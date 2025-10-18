Ce o îngrijorează pe FCSB  MM Stoica, Miculescu și Cisotti, înaintea partidei cu Metaloglobus: „Este o lipsă de respect” +36 foto
David Miculescu. Foto: Capturâ/eAD
Ce o îngrijorează pe FCSB MM Stoica, Miculescu și Cisotti, înaintea partidei cu Metaloglobus: „Este o lipsă de respect”

  • Metaloglobus-FCSB. David Miculescu (24 de ani) și Juri Cisotti (32 de ani) au prefațat partida cu echipa antrenată de Mihai Teja (47 de ani).
  • Cei doi jucători ai campioanei sunt îngrijorați că terenul de pe stadionul din Clinceni le poate cauza probleme.

Meciul din etapa 12 dintre Unirea Slobozia și Dinamo, scor 0-1, s-a disputat tot la Clinceni. Atunci, terenul a fost inundat din cauza ploii abundente, iar partida a fost aproape de a nu se disputa.

Metaloglobus-FCSB. David Miculescu: „Terenul va fi foarte greu”

Într-un interviu pentru eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga, David Miculescu a vorbit despre partida cu Metaloglobus, de astăzi.

Jucătorul celor de la FCSB a subliniat dificultatea pe care o vor întâmpina jucătorii pe teren dacă va ploua și se vor forma bălți, exact ca în meciul Unirea Slobozia-Dinamo.

„Pentru mine și pentru suporteri, toți jucătorii care sunt aici (n.r. - la FCSB) sunt cei mai buni din țară.

Va fi un meci greu pentru că, exact cum ați văzut în meciul cu Dinamo, dacă nu va fi o vreme bună și va ploua afară, atunci terenul va fi unul foarte greu.

Este mai greu, poate, să câștigi acolo, dar eu zic că nu o să avem probleme și vom reuși să luăm cele trei puncte”, a declarat David Miculescu.

  • David Miculescu nu va evolua în meciul de azi, pentru că este suspendat pentru cumul de cartonașe galbene.

Juri Cisotti, despre meciul cu Metaloglobus: „Este important să câștigăm”

Mijlocașul italian a precizat că echipa sa are nevoie de cele trei puncte pentru a urca în clasament.

„Cu siguranță va fi un meci greu, o deplasare grea. Terenul nu este simplu, dar fiecare meci e imprevizibil și trebuie să ne pregătim foarte bine și trebuie să intrăm pe teren cu o atitudine pozitivă.

Acum avem meciul cu Metaloglobus și este foarte important să câștigăm și să legăm victorii în Liga 1”, a spus Juri Cisotti.

În acest moment, FCSB se află pe locul 12 în clasament, cu 13 puncte acumulate după 12 partide. Metaloglobus nu a reușit nicio victorie în sezonul acesta și este pe ultimul loc, cu doar 3 puncte.

Mihai Stoica, nervos înainte de Metaloglobus-FCSB: „E o lipsă de respect”

Și președintele Consiliului de Administrație de la FCSB este îngrijorat pentru starea gazonului de la Clinceni. Cu toate acestea, Mihai Stoica spune că nu vrea să caute scuze și își dorește victoria.

„Clineni Arena cu Metaloglobus. Dacă LPF a considerat ca anul acesta să fie omologat pentru două echipe, după ce am ţipat că nu e normal să se omologheze acel stadion sezonul trecut...

Acolo joacă trei echipe. Una de Liga 3, LPS Helmut Duckadam Clinceni, Metaloglobus şi Slobozia. Este o lipsă de respect.

Am văzut că parcă şi-a mai revenit terenul. Dinamo şi Rapid au bătut Metaloglobus acolo. Nu e nicio problemă.

Eu nu vreau ca jucătorii să se uite şi să spună că e o problemă. Nu este. Noi trebuie să câştigăm acolo. Anul trecut am făcut egal cu Slobozia, toată lumea i-a bătut.

E un stadion unde VAR nu poate să performeze ca pe alte stadioane… Dar ar fi al treilea meci în care luăm toate punctele. Nu sunt rezervat, am arătat bine la antrenamente, trebuie să luăm cele trei puncte”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

  • Meciul dintre Unirea și Dinamo, scor 0-1, din etapa 12, s-a disputat pe un teren inundat, după ce a plouat torențial înainte de meci și pe parcursul primei reprize:
Slobozia - Dinamo. Gazon horror (13).jpg
Slobozia - Dinamo. Gazon horror (13).jpg

Galerie foto (36 imagini)

Slobozia - Dinamo. Gazon horror (1).jpg Slobozia - Dinamo. Gazon horror (2).jpg Slobozia - Dinamo. Gazon horror (3).jpg Slobozia - Dinamo. Gazon horror (4).jpg Slobozia - Dinamo. Gazon horror (5).jpg
+36 Foto
VIDEO. Ploaia torențială de la Unirea Slobozia - Dinamo 0-1

liga 1 fcsb metaloglobus clinceni david miculescu juri cisotti
