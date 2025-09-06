Dinamo și Rapid au disputat sâmbătă, 6 septembrie, meciuri amicale.

Alte șase echipe din Liga 1 au avut programate azi partide de pregătire.

Liga 1 nu stă pe loc în pauza pentru meciurile echipelor naționale. Opt echipe din Superligă au jucat azi.

Rapid - FC Voluntari 2-0

La baza Rapidului, formația lui Constantin Gâlcă a întâlnit-o pe FC Voluntari, formație cu pretenții din liga secundă.

„Alb-vișinii” s-au impus grație golurilor marcate de Răzvan Onea și Luka Gojkovic. Gâlcă a folosit întreg lotul de jucători, inclusiv juniori din academia clubului.

Dinamo - CS Dinamo 2-0

Elevii lui Zeljko Kopic și-au măsurat forțele cu CS Dinamo, echipa Ministerului de Interne.

Pentru Dinamo au marcat Alberto Soro și Denis Lazăr, fotbalist de la echipa a doua a clubului.

La acest meci, Kopic a trimis în teren 7 jucători de la echipa secundă, care evoluează în L3.

Oțelul Galați și FC Botoșani, victorii în meciurile amicale

Otelul Galați a jucat pe teren propriu în fața divizionarei secunde, FC Bacău. Trupa lui Laszlo Balint a câștigat cu 2-0, prin golurile marcate de Paulinho și Postelnicu.

De asemenea, FC Botoșani a disputat o partidă amicală cu Zimbru Chișinău, ocupanta locului #3 în sezonul trecut, în Republica Moldova.

Botoșănenii s-au impus la limită, scor 4-3, în meciul disputat pe Stadionul Municipal din Botoșani.

Tot astăzi, Unirea Slobozia și Metaloglobus s-au întâlnit într-un meci amical. Bucureștenii s-au impus la limită, scor 3-2.

Farul - Cerno More Varna 1-1

Farul a disputat astăzi, pe teren propriu, un meci de verificare în compania tradiționalului adversar de la sud de Dunăre, Cerno More Varna (locul 5), încheiat la egalitate, scor 1-1.

Antrenorul Ianis Zicu a oferit cu această ocazie o șansă în plus tinerilor jucători din cadrul Academiei, componenți ai echipei U18, ce evoluează în Liga de Tineret.

Astfel, în formula de start s-au regăsit mulți jucători tineri, printre care un jucător născut în 2007, Dragoș Rîpeanu, dar și unul născut în 2008, Matei Berchez, în timp ce alți trei juniori au intrat pe parcurs: Eric Somandru (2007), Dan Nechifor (2007) și Ricardo Căldăraru (2008).

Într-un alt joc de pregătire, UTA Arad a remizat, 0-0, cu divizionara secundă Dumbrăvița.

