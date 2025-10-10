Alertă maximă în preliminariile CM 2026 1.000 de polițiști vor asigura ordinea la meciul Italia - Israel. Stadionul, aproape gol
Alertă maximă în preliminariile CM 2026 1.000 de polițiști vor asigura ordinea la meciul Italia - Israel. Stadionul, aproape gol

Publicat: 10.10.2025, ora 15:58
Actualizat: 10.10.2025, ora 16:14
  • Alertă maximă de securitate la meciul dintre Italia și Israel, din preliminariile CM 2026.
  • Partida va avea loc marți, de la ora 21:45, și se va desfășura pe Stadio Friuli din Udine.

Prefectul din Udine, Domenico Lione, a catalogat această partidă drept una „cu risc foarte ridicat”, în special din cauza protestatarilor. Numărul acestora va crește pe măsură ce se apropie meciul.

Italia-Israel, din preliminariile CM 2026, sub alertă maximă

În contextul războiului din Gaza, în cadrul căruia au murit peste 66.000 de palestinieni, protestatarii din Italia ar putea fi foarte violenți.

Astfel, se va impune o serie de restricții asupra magazinelor din zona stadionului. De marți, de la ora 08:00 dimineața, și până la miezul nopții, după încheierea meciului, nu se vor vinde produse în recipiente din sticlă, ceramică sau metal.

Și mobilierul exterior al restaurantelor trebuie să fie îndepărtat, pentru a evita posibilele bătăi pe stradă, potrivit gazzetta.it.

Polițiștii vor încerca să-i țină pe protestatari cât mai departe de stadion, spre centrul orașului.

Pe o rază de un kilometru vor fi verificate persoanele care vor să meargă la meci și se vor utiliza dispozitive antiteroriste care vor detecta prezența armelor și a explozibililor.

Stadionul din Udine va fi aproape gol

Conform sursei citate, până acum s-au vândut aproximativ 5.000 de bilete. Stadionul din Udine are o capacitate de 25.000 de locuri.

În ziua meciului, vor fi mobilizați peste 1.000 de polițiști care vor asigura ordinea atât în interiorul stadionului, cât și în afara acestuia.

Cel puțin două elicoptere vor supraveghea orașul din zbor.

Nu se știe unde va fi cazată echipa națională a Israelului. Aceasta va ateriza ori la Veneția, ori în Slovenia, dar încă nu s-a luat o decizie în acest sens.

Italia și Israel fac parte din grupa I a preliminariilor pentru CM 2026. Cele două echipe se află la egalitate de puncte, mai exact 9.

Gennaro Gattuso: „Trebuie să jucăm pentru că altfel vom pierde cu 0-3

Deși critică acțiunile armatei Israelului în Fâșia Gaza, la doi ani distanță de la izbucnirea războiului, selecționerul Italiei, Gennaro Gattuso, nu ia în calcul ca Italia să nu se prezinte la meciul retur, întrucât un eșec la masa verde poate duce la ratarea calificării.

„Știm că trebuie să jucăm meciul pentru că altfel vom pierde cu 0-3... O spun din nou, este foarte trist să vezi ce se întâmplă cu oameni nevinovați, copii, mă doare inima să văd toate acestea.

Nu va fi o atmosferă ușoară pentru că vor fi 10.000 de oameni în afara stadionului și 5.000-6.000 înăuntru.

Vrem să ne calificăm la Cupa Mondială și aș fi preferat să jucăm un meci acasă în fața unui public entuziasmat (n.r. - cu Estonia), așa cum a fost la Bergamo acum o lună”, a declarat Gattuso, potrivit rfi.fr.

Campionatul Mondial italia israel PRELIMINARII razboi protestatari
