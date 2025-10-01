Ajung la 30.000?  Câte bilete a vândut Dinamo în 24 de ore pentru meciul cu Rapid

Dinamo a vândut un număr important de bilete în prima zi, pentru derby-ul cu Rapid, din etapa #13 a Ligii 1.

Dinamo și Rapid de întâlnesc pe 19 octombrie, de la 20:30. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Partida dintre Dinamo și Rapid se va juca pe cel mai mare stadion al țării, Arena Națională.

Câte bilete a vândut Dinamo în prima zi, pentru derby-ul cu Rapid

În primele 24 de ore de la punerea în vânzare a tichetelor, Dinamo a vândut peste 4.000 de bilete.

Anunțul a fost făcut de către una dintre paginile fanilor dinamoviști.

„4.000 de tichete vândute în primele 24 de ore de la punerea în vânzare a biletelor de la derby-ul cu Rapid.

Astăzi a venit vestea mult așteptată. Oficial, demolarea vechii arene Dinamo va începe până pe 15 noiembrie.

Este un prilej bun pentru A UMPLE STADIONUL și pentru a le arăta tuturor că Dinamo merită un stadion nou cât mai rapid!”, au transmis cei de la „Dinamoviști Adevărați”.

Dinamo vrea să depășească 30.000 de spectatori la acest meci, atât pentru a avea un public puternic de partea ei, dar și pentru a face profit. Pe Arena Națională, costurile sunt acoperite dacă se ajunge la 11.000 de spectatori, iar ce e peste e bonus.

Prețul biletelor:

VIP Experience – Inel 1 – 500 lei

Tribuna 0 Cat 1 – Inel 1 – 150 lei

Tribuna 0 Cat 2 – Inel 1 – 100 lei

Tribuna 1 – Inel 2 – 70 lei

Tribuna 1 – Inel 3 – 50 lei

Tribuna 2 – Inel 1 – 60 lei

Tribuna 2 – Inel 2 – 50 lei

Tribuna 2 – Inel 3 – 40 lei

Peluza PCH – Inel 1 – 30 lei

Peluza PCH – Inel 2 – 25 lei

Peluza PCH – Inel 3 – 20 lei

Peluza oaspete – Inel 1 – 30 lei

Peluza oaspete – Inel 2 – 25 lei

Peluza oaspete – Inel 3 – 20 lei

Biletele se pot achiziționa atât online, cât și fizic, prin rețeaua bilete.ro sau la casele de bilete.

Dinamo nu a mai învins-o pe Rapid de 10 ani

Ultima victorie a „câinilor” în fața celor de la Rapid în campionat datează de pe 11 aprilie 2015.

Între 2015 și 2021, cele două rivale bucureștene nu s-au mai întâlnit în competiții oficiale, Rapid fiind în ligile inferioare la acel moment. Apoi, a retrogradat Dinamo și a absentat de pe prima scenă în sezonul 2022-2023.

De la revenirea „feroviarilor” în prima ligă, cele două s-au întâlnit de nouă ori, timp în care s-au înregistrat 5 remize și 4 victorii pentru Rapid.

