„Eram sigur că voi marca"  Assad Al-Hamlawi, după victoria cu Mainz: „Sunt foarte fericit " + Ce spune Nicușor Bancu
Assad Al-Hamlawi FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro)
Conference League

„Eram sigur că voi marca" Assad Al-Hamlawi, după victoria cu Mainz: „Sunt foarte fericit " + Ce spune Nicușor Bancu

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 27.11.2025, ora 22:30
alt-text Actualizat: 27.11.2025, ora 22:58
  • U CRAIOVA - MAINZ 1-0. Assad Al-Hamlawi (25 de ani) și Nicușor Bancu (33 de ani) au vorbit despre victoria obținută de olteni în etapa #4 din Conference League.

Atacantul palestinian a marcat unicul gol al partidei de pe „Ion Oblemenco”, în minutul 67, din penalty.

U CRAIOVA - MAINZ. Assad Al-Hamlawi, după ce a reușit golul victoriei: „Eram sigur că voi marca”

Jucătorul Universității a vorbit despre momentul în care a trebuit să execute penalty-ul obținut de Alexandru Cicâldău, în repriza a doua.

„E important pentru mine că am marcat. Sunt foarte fericit. Eram foarte încrezător că voi marca, nu am avut emoții.

Am discutat înainte de meci, știam că Mainz e o echipa buna, dar noi suntem ca o familie, puternici. După prima repriză am simțit că putem câștiga, iar în repriza a doua asta s-a întâmplat.

(n.r. despre statutul său de rezervă) Cred că ceea ce decide antrenorul este ceea ce e bine pentru echipă. Dacă mi se va spune să stau în tribună, acolo voi sta, nu am o problemă pentru că știu că antrenorul vrea ce e mai bun pentru echipă.

Astăzi trebuie să ne bucurăm, apoi ne ducem la recuperare și mergem concentrați la următorul meci de campionat”, a declarat Assad, la Prima Sport.

Nicușor Bancu: „Mainz nu era o sperietoare”

„Am făcut o partidă foarte bună, suntem mândri de ce am realizat. Am intrat în istorie, dar nu ne oprim aici. Trebuie să ne gândim la meciurile viitoare, să obținem victorii și să ne calificăm.

Am crezut în victorie, tot sezonul am făcut meciuri fantastice acasă iar asta ne dădea încredere că putem bate pe oricine. Mainz nu era o sperietoare, într-adevăr este un club puternic, dar au și ei problemele lor.

Ne dorim să mergem în primăvara europeană. Suntem fericiți că am câștigat, cred că nimeni nu se aștepta să facem aceste meciuri bune, dar trebuie să rămânem cu capul jos și să ne concentrăm pe următoarele meciuri”, a spus Bancu.

Întrebat despre schimbarea de antrenor, Nicușor Bancu a declarat: „Nu am decât să îi mulțumesc domnului Mirel Rădoi. A creat un grup foarte unit în care fiecare jucător aduce câte un plus”.

U Craiova - Mainz. FOTO Raed Krishan GOLAZO (7).jpg
U Craiova - Mainz. FOTO Raed Krishan GOLAZO (7).jpg

Galerie foto (55 imagini)

U Craiova - Mainz. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpeg U Craiova - Mainz. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpeg U Craiova - Mainz. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg U Craiova - Mainz. FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpeg U Craiova - Mainz. FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpeg
+55 Foto
labels.photo-gallery

Universitatea Craiova mainz conference league nicusor bancu Assad Al Hamlawi
