierul final, în timpul bucuriei celor de la Craiova, grafica TV a generat un moment confuz.

Deasupra scorului, în dreptul marcatorului a fost trecut Daniel Bîrligea, jucătorul celor de la FCSB.

foto: captură Prima Sport foto: captură Prima Sport
foto: captură Prima Sport

Nici minutul 48, cel afișat, nu a fost corect, golul lui Assad fiind marcat mai târziu, în minutul 67.

Cu această victorie, elevii lui Coelho au ajuns la 7 puncte după 5 etape, în clasamentul din Conference League.

U Craiova - Mainz. FOTO Raed Krishan GOLAZO (7).jpg
U Craiova - Mainz. FOTO Raed Krishan GOLAZO (7).jpg

Programul Universității Craiova în Conference League

  • Rakow - U Craiova 2-0
  • U Craiova - FC Noah 1-1
  • Rapid Viena - U Craiova 0-1
  • U Craiova - FSV Mainz 05 1-0
  • 11 decembrie, ora 19:45: U Craiova - Sparta Praga
  • 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

„Roșu” pe Marakana  FOTO. Steaua Roșie Belgrad, în inferioritate din minutul 27 » Ce s-a întâmplat
Europa League
22:47
„Roșu” pe Marakana FOTO. Steaua Roșie Belgrad, în inferioritate din minutul 27 » Ce s-a întâmplat
„Roșu” pe Marakana  FOTO. Steaua Roșie Belgrad, în inferioritate din minutul 27 » Ce s-a întâmplat
Orthodox Brothers Mesaj special trimis de ultrașii de la Steaua Roșie: scenografie pentru România și răspunsul aplaudat de tot stadionul
Europa League
22:26
Orthodox Brothers Mesaj special trimis de ultrașii de la Steaua Roșie: scenografie pentru România și răspunsul aplaudat de tot stadionul
Orthodox Brothers Mesaj special trimis de ultrașii de la Steaua Roșie: scenografie pentru România și răspunsul aplaudat de tot stadionul

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share