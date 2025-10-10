Convocare de ultimă oră Mircea Lucescu l-a chemat pe Adrian Șut la lot pentru meciul crucial cu Austria » Care este motivul +32 foto
Adrian Șut
Convocare de ultimă oră Mircea Lucescu l-a chemat pe Adrian Șut la lot pentru meciul crucial cu Austria » Care este motivul

alt-text Alexandru Smeu , Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 10.10.2025, ora 16:16
alt-text Actualizat: 10.10.2025, ora 16:16
  • ROMÂNIA - AUSTRIA. Adrian Șut (26 de ani), fotbalistul celor de la FCSB, a fost convocat de urgență de Mircea Lucescu (80 de ani) pentru meciul din preliminariile CM 2026.
  • România - Austria se va juca duminică de la ora 21:45, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

La o zi după victoria cu Moldova, scor 2-1, selecționerul a decis să-l cheme la lot pe Adrian Șut. Motivul, în rândurile de mai jos.

ROMÂNIA - MOLDOVA. Adrian Șut, convocat de urgență de Mircea Lucescu

Conform surselor GOLAZO.ro, Răzvan Marin se resimte, iar sâmbătă dimineață, va face un RMN.

Astfel, Lucescu a decis să-și ia măsuri de precauție și a decis că că e mai bine să-l cheme de astăzi pe Șut pentru a prinde măcar un antrenament în plus în cazul în care fotbalistul de la AEK Atena va fi indisponibil.

„Pentru meciul cu Austria, selecționerul Mircea Lucescu a decis să îl cheme și pe Adrian Șut.

Astfel, mijlocașul de la FCSB se va alătura azi tricolorilor în cantonamentul de la Mogoșoaia și va intra în pregătirea partidei programată duminică, de la ora 21:45, pe Arena Națională”, se arată în comunicatul emis de FRF.

Pentru Adrian Șut, ultima aventură la echipa națională nu a fost una de bun augur.

Fotbalistul în vârstă de 26 de ani s-a accidentat la doar câteva minute, după ce a fost aruncat în luptă de Mircea Lucescu la duelul cu Cipru, 2-2.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Austria5 (19-2)15
2. Bosnia6 (13-5)13
3. România5 (10-6)7
4. Cipru6 (7-9)5
5. San Marino6 (1-28)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Lotul României pentru meciul cu Austria

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 5/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 26/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 6/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Adrian ȘUT (FCSB 8/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 2/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 40/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1),  Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 48/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 1/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0);

ATACANȚI

  • Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 2/1), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 5/0).

