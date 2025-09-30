S-au întors campionii de la canotaj Promisiuni tot mai mari, după succesele de la Shanghai: „Au prins încredere! De acum va fi altfel”  +29 foto
Lotul de canotaj a revenit în România, după succesele de la Shanghai (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Canotaj

S-au întors campionii de la canotaj Promisiuni tot mai mari, după succesele de la Shanghai: „Au prins încredere! De acum va fi altfel”

Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video)
Publicat: 30.09.2025, ora 14:18
  • Lotul național de canotaj al României s-a întors acasă după un rezultat istoric la Campionatele Mondiale de la Shanghai. 
  • Sportivii tricolori au cucerit nu mai puțin de 6 medalii, două de aur și patru de argint, performanță care a plasat România pe locul trei în clasamentul pe medalii la probele olimpice, după Olanda și Marea Britanie.

Conferința de presă de azi a fost una plină de emoție și aplauze, sportivii fiind primiți cu căldură la revenirea în țară.

S-au întors campionii de la canotaj

„A fost un Mondial greu, atipic. Pe lângă adversarii puternici, am avut de înfruntat și condițiile meteo, cu temperaturi foarte ridicate. Întotdeauna este loc de mai bine.

Performanțele obținute sunt excelente, iar sportivii au căpătat încredere în ei și în colectivul de antrenori. Din toamnă, lucrurile se vor desfășura într-un alt mod”, a declarat antrenorul lotului național de canotaj, Dorin Alupei, în conferința de presă de azi.

Lotul de canotaj a revenit în România, după succesele de la Shanghai (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Lotul de canotaj a revenit în România, după succesele de la Shanghai (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Elisabeta Lipă nu a sosit încă în țară, a lipsit de la conferință, însă a transmis un mesaj de mulțumire sportivilor.

După 23 de ani

Simona Radiș și Magdalena Rusu au adus României primul titlu mondial al competiției, impunându-se categoric în finala probei de dublu rame feminin (W2-).

Cele două campioane au încheiat cursa cu timpul de 07:08.52 și au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, devansând echipajele din Franța și Statele Unite.

Performanța lor are o semnificație aparte: este primul aur mondial pentru România în această probă după o pauză de 23 de ani, de la triumful obținut în 2002 de Viorica Susanu și Georgeta Damian Andrunache.

Aur și la mixt 8+1

Al doilea titlu mondial pentru România a fost cucerit în proba de 8+1 mixt (Mix8+), aflată pentru prima dată în programul unui Campionat Mondial.

Echipajul tricolor, alcătuit din Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și cârmaciul Victoria Petreanu, a oferit o demonstrație de forță și unitate, conducând cursa de la un capăt la altul.

Cu timpul de 05:34.46, România s-a impus fără emoții, urcând pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, unde a fost flancată de Italia și Noua Zeelandă.

canotaj shanghai campionatele mondiale de canotaj Dorin Alupei
