Ce urmează pentru Louis Munteanu Cristi Balaj, despre forma slabă a atacantului: „Asta e singura soluție” + Ce se întâmplă cu Alin Fică

Cristi Balaj (54 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a vorbit despre problemele cu care se confruntă Louis Munteanu (23 de ani), atacantul fiind departe de forma din sezonul precedent.

În plus, oficialul ardelenilor a lămurit și situația lui Alin Fică (24 de ani), acesta fiind aproape de o prelungire a contractului.

După ce Damjan Djokovic a venit luni seară cu câteva „înțepături” la adresa lui Louis Munteanu, Balaj a venit și el cu o explicație în acest sens.

Cristi Balaj: „Louis Munteanu nu are altă soluție”

Președintele clujenilor a transmis că a purtat discuții cu Louis Munteanu, în care i-au explicat că e nevoie să-și recapete forma anterioară.

„Și noi am discutat cu el. Nu e nimic surprinzător. Noi am avut același discurs, pentru că suntem lângă jucător. Și nu vorbesc doar de Louis Munteanu, dar îi spunem adevărul. În momentul în care îl păcălești sau îi spui ce vrea să audă, nu-l ajuți.

Ăsta este adevărul și, în acest moment, singura soluție pentru jucătorii care sunt sub contract la orice club, după ce s-a încheiat perioada de transferuri, în situația în care vor să prindă un contract mai bun, nu au altă soluție decât să se antreneze și să joace cât mai bine.

Noi am discutat cu el și nu vă ascund faptul că Louis, în acest moment, arată din ce în ce mai bine. Chiar dacă vine după o accidentare, l-am văzut la antrenamente. Seriozitatea lui, pofta de joc, plăcerea de a se antrena este la un nivel maxim. Și consider că este pe un drum bun”, a spus Balaj, la emisiunea Fanatik Superliga.

Cristi Balaj: „Fică vrea să semneze prelungirea cu CFR”

Întrebat și despre situația lui Alin Fică sau dacă acesta a fost trecut în plan secund după ce mutarea la Rapid nu s-a concretizat, Balaj a răspuns:

„Păi, n-a fost dat deoparte. În etapa trecută a fost accidentat. A stat în tribună doar din cauza faptului că a fost accidentat. După acel meci, în care el a privit din tribună, a mai avut câteva zile de recuperare și a intrat mai târziu.

El, din ce am discutat, dorește să semneze prelungirea cu noi. Ne-am și înțeles verbal, mai e doar o chestiune între el și agentul lui.

Ne roagă frumos să așteptăm, dar, din ce am discutat, el dorește să rămână la CFR și nu înseamnă că dacă va semna prelungirea cu noi, nu va mai pleca la un club mai bun.

Am înțeles că există acolo o situație delicată între el și agent. Există o nemulțumire la mijloc și... chiar dacă cunosc detalii, nu-i corect să vorbesc despre ele”, a mai explicat Cristi Balaj.

