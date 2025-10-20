FCSB versus Dinamo - Rapid, la TV Raport incredibil în disputa audienței: Metaloglobus - FCSB vs. derby-ul de pe Arena Națională

Dinamo - Rapid a fost unul dintre cele mai așteptate meciuri ale acestui campionat. Dovadă interesul enorm care a generat un număr record de spectatori în acest campionat. Circa 35.000, cu aproape 10.000 peste Rapid - FCSB 2-2.

Raport incredibil în disputa audienței: Metaloglobus - FCSB față de derby-ul de pe Arena Națională

Cu toate acestea, audiența TV a derby-ului nu a fost la fel. Meciul, care a început la 20:30, a fost difuzat de posturile TV care dețin drepturile de mai mulți ani: Digi Sport și Prima Sport.

Cota de piață atinsă de Dinamo - Rapid a depășit puțin 13%, mai exact 13,2%, ceea ce înseamnă că la fiecare 10 televizoare deschise în intervalul orar al meciului, 1,3 tv-uri în medie erau pe derby.

Cota de piață a fost aproape identică cu cea a meciului Metaloglobus - FCSB 2-1, care a avut loc sâmbătă, de la aceeași oră, 20:30, pe aceleași televiziuni: Digi și Prima Sport.

8 a fost locul ocupat de meciul Dinamo - Rapid în topul ratingurilor televiziunilor în întreaga zi de duminică (6 programe au aparținut Pro TV-ului și unul celor de la Antena 1)

Partida de la Clinceni a adunat și ea o cotă de piață de 13% (7,8% pe Digi și 5,2% pe Prima Sport). Cifrele sunt calculate pe publicul cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național.

6 a fost locul ocupat de meciul Metaloglobus - FCSB în ierarhia audienței pe ziua de sâmbătă (toate programele de pe primele 5 poziții au fost de la Pro TV)

FCSB versus Dinamo - Rapid, la TV

În privința ratingului, care se calculează raportat la numărul total de televizoare din România, indiferent dacă sunt sau nu pornite, Dinamo - Rapid a înregistrat o audiență de 4,8%, cu doar 0.8% peste jocul dintre Metaloglobus și FCSB.

Derby-ul de pe Arena Națională, de duminică seara, nu prinde topul celor mai urmărite partide de fotbal din actualul sezon, 2025-2026, în care să fie implicată o echipă din România, fie că e de club sau prima reprezentativă.

Topul celor mai vizionate meciuri de fotbal la TV în sezonul 2025-2026

PARTIDA RATING România - Austria 1-0 10,5% FCSB - Aberdeen 3-0 8,3% FCSB - Drita 3-2 7,3% Rapid - FCSB 2-2 6,7% Go Ahead Eagles - FCSB 0-1 6,5% FCSB - Craiova 1-0 6,2% Dinamo - FCSB 4-3 5,2%

10,8% a fost audiența cea mai mare a unui meci de fotbal transmis în România pe parcursul anului 2025: România - Bosnia 0-1, disputat în martie, pe Arena Națională, în preliminariile CM, joc care a fost difuzat de Antena 1

Peste 25 de zile se poate bate recordul acestui an

În finalul lui 2025 e programat un meci de fotbal care ar putea să stabilească recordul absolut al acestui an în materie de audiență TV.

E vorba despre confruntarea Bosnia - România, din preliminariile CM. Întâlnirea e crucială în primul rând pentru ocuparea locului 2, care ne-ar putea aduce inclusiv prezența în urna a doua la tragerea la sorți a barajului și, în plus, disputarea semifinalei din play-off pe teren propriu.

Bosnia - România se va juca pe sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45, iar partida va fi transmisă în exclusivitate de Prima TV. Alte meciuri din final de 2025 cu potențial mare de rating bun:

23 octombrie: FCSB - Bologna

2 noiembrie: U Craiova - Rapid

18 noiembrie: România - San Marino

27 noiembrie: Steaua Roșie Belgrad - FCSB

27 noiembrie: U Craiova - Mainz

7 decembrie: FCSB - Dinamo

11 decembrie: FCSB - Feyenoord

17 decembrie: AEK Atena - U Craiova

21 decembrie: FCSB - Rapid

VIDEO. Autogolul lui Gnahore a deblocat tabela în Dinamo - Rapid 0-2

VIDEO: cele mai noi imagini din sport