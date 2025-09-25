„Craiova, cea mai bună”  Zeljko Kopic laudă viitoarea adversară a lui Dinamo, dar nu se teme: „Are și câteva slăbiciuni”
„Craiova, cea mai bună" Zeljko Kopic laudă viitoarea adversară a lui Dinamo, dar nu se teme: „Are și câteva slăbiciuni"

Iosif Popescu (video) , George Neagu
Publicat: 25.09.2025, ora 14:34
Actualizat: 25.09.2025, ora 14:35
  • Zeljko Kopic (48 de ani) a prefațat meciul dintre Universitatea Craiova și Dinamo din etapa #11 din Liga 1.
  • Meciul va avea loc vineri, de la ora 21:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În cazul unui succes, Dinamo s-ar putea apropia la doar un singur punct de echipa antrenată de Mirel Rădoi, liderul campionatului.

„Câinii” se află, în acest moment, pe locul 3 cu 19 puncte acumulate în 10 partide.

Zeljko Kopic, înainte de U Craiova -Dinamo: „Cea mai bună echipă din campionat”

Antrenorul lui Dinamo a vorbit despre parcursul oltenilor în acest sezon din Liga 1.

„În acest sezon, au jucat 3-5-2, iar în unele momente au jucat 3-4-3. Au o calitate individuală foarte bună și nu sunt din întâmplare cea mai bună echipă din campionat.

Trebuie să jucăm cu încredere, cu personalitate și trebuie să dăm tot ce avem mai bun pentru că e un derby.

Vrem în prima parte a sezonului să fim în top 6, să fim în play-off și, după aceea, să vedem ce putem obține în restul sezonului. Dar pentru noi este important să avem un fotbal de calitate și să facem puncte.

Craiova are jucători foarte buni. Controlează mijlocul terenului. O echipă bună care are o apărare foarte stabilă. Dar ei au și câteva slăbiciuni, ca orice echipă, și vom încerca să ne folosim de ele”, a declarat Zeljko Kopic.

Zeljko Kopic, despre absențele lui Dinamo

Întrebat despre situația lui Ikoko, Mărginean și Cristi Mihai, jucătorii indisponibili ai lui Dinamo, Zeljko Kopic a declarat:

„Cristi Mihai nu este încă recuperat, iar Ikoko are niște probleme mici și nu vrem să riscăm. Andrei Mărginean este din ce în ce mai bine”.

Antrenorul lui Dinamo a mai precizat că va urmări meciurile celor de la FCSB și Craiova din cupele europene pentru a-și analiza rivalii din campionat.

O să mă uit la meciurile echipelor românești (n.r. - FCSB și Craiova). O să mă bucur să le urmăresc și voi vedea cum se descurcă Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

dinamo liga 1 u craiova zeljko kopic
