De ce nu joacă mai mult Dennis Politic Situația fotbalistului de la FCSB: „Ar fi trebuit să-i scoată din echipă pe Cisotti şi Miculescu!”

- Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație al FCSB, a vorbit despre situația lui Dennis Politic (25 de ani).
Politic a fost transferat de FCSB în această vară de la Dinamo, într-un schimb cu Alexandru Musi (21 de ani) plus 970.000 de euro.
Atacantul lateral stânga nu a reușit să se impună la roș-albaștri, pentru care a jucat în 15 din cele 23 de partide ale campioanei. A marcat de două ori în toate competițiile.
Mihai Stoica, despre Dennis Politic: „E aglomeraţie mare”
Întrebat despre situația lui Politic, Mihai Stoica a vorbit despre concurența pe post cu care se confruntă fostul jucător al lui Dinamo.
Oficialul celor de la FCSB a spus că fotbalistul în vârstă de 25 de ani trebuie să tragă mai tare la antrenamente pentru a-și câștiga locul de titular.
„Politic ar fi trebuit să-i scoată din echipă pe Cisotti şi pe Miculescu. Acum e aglomeraţie mare, el trebuie să împingă mult de tot.
Popescu, Thiam arată extraordinar de bine în antrenamente” a afirmat Mihai Stoica la Prima Sport.
- Pe lângă Juri Cisotti, Octavian Popescu și Mamadou Thiam sunt și ei pretendenți la postul pe care Dennis Politic dă cel mai bun randament.