Dinamo - Rapid 0-2. Giuleștenii au obținut o victorie importantă în derby-ul de duminică, din etapa #13 a Ligii 1.

Finalul partidei a adus însă un moment extrem de interesant, în care Alex Dobre, atacantul giuleștenilor, s-a îndreptat direct către oficialii lui Dinamo.

Rapid a pus capăt seriei de 9 meciuri consecutive fără eșec a dinamoviștilor și a egalat liderul Botoșani la numărul de puncte, 28, în clasamentul Superligii.

Dinamo - Rapid 0-2 . Alex Dobre s-a dus direct la Kopic. Ce i-a spus

La finalul partidei, Alex Dobre a mers către antrenorii lui Dinamo, Zeljko Kopic și Florentin Petre, s-a îmbrățișat cu aceștia și a schimbat câteva cuvinte cu tehnicianul croat.

Ulterior, la conferința de presă, Kopic a povestit ce i-a transmis atacantul rapidist.

„Dobre a venit la mine și mi-a cerut scuze pentru această situație. Este o situație plină de încărcătură. Am respect pentru toți jucătorii. Simt că și ei ne respectă.

Ceea ce se întâmplă pe teren rămâne pe teren. Totul e bine”, a spus Kopic la conferința de presă.

Gestul lui Dobre a venit după ce, în urmă cu două săptămâni, la finalul meciului cu Farul, 3-1, acesta a dat tonul injuriilor împotriva lui Dinamo, alături de galeria rapidistă.

VIDEO. Autogolul lui Gnahore a deblocat tabela în Dinamo - Rapid 0-2

