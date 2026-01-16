Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”

Dinamo a mai împrumutat un tânăr jucător în Liga 2, pentru a avea mai multe minute

Acum o săptămână, Raul Rotund fusese trimis la ASA Târgu Mureș până la finalul sezonului

Ieri a fost anunțată și o plecare definitivă, cipriotul Charalampos Kyriakou

Acum, atacantul Luca Bărbulescu, 18 ani, va merge să joace la Corvinul Hunedoara, unde mai e împrumutat un dinamovist, portarul Codruț Sandu, 19 ani.

Dinamo a anunțat oficial mutarea:

„Mult succes, Luca!

Tânărul nostru jucător, Luca Bărbulescu, va continua sub formă de împrumut în a doua parte a sezonului în liga secundă, la Corvinul Hunedoara.

Luca va sprijini Corvinul în drumul său înapoi spre elita fotbalului românesc, iar din vară îl așteptăm înapoi și mai puternic! ”.

Primele declarații ale lui Luca Bărbulescu la Corvinul: „Șanse mari de promovare”

„La Corvinul este un grup foarte frumos, băieții sunt de treabă, m-am înțeles bine cu ei până acum. Am vorbit cu Rici (n.r. Ricardo Pădurariu), ne cunoaștem de mici, de la loturi, jucăm în aceleași campionate de mici. Cu Codruț am vorbit, mai ales că a fost acum în cantonament cu noi, la Dinamo.

E important că am făcut pregătirea cu Dinamo și mai ales că am făcut parte de o perioadă destul de lungă din lot, adică tot turul, până în iarnă. Și am acumulat multe informații noi despre fotbalul profesionist și multe indicații de la jucători mai în vârstă, cu experiență, și m-a ajutat foarte mult.

Mutarea mea o văd foarte bună, mai ales că îmi doresc să joc și să-mi câștig locul în echipă, doresc să ajut echipa cât mai mult posibil.

Am apucat să vorbesc și cu Mister și mi-a confirmat și el că nu contează vârsta. Atâta timp cât eu îmi fac treaba pe teren și dau tot ce pot, voi primi șanse și va fi tot în regulă.

Va fi o luptă până la final pentru promovare, dar șansele sunt foarte mari pentru că echipa nu a pierdut absolut niciun meci și este pe val”, a spus Bărbulescu pentru pagina oficială a Corvinului.

Bărbulescu a venit în vara 2025 la Dinamo.

Înainte, petrecuse 4 ani la juniorii echipei din Bundesliga FC Augsburg, evoluând la mai multe grupe din cadrul academiei clubului.

A debutat în Liga 1 în meciul cu Metaloglobus, 4-0, în care a jucat 5 minute. El a mai prins un minut în Cupa României, cu Farul Constanța, 0-0. El a marcat un gol pentru „câini” în amicalul din vară, cu CS Tunari, 1-1.

