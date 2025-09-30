Bilete pentru Dinamo - Rapid  „Câinii” au pus în vânzare tichetele cu 20 de zile înainte de derby : „Avem nevoie de voi!”

Dinamo a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Rapid de pe 19 octombrie, din cadrul etapei #13 din Liga 1.

După etapa #12 din Liga 1, care va avea loc în perioada 3-6 octombrie, va exista o pauză cauzată de meciurile echipei naționale cu Moldova și Austria de pe 9, respectiv 12 octombrie.

Astfel, Dinamo a pus în vânzare bilete pentru derby-ul cu Rapid cu 20 de zile înainte de meci.

Bilete pentru Dinamo - Rapid

„Dinamo vs Rapid: Un nou derby, o nouă luptă în care avem nevoie de susținerea voastră!

Au mai rămas puțin peste două săptămâni până la un nou derby de tradiție al Capitalei. De această dată, vom primi vizita celor de la Rapid, într-un meci de gală - un meci de Play-off, un meci al orgoliilor. Un meci care nu doar că ne poate consolida locul în Play-off, ci chiar și poziția pe podiumul Superligii.

Desigur, un asemenea meci nu ar însemna nimic fără prezența și sprijinul vostru. De-a lungul timpului, ați transformat fiecare derby într-o adevărată sărbătoare. Ați creat o atmosferă incredibilă, ați făcut ca tribunele de beton ale arenei să vibreze și, prin cântecele voastre, ați redus adversarii la tăcere.

Astăzi, avem din nou nevoie de voi!”, a transmis Dinamo, pe site-ul de ticketing bilete.ro.

Prețul biletelor:

VIP Experience – Inel 1 – 500 lei

Tribuna 0 Cat 1 – Inel 1 – 150 lei

Tribuna 0 Cat 2 – Inel 1 – 100 lei

Tribuna 1 – Inel 2 – 70 lei

Tribuna 1 – Inel 3 – 50 lei

Tribuna 2 – Inel 1 – 60 lei

Tribuna 2 – Inel 2 – 50 lei

Tribuna 2 – Inel 3 – 40 lei

Peluza PCH – Inel 1 – 30 lei

Peluza PCH – Inel 2 – 25 lei

Peluza PCH – Inel 3 – 20 lei

Peluza oaspete – Inel 1 – 30 lei

Peluza oaspete – Inel 2 – 25 lei

Peluza oaspete – Inel 3 – 20 lei

Biletele se pot achiziționa atât online, cât și fizic, prin rețeaua bilete.ro sau la casele de bilete.

Rapid, o nucă tare pentru Dinamo

În ultimele 9 confruntări directe, Dinamo nu a reușit să o învingă pe Rapid. S-au înregistrat 5 rezultate de egalitate și 4 victorii ale giuleștenilor (2-1 și 1-0).

Ultima victorie a „câinilor” într-un meci oficial datează din aprilie 2015, un 2-0 obținut în Liga 1.

Dinamo - Rapid va reprezenta derby-ul etapei #13 din Liga 1. Înainte de etapa #12, cele două rivale sunt despărțite de doar 2 puncte.

Rapid se află pe locul 2 cu 22 de puncte, în timp ce Dinamo este pe 4, cu 20 de puncte.

Ce urmează pentru Dinamo și Rapid:

Dinamo va juca în deplasare cu Unirea Slobozia vineri, de la ora 20:30

Rapid o va întâlni în Giulești pe Farul Constanța sâmbătă, tot de la 20:30

