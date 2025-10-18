De ce nu joacă mai mult Dennis Politic Situația fotbalistului de la FCSB: „Ar fi trebuit să-i scoată din echipă pe Cisotti şi Miculescu!”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație al FCSB, a vorbit despre situația lui Dennis Politic (25 de ani).

Politic a fost transferat de FCSB în această vară de la Dinamo, într-un schimb cu Alexandru Musi (21 de ani) plus 970.000 de euro.

Atacantul lateral stânga nu a reușit să se impună la roș-albaștri, pentru care a jucat în 15 din cele 23 de partide ale campioanei. A marcat de două ori în toate competițiile.

Mihai Stoica, despre Dennis Politic: „E aglomeraţie mare”

Întrebat despre situația lui Politic, Mihai Stoica a vorbit despre concurența pe post cu care se confruntă fostul jucător al lui Dinamo.

Oficialul celor de la FCSB a spus că fotbalistul în vârstă de 25 de ani trebuie să tragă mai tare la antrenamente pentru a-și câștiga locul de titular.

„Politic ar fi trebuit să-i scoată din echipă pe Cisotti şi pe Miculescu. Acum e aglomeraţie mare, el trebuie să împingă mult de tot.

Popescu, Thiam arată extraordinar de bine în antrenamente” a afirmat Mihai Stoica la Prima Sport.

Pe lângă Juri Cisotti, Octavian Popescu și Mamadou Thiam sunt și ei pretendenți la postul pe care Dennis Politic dă cel mai bun randament.

1.500.000 de euro este cota lui Politic, potrivit transfermarkt.ro

FOTO. FCSB - Young Boys 0-2 , ultimul meci în care a evoluat Dennis Politic

