Dinamo - Rapid 0-2. Giuleștenii au deschis scorul după autogolul lui Eddy Gnahore (31 de ani) din minutul 59.

Cătălin Cîrjan (22 de ani), căpitanul „câinilor”, a greșit la golul secund al echipei lui Gâlcă.

În prima repriză, Dinamo a fost aproape să deschidă scorul. Stoinov a trimis din careu mingea spre poartă, însă Koljic, aflat pe linie, s-a aruncat la sacrificiu și și-a salvat echipa.

DINAMO - RAPID 0-2 . Autogolul lui Gnahore a deblocat tabela în derby

În minutul 59, Christensen a centrat din colțul drept al terenului, mingea a ajuns în fața porții lui Epassy, acolo unde s-a lovit de mijlocașul lui Dinamo, Eddy Gnahore.

Din nefericire pentru Dinamo, mijlocașul francez a trimis mingea în proprie poartă, și, astfel, Rapid a deschis scorul pe Arena Națională.

15 minute mai târziu, Rapid a majorat diferența prin Cristi Manea. Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, a pierdut cu ușurință mingea la mijlocul terenului.

În cele din urmă, balonul a ajuns la Petrila, în apropierea careului dinamovist, acesta i-a pasat lui Cristi Manea, iar fundașul Rapidului a înscris în poarta goală.

VIDEO. Intervenția salvatoare a lui Koljic în Dinamo - Rapid 0-2

