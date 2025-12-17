„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu +10 foto
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu

17.12.2025, ora 20:13
17.12.2025, ora 20:21
  • Alexandru Musi (21 de ani) a vorbit despre accidentarea suferită în urmă cu câteva săptămâni și cum a decurs perioada de recuperare.
  • Vestea că va lipsi între 4 și 6 săptămâni l-a afectat în primă fază pe tânărul atacant, însă a găsit o soluție pentru a depăși momentul neplăcut.

Musi s-a ales cu o accidentare musculară serioasă după ultima acțiune a naționalei U21, din cauza staff-ului medical, care ar fi ignorat semnalele jucătorului legate de durerile pe care le avea.

Alexandru Musi: „Mi-a căzut cerul în cap”

Dezamăgit că această accidentare i-a întrerupt forma bună pe care o avea, Musi a încercat să ia părțile pozitive din această situație.

„Accidentarea asta a venit într-un moment prost pentru mine. Eram un moment foarte bun al carierei mele. Dar am încercat să iau accidentarea asta ca pe o chestie pozitivă, o învățătură de minte.

Eu zic că am doar de învățat și să mă întăresc pe partea asta. Am revenit de la echipa națională și am făcut un RMN aici. Și când mi-a spus doctorul că o să stau între 4 și 6 săptămâni, mi-a căzut cerul în cap!

Primele două zile a fost greu, dar după am încercat să fiu pozitiv, să-mi încarc mintea cu chestii pozitive, să stau mai mult cu familia, să stau concentrat pe recuperarea mea și să revin cât mai repede pe teren.

E prima mea ruptură musculară și mi s-a explicat că trebuie să am grijă, mai ales pe partea asta, pentru că poți să te accidentezi mereu. Și prefer să mă recuperez foarte bine și să-i dau timp piciorului să își revină 100%, ca să nu mai am probleme pe parcursul campionatului”, a declarat Musi, într-un interviu pentru aplicația Dinamo 1948.

Alexandru Musi FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Alexandru Musi FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Alexandru Musi FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Alexandru Musi FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Alexandru Musi FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Alexandru Musi FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Alexandru Musi FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Alex Musi: „Vreau să scriu istorie cu Dinamo”

Întrebat despre șansele lui Dinamo la titlu, Musi a transmis:

„Nu vreau să spun așa, că o să luăm campionatul sau o să ajungem în cupele europene. Eu vreau, în primul rând, să fiu sănătos și să scriu istorie cu Dinamo.

Dacă se poate să luăm campionatul sau să intrăm în cupele europene, ar fi ideal. Dar nu vreau să spun că intrăm, că mai e și partea cu norocul. Poate zic că intrăm și nu intrăm”.

VIDEO Musi vorbind spaniolă cu portarul Epassy

Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)
Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)

Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)
dinamo bucuresti Echipa Nationala accidentare Alexandru Musi
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share