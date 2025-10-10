Fanii lui Dinamo iau cu asalt Arena Națională! Anunțul făcut de „câini” înaintea derby-ului cu Rapid: „S-au vândut fulger”
Suporteri Dinamo
Superliga

Fanii lui Dinamo iau cu asalt Arena Națională! Anunțul făcut de „câini” înaintea derby-ului cu Rapid: „S-au vândut fulger”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.10.2025, ora 16:37
alt-text Actualizat: 10.10.2025, ora 16:51
  • DINAMO - RAPID. „Câinii” au anunțat că au deschis și inelul 2 de pe Arena Națională pentru derby-ul etapei #13 din Liga 1.
  • Dinamo - Rapid se joacă duminică, 19 octombrie, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la ora 20:30.

Oficialii „câinilor” așteaptă peste 30.000 de spectatori la derby-ul cu Rapid.

Dinamo a deschis inelul 2 pentru derby-ul cu Rapid

Prin intermediul rețelelor de socializare, Dinamo a anunțat că a deschis și inelul 2 al tribunelor 1 și 2 de pe Arena Națională.

„Biletele pentru meciul cu Rapid de pe Arena Națională s-au vândut fulger, așa că am deschis și inelul 2 al tribunelor 1 și 2!

Ați arătat din nou cât de mare este dragostea pentru Dinamo, și ne așteptăm să faceți o atmosferă incredibilă, așa cum doar voi știți!”, a anunțat Dinamo pe pagina de Facebook.

În primele 24 de ore de la punerea în vânzare a tichetelor, Dinamo vânduse peste 4.000 de bilete.

Prețul biletelor la Dinamo - Rapid:

  • VIP Experience – Inel 1 – 500
  • Tribuna 0 Cat 1 – Inel 1 – 150
  • Tribuna 0 Cat 2 – Inel 1 – 100
  • Tribuna 1 – Inel 2 – 70
  • Tribuna 1 – Inel 3 – 50
  • Tribuna 2 – Inel 1 – 60
  • Tribuna 2 – Inel 2 – 50
  • Tribuna 2 – Inel 3 – 40
  • Peluza PCH – Inel 1 – 30
  • Peluza PCH – Inel 2 – 25
  • Peluza PCH – Inel 3 – 20
  • Peluza oaspete – Inel 1 – 30
  • Peluza oaspete – Inel 2 – 25
  • Peluza oaspete – Inel 3 – 20

Biletele se pot achiziționa atât online, cât și fizic, prin rețeaua bilete.ro sau la casele de bilete.

Dinamo nu a mai învins-o pe Rapid de 10 ani

Ultima victorie a „câinilor” în fața celor de la Rapid în campionat datează de pe 11 aprilie 2015.

Între 2015 și 2021, cele două rivale bucureștene nu s-au mai întâlnit în competiții oficiale, Rapid fiind în ligile inferioare la acel moment. Apoi, a retrogradat Dinamo și a absentat de pe prima scenă în sezonul 2022-2023.

De la revenirea „feroviarilor” în prima ligă, cele două s-au întâlnit de nouă ori, timp în care s-au înregistrat 5 remize și 4 victorii pentru Rapid.

suporteri dinamo bilete rapid superliga
