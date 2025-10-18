Record de asistență la derby Câte bilete s-au vândut pentru Dinamo-Rapid, capul de afiș al etapei #13

Dinamo-Rapid. Derby-ul etapei #13 din Liga 1 va stabili noul record al actualului sezon privind asistența la un meci.

Dinamo - Rapid se joacă duminică, 19 octombrie, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la ora 20:30.

Dinamo a pus biletele în vânzare pe 6 octombrie, iar ulterior, după câteva zile de negocieri cu Rapid, s-a ajuns la un acord că giuleșteni să aibă la dispoziție aproximativ 7.000 de locuri, adică toată Peluza Sud a Arenei.

Dinamo-Rapid . Câte bilete s-au vândut pentru derby

Fanii celor două echipe vor lua cu asalt Arena Națională pentru derby-ul etapei 13 din Liga 1.

Vineri seară erau vândute deja 29.000 de bilete pentru Dinamo-Rapid, iar în cursul zilei de sâmbătă s-au depășit 30.000 de tichete vândute, potrivit digisport.ro. Din acest număr, 7.000 sunt destinate fanilor lui Rapid.

Organizatorii partidei așteaptă aproximativ 35.000 de suporteri pe Arena Națională, conform sursei citate.

Cei de la Rapid au anunțat că bilete destinate giuleștenilor, în Peluza Sud, sunt deja sold out.

În acest context, meciul dintre cele două echipe va stabili noul record al actualului sezon privind asistența la un meci.

Top 3 prezențe pe stadion în acest sezon:

Rapid-FCSB, 2-2, etapa 6 - 26.871 de suporteri

Dinamo-FCSB, 4-3, etapa 4 - 23.215 de suporteri

Craiova-Dinamo, 2-2, etapa 11 - 22.440 de suporteri

Anunțul Jandarmeriei înainte de Dinamo-Rapid : 70 de fani sub interdicție

„ Un număr de 39 de suporteri ai echipei gazdă şi 31 de suporteri ai echipei oaspete se află sub interdicţia participării la meciurile de fotbal , sens în care posibila lor încercare de a intra în incinta arenei sportive constituie infracţiune, potrivit prevederilor art. 31, alin. 1 din Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru acest meci de fotbal, din raţiuni de siguranţă, vor fi adoptate măsuri suplimentare de control al autovehiculelor şi persoanelor, cu scopul de a preveni introducerea în stadion atât a materialelor pirotehnice, cât şi a altor obiecte interzise de cadrul normativ în vigoare.

Conform prevederilor legale în vigoare, spectatorii nu au voie să introducă în stadion băuturi alcoolice, materiale pirotehnice interzise de lege ori alte obiecte care pot pune în pericol securitatea participanţilor la această competiţie sportivă”, a transmis Jandarmeria capitalei.

Dinamo nu a mai învins-o pe Rapid de 10 ani

Ultima victorie a „câinilor” în fața celor de la Rapid în campionat datează de pe 11 aprilie 2015.

Între 2015 și 2021, cele două rivale bucureștene nu s-au mai întâlnit în competiții oficiale, Rapid fiind în ligile inferioare la acel moment. Apoi, a retrogradat Dinamo și a absentat de pe prima scenă în sezonul 2022-2023.

De la revenirea „feroviarilor” în prima ligă, cele două s-au întâlnit de nouă ori, timp în care s-au înregistrat 5 remize și 4 victorii pentru Rapid.

FOTO. Dinamo - Rapid, duelul fanilor din play-off , în sezonul trecut

