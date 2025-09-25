Când se joacă Dinamo - Rapid   LPF a stabilit programul etapei #13  din Superliga
Când se joacă Dinamo - Rapid LPF a stabilit programul etapei #13 din Superliga

Publicat: 25.09.2025, ora 16:21
alt-text Actualizat: 25.09.2025, ora 16:21
  • Liga Profesionistă de Fotbal a stabilit programul etapei #13 din Liga 1, în care se va disputa și derby-ul dintre Dinamo și Rapid.
  • Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE sau liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Etapa 13 va începe vineri, 17 octombrie, cu partida dintre Farul Constanța și FC Argeș și se va încheia luni, 20 octombrie, după duelul dintre Petrolul Ploiești și CFR Cluj.

FCSB va juca în deplasare cu Metaloglobus sâmbătă, 18 octombrie.

Programul complet al etapei #13 din Liga 1

Vineri, 17 octombrie

  • Farul Constanța - FC Argeș, ora 20:30

Sâmbătă, 18 octombrie

  • U Cluj - FC Botoșani, ora 15:00
  • U Craiova - Unirea Slobozia, ora 17:30
  • Metaloglobus - FCSB, ora 20:30

Duminică, 19 octombrie

  • Hermannstadt - Csikszereda, ora 17:30
  • Dinamo - Rapid, ora 20:30

Luni, 20 octombrie

  • UTA Arad - Oțelul Galați, ora 18:00
  • Petrolul Ploiești - CFR Cluj, ora 20:30

