Record de asistență la derby  Câte bilete s-au vândut pentru Dinamo-Rapid, capul de afiș al etapei #13 +11 foto
Suporteri Dinamo
Superliga

Record de asistență la derby Câte bilete s-au vândut pentru Dinamo-Rapid, capul de afiș al etapei #13

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.10.2025, ora 18:43
  • Dinamo-Rapid. Derby-ul etapei #13 din Liga 1 va stabili noul record al actualului sezon privind asistența la un meci.
  • Dinamo - Rapid se joacă duminică, 19 octombrie, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la ora 20:30.

Dinamo a pus biletele în vânzare pe 6 octombrie, iar ulterior, după câteva zile de negocieri cu Rapid, s-a ajuns la un acord că giuleșteni să aibă la dispoziție aproximativ 7.000 de locuri, adică toată Peluza Sud a Arenei.

Ce o îngrijorează pe FCSB  MM Stoica, Miculescu și Cisotti, înaintea partidei cu Metaloglobus: „Este o lipsă de respect”
Citește și
Ce o îngrijorează pe FCSB MM Stoica, Miculescu și Cisotti, înaintea partidei cu Metaloglobus: „Este o lipsă de respect”
Citește mai mult
Ce o îngrijorează pe FCSB  MM Stoica, Miculescu și Cisotti, înaintea partidei cu Metaloglobus: „Este o lipsă de respect”

Dinamo-Rapid. Câte bilete s-au vândut pentru derby

Fanii celor două echipe vor lua cu asalt Arena Națională pentru derby-ul etapei 13 din Liga 1.

Vineri seară erau vândute deja 29.000 de bilete pentru Dinamo-Rapid, iar în cursul zilei de sâmbătă s-au depășit 30.000 de tichete vândute, potrivit digisport.ro. Din acest număr, 7.000 sunt destinate fanilor lui Rapid.

Organizatorii partidei așteaptă aproximativ 35.000 de suporteri pe Arena Națională, conform sursei citate.

Cei de la Rapid au anunțat că bilete destinate giuleștenilor, în Peluza Sud, sunt deja sold out.

În acest context, meciul dintre cele două echipe va stabili noul record al actualului sezon privind asistența la un meci.

Top 3 prezențe pe stadion în acest sezon:

  • Rapid-FCSB, 2-2, etapa 6 - 26.871 de suporteri
  • Dinamo-FCSB, 4-3, etapa 4 - 23.215 de suporteri
  • Craiova-Dinamo, 2-2, etapa 11 - 22.440 de suporteri

Anunțul Jandarmeriei înainte de Dinamo-Rapid: 70 de fani sub interdicție

Un număr de 39 de suporteri ai echipei gazdă şi 31 de suporteri ai echipei oaspete se află sub interdicţia participării la meciurile de fotbal, sens în care posibila lor încercare de a intra în incinta arenei sportive constituie infracţiune, potrivit prevederilor art. 31, alin. 1 din Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru acest meci de fotbal, din raţiuni de siguranţă, vor fi adoptate măsuri suplimentare de control al autovehiculelor şi persoanelor, cu scopul de a preveni introducerea în stadion atât a materialelor pirotehnice, cât şi a altor obiecte interzise de cadrul normativ în vigoare.

Conform prevederilor legale în vigoare, spectatorii nu au voie să introducă în stadion băuturi alcoolice, materiale pirotehnice interzise de lege ori alte obiecte care pot pune în pericol securitatea participanţilor la această competiţie sportivă”, a transmis Jandarmeria capitalei.

Dinamo nu a mai învins-o pe Rapid de 10 ani

Ultima victorie a „câinilor” în fața celor de la Rapid în campionat datează de pe 11 aprilie 2015.

Între 2015 și 2021, cele două rivale bucureștene nu s-au mai întâlnit în competiții oficiale, Rapid fiind în ligile inferioare la acel moment. Apoi, a retrogradat Dinamo și a absentat de pe prima scenă în sezonul 2022-2023.

De la revenirea „feroviarilor” în prima ligă, cele două s-au întâlnit de nouă ori, timp în care s-au înregistrat 5 remize și 4 victorii pentru Rapid.

FOTO. Dinamo - Rapid, duelul fanilor din play-off, în sezonul trecut

DINAMO - RAPID. Duelul fanilor pe Arena Națională (foto: Iosif Popesc, Vlad Nedelea/GOLAZO.ro)
DINAMO - RAPID. Duelul fanilor pe Arena Națională (foto: Iosif Popesc, Vlad Nedelea/GOLAZO.ro)

Galerie foto (11 imagini)

DINAMO - RAPID. Duelul fanilor pe Arena Națională (foto: Iosif Popesc, Vlad Nedelea/GOLAZO.ro) DINAMO - RAPID. Duelul fanilor pe Arena Națională (foto: Iosif Popesc, Vlad Nedelea/GOLAZO.ro) DINAMO - RAPID. Duelul fanilor pe Arena Națională (foto: Iosif Popesc, Vlad Nedelea/GOLAZO.ro) DINAMO - RAPID. Duelul fanilor pe Arena Națională (foto: Iosif Popesc, Vlad Nedelea/GOLAZO.ro) DINAMO - RAPID. Duelul fanilor pe Arena Națională (foto: Iosif Popesc, Vlad Nedelea/GOLAZO.ro)
+11 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„Vă dați demisia?” Sabău e gata să renunțe! Ședință la U Cluj după eșecul cu Botoșani
Superliga
18:20
„Vă dați demisia?” Sabău e gata să renunțe! Ședință la U Cluj după eșecul cu Botoșani
Citește mai mult
„Vă dați demisia?” Sabău e gata să renunțe! Ședință la U Cluj după eșecul cu Botoșani
De ce nu joacă mai mult Dennis Politic Situația fotbalistului de la FCSB: „Ar fi trebuit să-i scoată din echipă pe Cisotti şi Miculescu!”
Superliga
18:15
De ce nu joacă mai mult Dennis Politic Situația fotbalistului de la FCSB: „Ar fi trebuit să-i scoată din echipă pe Cisotti şi Miculescu!”
Citește mai mult
De ce nu joacă mai mult Dennis Politic Situația fotbalistului de la FCSB: „Ar fi trebuit să-i scoată din echipă pe Cisotti şi Miculescu!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Filmul jafului de la Luvru: Cum au reușit hoții să pătrundă în muzeu și să fugă cu nouă bijuterii
Filmul jafului de la Luvru: Cum au reușit hoții să pătrundă în muzeu și să fugă cu nouă bijuterii
Filmul jafului de la Luvru: Cum au reușit hoții să pătrundă în muzeu și să fugă cu nouă bijuterii
jandarmerie suporteri dinamo liga 1 bilete rapid
Știrile zilei din sport
Dan Udrea Vassaras: incompetență acoperită cu influență! &raquo; &bdquo;Metaloglobus - FCSB, doar un exemplu că arbitrajul rom&acirc;nesc e &icirc;n colaps: ghidat de relații, nu de meritocrație&rdquo;
Opinii
11:23
Dan Udrea Vassaras: incompetență acoperită cu influență! » „Metaloglobus - FCSB, doar un exemplu că arbitrajul românesc e în colaps: ghidat de relații, nu de meritocrație”
Citește mai mult
Dan Udrea Vassaras: incompetență acoperită cu influență! &raquo; &bdquo;Metaloglobus - FCSB, doar un exemplu că arbitrajul rom&acirc;nesc e &icirc;n colaps: ghidat de relații, nu de meritocrație&rdquo;
Chivu explică marea victorie Toată Italia îl apreciază după 1-0 la Roma: „Modelul de urmat” » Ce spune românul și ce i-au făcut jucătorii lui Inter
Campionate
11:21
Chivu explică marea victorie Toată Italia îl apreciază după 1-0 la Roma: „Modelul de urmat” » Ce spune românul și ce i-au făcut jucătorii lui Inter
Citește mai mult
Chivu explică marea victorie Toată Italia îl apreciază după 1-0 la Roma: „Modelul de urmat” » Ce spune românul și ce i-au făcut jucătorii lui Inter
Cine transmite finalele România luptă azi pentru aur atât la masculin, cât și la feminin » Unde poți urmări meciurile de la Europeanul de tenis de masă
Alte sporturi
10:25
Cine transmite finalele România luptă azi pentru aur atât la masculin, cât și la feminin » Unde poți urmări meciurile de la Europeanul de tenis de masă
Citește mai mult
Cine transmite finalele România luptă azi pentru aur atât la masculin, cât și la feminin » Unde poți urmări meciurile de la Europeanul de tenis de masă
„Suntem singura țară din Europa care are asta” Zi fantastică pentru România: finale la feminin și masculin, la tenis de masă. Ce spun Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu
Alte sporturi
09:57
„Suntem singura țară din Europa care are asta” Zi fantastică pentru România: finale la feminin și masculin, la tenis de masă. Ce spun Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu
Citește mai mult
„Suntem singura țară din Europa care are asta” Zi fantastică pentru România: finale la feminin și masculin, la tenis de masă. Ce spun Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:55
Argint pentru România! „Tricolorele” au fost învinse de Germania în finala Campionatului European de tenis de masă, dar se întorc acasă cu o medalie
Argint pentru România! „Tricolorele” au fost învinse de Germania în finala Campionatului European de tenis de masă, dar se întorc acasă cu o medalie
16:39
A început „războiul” galeriilor Mesajul postat de Peluza Cătălin Hîldan înainte de Dinamo - Rapid: „În 10 ani, sărbătoresc un mileniu”
A început „războiul” galeriilor Mesajul postat de  Peluza Cătălin Hîldan înainte de Dinamo - Rapid: „În 10 ani, sărbătoresc un mileniu”
16:46
Acorduri secrete cu piața neagră Cluburi din Premier League, suspectate de legături cu case de pariuri asiatice fără licență. Ce riscă
Acorduri secrete cu piața neagră Cluburi din Premier League, suspectate de legături cu case de pariuri asiatice fără licență. Ce riscă
17:02
Triplă de senzație FOTO. Lionel Messi a înscris trei goluri și a dus-o pe Inter Miami în play-off-ul MLS » Prima reușită, o bijuterie!
Triplă de senzație FOTO. Lionel Messi a înscris trei goluri și a dus-o pe Inter Miami în play-off-ul MLS » Prima reușită, o bijuterie!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
Top stiri din sport
„Rușinos! Ne-am bătut joc” Adrian Șut, tăios  după înfrângerea cu Metaloglobus: „E vina tuturor” » Ce s-a discutat în vestiarul FCSB la pauză
Superliga
11:09
„Rușinos! Ne-am bătut joc” Adrian Șut, tăios după înfrângerea cu Metaloglobus: „E vina tuturor” » Ce s-a discutat în vestiarul FCSB la pauză
Citește mai mult
„Rușinos! Ne-am bătut joc” Adrian Șut, tăios  după înfrângerea cu Metaloglobus: „E vina tuturor” » Ce s-a discutat în vestiarul FCSB la pauză
METALO VS. CIRCUL GLOBUS 4 concluzii după ce FCSB s-a făcut de rușine: doar Becali și arbitrul au fost la fel de penibili!
Superliga
18.10
METALO VS. CIRCUL GLOBUS 4 concluzii după ce FCSB s-a făcut de rușine: doar Becali și arbitrul au fost la fel de penibili!
Citește mai mult
METALO VS. CIRCUL GLOBUS 4 concluzii după ce FCSB s-a făcut de rușine: doar Becali și arbitrul au fost la fel de penibili!
Barcelona a plătit ca să ascundă dovezi Catalanii, acord fictiv cu Atletico! Suma oferită pentru a închide gura madrilenilor » Judecătorul a descoperit tot
Campionate
09:00
Barcelona a plătit ca să ascundă dovezi Catalanii, acord fictiv cu Atletico! Suma oferită pentru a închide gura madrilenilor » Judecătorul a descoperit tot
Citește mai mult
Barcelona a plătit ca să ascundă dovezi Catalanii, acord fictiv cu Atletico! Suma oferită pentru a închide gura madrilenilor » Judecătorul a descoperit tot
„Surpriza campionatului” Anghel Iordănescu, șocat de înfrângerea FCSB: „E greu de înțeles comportamentul lor” » Reacția lui Stoichiță
Superliga
09:37
„Surpriza campionatului” Anghel Iordănescu, șocat de înfrângerea FCSB: „E greu de înțeles comportamentul lor” » Reacția lui Stoichiță
Citește mai mult
„Surpriza campionatului” Anghel Iordănescu, șocat de înfrângerea FCSB: „E greu de înțeles comportamentul lor” » Reacția lui Stoichiță

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 25 rapid 25 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti Poli Iasi 4 uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
19.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share