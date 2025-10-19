„Sper să iasă portarul etapei”  Marian Aioani, despre intervenția miraculoasă reușită de Koljic: „Nu știu ce căuta acolo” + reacția bosniacului

Dinamo - Rapid 0-2. Marian Aioani (25 de ani), portarul giuleștenilor, a vorbit despre intervenția salvatoare reușită de atacantul Elvir Koljic (30 de ani).

În minutul 10 al partidei, Stoinov a șutat din centrul careului lui Rapid, mingea a trecut de Aioani, dar Elvir Koljic, care se afla pe linia porții, a respins mingea printr-o intervenție acrobatică.

Dinamo - Rapid 0-2 . Marian Aioani, despre Elvir Koljic: „Sper să iasă portarul etapei”

„Cum am spus, fiecare în seara aceasta s-a sacrificat pentru echipă. Nu știu ce căuta pe acolo (n.r. Elvir Koljic), ce nu căuta, dar chiar mă bucur. Sper să iasă portarul etapei ”, a declarat Marian Aioani la Prima Sport.

Portarul Rapidul a vorbit și despre derby-ul câștigat în fața echipei lui Zeljko Kopic.

„Da, a fost o seară grea, pentru că Dinamo este o echipă foarte bună. Știam că ei încearcă să joace fotbal, să construiască de la portar, să arunce mingi în careu.

Dar cred că în seara aceasta nu a ieșit exact cum am planificat. Chiar și în prima repriză pot spune că am început meciul destul de bine.

Trebuie să mai lucrăm pe faza de construcție, pe circulația mingei, pentru că avem nevoie de lucrul acesta”, a mai spus Aioani.

VIDEO. Intervenția salvatoare a lui Koljic în Dinamo - Rapid 0-2

Elvir Koljic: „Mă bucur că am reușit să o apăr”

Și Elvir Koljic, salvatorul giuleștenilor, a comentat faza din minutul 10.

„Mă bucur că am reușit să o apăr, cred că era pe linia porții. Omul potrivit la locul potrivit. Mă bucur că am reușit să ajut echipa.

Vă dați seama că ar fi fost greu să fim conduși. Cred că merităm aceste 3 puncte. Cred că acel moment ne-a dat puțină încredere”, a declarat Elvir Koljic la Prima Sport.

VIDEO Autogolul lui Eddy Gnahore din meciul Dinamo - Rapid

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport