Joacă și suspendat! Cum va continua Israel calificările pentru Mondial chiar dacă va fi exclus de UEFA din cauza războiului

Israel riscă să fie pedepsit de UEFA în această săptămână.

Care e puterea forului continental asupra naționalei alb-albastre, protejată sub alt scut.

Reuniunea Trump-Netanyahu sprijină și mai mult selecționata de fotbal.

De o săptămână se discută aproape zilnic despre posibilitatea excluderii Israelului. O posibilitate reală.

Presiune maximă pentru suspendarea Israelului

Războiul din Gaza, care a făcut peste 64.000 de victime printre palestinieni, raportul ONU concluzionând raportul său cu „Genocid”, a mărit la maximum presiunea asupra UEFA și FIFA pentru suspendarea din fotbal a naționalei alb-albastre și a cluburilor israeliene.

Federația turcă a cerut oficial îndepărtarea Israelului, la fel ca un grup de 48 de sportivi internaționali, printre ei francezul Paul Pogba și jucătorul englez de cricket Moeen Ali. Toți au semnat o scrisoare cu același scop. Și fotbaliști legendari le-au urmat exemplul.

Reuniunea Trump-Netanyahu a întărit puterea Israelului la FIFA

Chiar dacă viitoarea reuniune a Comitetului Executiv UEFA e programată de-abia pe 3 decembrie, ComEx se poate reuni de urgență în următoarele zile ca să ia o decizie radicală.

Dar și în acest caz, selecționata de fotbal a lui Ran Ben-Shimon are o ușă de scăpare în viitorul imediat.

Pentru că hotărârea UEFA nu va fi confirmată și extinsă în întreaga lume de FIFA. Gianni Infantino e strâns legat de Donald Trump, iar președinte american combate cu toată puterea orice încercare de a bloca Israelul.

Trump și Netanyahu, la Casa Albă Foto: Imago

Mai ales după ce s-a întâlnit luni la Casa Albă cu Benjamin Netanyahu. Șeful guvernului de la Ierusalim a apelat la toate conexiunile politice pentru a ajuta naționala.

UEFA exclude Israel doar în Liga Națiunilor. Maccabi, unicul pedepsit imediat

Cum toate semnele arată că FIFA nu va accepta decizia UEFA, Israel va putea continua preliminariile CM 2026, susține The Guardian.

Motivul: FIFA supervizează global calificările pentru Mondial, inclusiv cele europene, deși UEFA organizează partea continentală a meciurilor.

Eli Dasa (stânga), căpitanul Israelului, în duel cu Dimarco la 4-5 cu Italia în ultimul meci din preliminarii, la Debrecen Foto: Imago

UEFA va suspenda Israel numai din competițiile pe care le are 100% sub scutul său: naționala, la viitoarea ediție a Ligii Națiunilor, 2026-2027. Și echipele de club. Maccabi Tel Aviv, implicată în Europa League, va fi singura pedepsită imediat!

„Boicotul nostru ar favoriza Israel”

Selecționata israeliană va juca pe 11 și 14 octombrie contra Norvegiei (Oslo) și Italiei (Udine), în preliminariile CM.

Șefii federațiilor viitoarelor rivale, italianul Gabriele Gravina și Lise Klaveness, nu iau în calcul varianta boicotului. Amândoi spun același lucru: „Boicotul ar favoriza Israel. I s-ar elibera drumul spre turneu!”.

Spania însă menține amenințarea.

