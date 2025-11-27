România, victorie de senzație  Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin

Naționala României de handbal feminin a avut un debut excelent la Campionatul Mondial, cu un triumf împotriva selecționatei din Croația, la Rotterdam, scor 33-24

Sportivele noastre au reușit 20 de goluri în repriza secundă

România e singura națională care a fost prezentă la toate cele 26 de ediții anterioare și se află în grupa A.

După Croația, selecționata antrenată de Ovidiu Mihăilă va mai întâlni Danemarca și Japonia.

Recent, „tricolorele” au câștigat Trofeul Carpați cu număr maxim de puncte obținute.

România - Croația 33-24 . Ovidiu Mihăilă: „E important să ne păstrăm personalitatea”

„Instinctul meu a fost să deschid ușa și să plecăm în alergare. Le pusesem pulsometrele, zic hai să o luăm în alergare. Domnul Vali Tomescu, care se ocupă de aceste detalii, ne-a spus că vom ajunge în timp util.

A fost un moment în care m-am panicat, mi-am pus întrebări dacă ajungem sau nu la meci.

De aceea, poate și începutul de joc a fost într-un oarecare dezechilibru”, a glumit selecționerul Mihăilă despre momentele de întârziere, cauzate de trafic, conform gsp.ro.

Partida a început cu 10 minute de întârziere, după ce naționala României a fost blocată în traficul din Rotterdam și a ajuns la sală cu doar o jumătate de oră înainte de meci:

Federația Română de Handbal anunță că partida dintre Echipa Națională a României și reprezentativa Croației, programată... Publicată de FRH - Federația Română de Handbal pe Joi, 27 noiembrie 2025

Mihăilă a continuat: „Le-am spus, adaptabilitatea este foarte importantă la un Campionat Mondial. E important să ne păstrăm personalitatea, vom găsi soluțiile să stăm în fața Japoniei.

Chiar dacă au avut rezultate bune în ultima vreme, au învins Angola. E greu de citit, trebuie să ridicăm nivelul fizic. Important e că terminat cu toate fetele sănătoase azi.

Jocul cu Japonia reprezintă continuarea unei munci, o șansă de a spera la ceea ce mulți nu cred în legătură cu această echipă la Campionatul Mondial”.

Elena Șerban și Gabriela Dumitrașcu nu au prins lotul de 16 pentru această partidă

Programul României la Campionatul Mondial

România - Croația 33-24

33-24 România - Japonia , sâmbătă, 29 noiembrie, 19:00 - Digi Sport 1 și Prima Sport 1

, sâmbătă, 29 noiembrie, 19:00 - Digi Sport 1 și Prima Sport 1 Danemarca - România, luni, 1 decembrie, 21:30 - Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Programul complet al competiției poate fi consultat aici.

Lotul convocat de Ovidiu Mihăilă pentru Campionatul Mondial:

Portari: Yuliya Dumanska (CS Minaur Baia Mare), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila);

Yuliya Dumanska (CS Minaur Baia Mare), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila); Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (CS Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București);

Sonia Seraficeanu (CS Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București); Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița);

Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița); Interi: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maria Skrobic (CS Rapid București), Alicia Gogîrlă (SCM Craiova);

Sorina Grozav (Corona Brașov), Maria Skrobic (CS Rapid București), Alicia Gogîrlă (SCM Craiova); Coordonatori: Rebeca Necula (SCM Râmnicu Vâlcea), Alisa Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Cristina Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița);

Rebeca Necula (SCM Râmnicu Vâlcea), Alisa Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Cristina Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița); Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (CSM Slatina), Asma Elghaoui (SCM Râmnicu Vâlcea).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport