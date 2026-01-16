Dejan Iliev (30 de ani) e noul jucător al Rapidului.

Portarul macedonean este al 3-lea transfer al giuleștenilor în această iarnă, după Daniel Paraschiv (26 de ani) și Robert Sălceanu (22 de ani).

Rapid a anunțat o nouă mutare în acest mercato de iarnă. Giuleștenii au adus rezervă pentru Marian Aioani.

Rapid, al 3-lea transfer! Dejan Iliev a semnat cu giuleștenii. Detalii despre contract

Costel Gâlcă, antrenorul alb-vișiniilor, declarase în conferința de presă de azi că speră ca transferul goalkeeperului să se realizeze cât mai rapid: „Ne dorim ca Iliev (n.r. -Dejan Iliev) să vină azi. Îl așteptăm cât mai repede alături de noi”.

Clubul a anunțat oficial transferul portarului de 30 de ani:

„Dejan Iliev este fotbalistul Rapidului!

Portarul în vârstă de 30 de ani, internațional al Macedoniei de Nord și cu o înălțime de 1.95 metri, vine de la UTA Arad și a semnat un contract valabil pentru un an și jumătate, cu opțiune de prelungire.

„Sunt fericit că am ajuns la Rapid și sunt pregătit să dau totul pentru această echipă. Abia aștept să simt atmosfera fantastică pe care o fac Rapidiștii! Hai Rapid!”, a spus Dejan după semnarea contractului cu Rapid. Interviul integral va fi publicat pe canalul de YouTube - FC Rapid.

Bun venit în Giulești și mult succes, Dejan! ”, au anunțat giuleștenii.

450.000 de euro e cota de piață a lui Dejan Iliev

Rapid a ajuns la 3 transferuri în acest mercato:

Daniel Paraschiv

Robert Sălceanu

Dejan Iliev

Giuleștenii s-au despărțit în această iarnă de:

Claudiu Michovschi - cedat definitiv la FC Argeș

- cedat definitiv la FC Argeș Luka Gojkovic - împrumutat până la finalul sezonului la UTA

- împrumutat până la finalul sezonului la UTA Cristi Ignat - împrumutat până la finalul sezonului la Petrolul

- împrumutat până la finalul sezonului la Petrolul Rareș Pop - împrumutat până la finalul sezonului la Petrolul

- împrumutat până la finalul sezonului la Petrolul Franz Stolz și-a încheiat împrumutul de la Genoa la Rapid.

