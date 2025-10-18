U Cluj - FC Botoșani 0-2. Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), tehnicianul „șepcilor roșii”, e gata să demisioneze după un nou pas greșit.

Supărat după un nou eșec al clujenilor, Sabău a anunțat că va discuta cu șefii clubului despre despărțire. După 13 meciuri disputate, U Cluj e abia pe locul 10, cu doar 14 puncte.

Sabău e gata să renunțe! Ședință la U Cluj după eșecul cu Botoșani

„La cum am arătat, nu e un eșec greu de digerat. Era o înfrângere normală, din punctul meu de vedere. Ești dominat la toate capitolele, curaj, viteză. Suntem o echipă stoarsă, obosită, fără vlagă.

O echipă care nu poate fi motivată în momentul de față. Asta am observat. Cauzele sunt foarte multe. Nu sunt pregătit să pot spune absolut tot ce simt eu și realitatea lucrurilor din interior. Mă rezum să spun ceea ce ați văzut, ce se vede de la televizor.

Altele sunt problemele, nu că am avut primul șut pe poartă după minutul 80. Nu poți să dai o pasă la un coechipier, să faci un dribling. E clar că sunt mari probleme. Sunt multe chestiuni pe care, ca antrenor, trebuie să ți le asumi, dar s-au întâmplat multe lucruri încă din vară”, a spus Ioan Ovidiu Sabău la Prima Sport.

N-am pierdut vestiarul. Eu sunt același. Am curajul, când greșesc, să-mi cer scuze. Poate aici am greșit, am încercat să mulțumesc pe absolut toți. În meseria asta trebuie să fii diferit, altfel e o slăbiciune. Ioan Ovidiu Sabău

Întrebat dacă se gândește la plecare, Sabău a ezitat să dea un răspuns: „Vedem. Vedem după ce termin interviul. Încă sunt antrenorul echipei. S-a făcut prost tot ce s-a făcut în vară, se vede clar. Nu putem spune altceva decât ceea ce se vede. E o realitate a lucrurilor, nu funcționează. Nu se leagă jucătorii între ei, nu se simt bine între ei. Nu există acel grup care să ducă la performanță, să lupte unul pentru celălalt”.

Sabău se află pe banca lui U Cluj din august 2023. A reușit să îi califice pe ardeleni pentru prima dată în istorie în play-off-ul Ligii 1 și să readucă echipa în cupele europene după 53 de ani.

E o situație foarte grea, mai ales pentru mine ca antrenor. Nu știu ce simt jucătorii, dar ce simt fanii, simt. După un an impecabil, să ajungi să arăți așa… Ioan Ovidiu Sabău

Sabău a mai vrut să plece în urmă cu două săptămâni!

Nu e prima dată când tehnicianul anunță că nu mai vrea să continue pe banca ardelenilor. S-a întâmplat și în urmă cu două săptămâni, după eșecul cu Csikszereda, 1-2.

„ Eu personal voi avea o discuție cu conducerea să reziliem contractul pe cale amiabilă, să găsim o înțelegere. Am mai cerut asta înainte de începerea campionatului, în perioada de pregătire ”, spunea atunci Sabău.

Conducerea clubului s-a opus atunci și a reușit să-l convingă pe antrenor să rămână.

