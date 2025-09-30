Ce urmează pentru Louis Munteanu Cristi Balaj, despre forma slabă a atacantului: „Asta e singura soluție” + Ce se întâmplă cu Alin Fică +10 foto
Louis Munteanu
Superliga

Ce urmează pentru Louis Munteanu Cristi Balaj, despre forma slabă a atacantului: „Asta e singura soluție” + Ce se întâmplă cu Alin Fică

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 30.09.2025, ora 14:00
alt-text Actualizat: 30.09.2025, ora 14:07
  • Cristi Balaj (54 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a vorbit despre problemele cu care se confruntă Louis Munteanu (23 de ani), atacantul fiind departe de forma din sezonul precedent.
  • În plus, oficialul ardelenilor a lămurit și situația lui Alin Fică (24 de ani), acesta fiind aproape de o prelungire a contractului.

După ce Damjan Djokovic a venit luni seară cu câteva „înțepături” la adresa lui Louis Munteanu, Balaj a venit și el cu o explicație în acest sens.

Conflict în derby-ul Madridului FOTO: Spiritele s-au încins între Koke și Vinicius . Provocat, jucătorul lui Atletico a avut o replică acidă pentru cel de la Real
Citește și
Conflict în derby-ul Madridului FOTO: Spiritele s-au încins între Koke și Vinicius. Provocat, jucătorul lui Atletico a avut o replică acidă pentru cel de la Real
Citește mai mult
Conflict în derby-ul Madridului FOTO: Spiritele s-au încins între Koke și Vinicius . Provocat, jucătorul lui Atletico a avut o replică acidă pentru cel de la Real

Cristi Balaj: „Louis Munteanu nu are altă soluție”

Președintele clujenilor a transmis că a purtat discuții cu Louis Munteanu, în care i-au explicat că e nevoie să-și recapete forma anterioară.

„Și noi am discutat cu el. Nu e nimic surprinzător. Noi am avut același discurs, pentru că suntem lângă jucător. Și nu vorbesc doar de Louis Munteanu, dar îi spunem adevărul. În momentul în care îl păcălești sau îi spui ce vrea să audă, nu-l ajuți.

Ăsta este adevărul și, în acest moment, singura soluție pentru jucătorii care sunt sub contract la orice club, după ce s-a încheiat perioada de transferuri, în situația în care vor să prindă un contract mai bun, nu au altă soluție decât să se antreneze și să joace cât mai bine.

Noi am discutat cu el și nu vă ascund faptul că Louis, în acest moment, arată din ce în ce mai bine. Chiar dacă vine după o accidentare, l-am văzut la antrenamente. Seriozitatea lui, pofta de joc, plăcerea de a se antrena este la un nivel maxim. Și consider că este pe un drum bun”, a spus Balaj, la emisiunea Fanatik Superliga.

Louis Munteanu și Antonio Bosec, ratare uriașă în CFR Cluj - FC Botoșani 3-3 (FOTO: captură Prima Sport 1)
Louis Munteanu și Antonio Bosec, ratare uriașă în CFR Cluj - FC Botoșani 3-3 (FOTO: captură Prima Sport 1)

Galerie foto (10 imagini)

Louis Munteanu și Antonio Bosec, ratare uriașă în CFR Cluj - FC Botoșani 3-3 (FOTO: captură Prima Sport 1) Louis Munteanu și Antonio Bosec, ratare uriașă în CFR Cluj - FC Botoșani 3-3 (FOTO: captură Prima Sport 1) Louis Munteanu și Antonio Bosec, ratare uriașă în CFR Cluj - FC Botoșani 3-3 (FOTO: captură Prima Sport 1) Louis Munteanu și Antonio Bosec, ratare uriașă în CFR Cluj - FC Botoșani 3-3 (FOTO: captură Prima Sport 1) Louis Munteanu și Antonio Bosec, ratare uriașă în CFR Cluj - FC Botoșani 3-3 (FOTO: captură Prima Sport 1)
+10 Foto
labels.photo-gallery

Cristi Balaj: „Fică vrea să semneze prelungirea cu CFR”

Întrebat și despre situația lui Alin Fică sau dacă acesta a fost trecut în plan secund după ce mutarea la Rapid nu s-a concretizat, Balaj a răspuns:

„Păi, n-a fost dat deoparte. În etapa trecută a fost accidentat. A stat în tribună doar din cauza faptului că a fost accidentat. După acel meci, în care el a privit din tribună, a mai avut câteva zile de recuperare și a intrat mai târziu.

El, din ce am discutat, dorește să semneze prelungirea cu noi. Ne-am și înțeles verbal, mai e doar o chestiune între el și agentul lui.

Ne roagă frumos să așteptăm, dar, din ce am discutat, el dorește să rămână la CFR și nu înseamnă că dacă va semna prelungirea cu noi, nu va mai pleca la un club mai bun.

Am înțeles că există acolo o situație delicată între el și agent. Există o nemulțumire la mijloc și... chiar dacă cunosc detalii, nu-i corect să vorbesc despre ele”, a mai explicat Cristi Balaj.

Citește și

„Asta m-a mirat tot timpul” Fenomenul remarcat de Basarab Panduru în rândul tinerilor fotbaliști români : „O grămadă fac asta! De ce?”
Superliga
12:41
„Asta m-a mirat tot timpul” Fenomenul remarcat de Basarab Panduru în rândul tinerilor fotbaliști români: „O grămadă fac asta! De ce?”
Citește mai mult
„Asta m-a mirat tot timpul” Fenomenul remarcat de Basarab Panduru în rândul tinerilor fotbaliști români : „O grămadă fac asta! De ce?”
„Nu vreau să mă entuziasmez” De ce e Leo Grozavu precaut, în ciuda startului bun de sezon pe care îl are FC Botoșani. Precedentul care îl sperie
Superliga
12:04
„Nu vreau să mă entuziasmez” De ce e Leo Grozavu precaut, în ciuda startului bun de sezon pe care îl are FC Botoșani. Precedentul care îl sperie
Citește mai mult
„Nu vreau să mă entuziasmez” De ce e Leo Grozavu precaut, în ciuda startului bun de sezon pe care îl are FC Botoșani. Precedentul care îl sperie

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
CFR Cluj Cristi Balaj louis munteanu alin fica
Știrile zilei din sport
Mutu, stăpân pe un bun al statului Fostul atacant și-ar fi însușit un teren de fotbal din București, fără licitație
Diverse
15:31
Mutu, stăpân pe un bun al statului Fostul atacant și-ar fi însușit un teren de fotbal din București, fără licitație
Citește mai mult
Mutu, stăpân pe un bun al statului Fostul atacant și-ar fi însușit un teren de fotbal din București, fără licitație
„Pedri e Harry Potter” Mijlocașul de la Barcelona o sperie pe PSG » Luis Enrique:  „Sper să nu vină cu bagheta magică”
Campionate
15:00
„Pedri e Harry Potter” Mijlocașul de la Barcelona o sperie pe PSG » Luis Enrique: „Sper să nu vină cu bagheta magică”
Citește mai mult
„Pedri e Harry Potter” Mijlocașul de la Barcelona o sperie pe PSG » Luis Enrique:  „Sper să nu vină cu bagheta magică”
Cum explică Mihai Popovici Tatăl lui David răspunde acuzațiilor care i-au fost aduse de mai multe persoane din CS Dinamo
Special
09:45
Cum explică Mihai Popovici Tatăl lui David răspunde acuzațiilor care i-au fost aduse de mai multe persoane din CS Dinamo
Citește mai mult
Cum explică Mihai Popovici Tatăl lui David răspunde acuzațiilor care i-au fost aduse de mai multe persoane din CS Dinamo
Maia Sandu, victorie și cu sportivi PAS s-a impus în Republica Moldova, iar pe lista parlamentarilor se află un fost fotbalist și o mare sportivă de la Chișinău
Special
13:36
Maia Sandu, victorie și cu sportivi PAS s-a impus în Republica Moldova, iar pe lista parlamentarilor se află un fost fotbalist și o mare sportivă de la Chișinău
Citește mai mult
Maia Sandu, victorie și cu sportivi PAS s-a impus în Republica Moldova, iar pe lista parlamentarilor se află un fost fotbalist și o mare sportivă de la Chișinău
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:56
„Maximum 30 de zile” CNI, anunț important despre stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial
„Maximum 30 de zile”  CNI, anunț important despre  stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial
16:35
Dan Udrea Opriți vănătoarea din Liga 1!
Dan Udrea Opriți vănătoarea din Liga 1!
16:58
Yamal, inspirat de Al Pacino Starul de la Barcelona nu simte presiunea meciului cu PSG: „Unii reacționează, alții eșuează”
Yamal, inspirat de Al Pacino Starul de la Barcelona nu simte presiunea meciului cu PSG: „Unii reacționează, alții eșuează”
16:10
Charalambous laudă Young Boys Ce a observat antrenorul de la FCSB la adversara din Europa League
Charalambous laudă Young Boys Ce a observat antrenorul de la FCSB la adversara din  Europa League
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Top stiri din sport
Cine transmite la TV FCSB - Young Boys Primul meci al campioanei pe teren propriu în faza principală din Europa League
Europa League
12:41
Cine transmite la TV FCSB - Young Boys Primul meci al campioanei pe teren propriu în faza principală din Europa League
Citește mai mult
Cine transmite la TV FCSB - Young Boys Primul meci al campioanei pe teren propriu în faza principală din Europa League
Valentin Ceaușescu, grav bolnav Omul din umbra Stelei '86 a dat în judecată statul pentru ajutor financiar! UPDATE: Proces suspendat
Diverse
13:26
Valentin Ceaușescu, grav bolnav Omul din umbra Stelei '86 a dat în judecată statul pentru ajutor financiar! UPDATE: Proces suspendat
Citește mai mult
Valentin Ceaușescu, grav bolnav Omul din umbra Stelei '86 a dat în judecată statul pentru ajutor financiar! UPDATE: Proces suspendat
„Dinamo a făcut un efort pentru el” Florin Bratu, nerăbdător să-l vadă pe Adrian Mazilu în alb-roșu: „Un fotbalist special”
Superliga
14:11
„Dinamo a făcut un efort pentru el” Florin Bratu, nerăbdător să-l vadă pe Adrian Mazilu în alb-roșu: „Un fotbalist special”
Citește mai mult
„Dinamo a făcut un efort pentru el” Florin Bratu, nerăbdător să-l vadă pe Adrian Mazilu în alb-roșu: „Un fotbalist special”
 FCSB riscă. UEFA are „spion” Urmăriți pentru rasism. Alarmă la roș-albaștri cu Young Boys după ultima decizie a forului continental
Europa League
12:14
FCSB riscă. UEFA are „spion” Urmăriți pentru rasism. Alarmă la roș-albaștri cu Young Boys după ultima decizie a forului continental
Citește mai mult
 FCSB riscă. UEFA are „spion” Urmăriți pentru rasism. Alarmă la roș-albaștri cu Young Boys după ultima decizie a forului continental

Echipe/Competiții

fcsb 78 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 22 rapid 20 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 2 uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
01.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share