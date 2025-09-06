Din Superliga în Liga 3? Dorinel Munteanu, dorit de o echipă care a ratat promvoarea în sezonul trecut

Dorinel Munteanu (57 de ani) este prima opțiune pentru a prelua postul de antrenor al celor de la Unirea Alba Iulia.

Gruparea ardeleană a ratat sezonul trecut promovarea în Liga 2, la baraj.

Dorinel Munteanu este liber de contract de 4 luni, de când a fost demis de la Sepsi Sfântu Gheorghe.

Dorinel Munteanu, aproape de a semna cu Unirea Alba Iulia

Sezonul trecut, Unirea Alba Iulia a ratat promovarea în Liga 2, iar conducerea clubului a setat același obiectiv pentru noul sezon.

Dorinel Munteanu ar fi fost contactat de club și e prima opțiune pentru a prelua banca tehnică a ardelenilor , scrie digisport.ro.

Unirea Alba Iulia ar putea renunța la serviciile lui Alexandru Pelici, antrenorul principal al formației, chiar în acest weekend, pentru ca echipa să fie preluată de fostul câștigător al Superligii cu Oțelul Galați (2011).

Unirea Alba Iulia a pierdut meciul de debut în acest sezon al Ligii 3, împotriva celor de la Metalurgistul Cugir, 1-2.

Unirea Alba Iulia a fost la un pas de promovare

Unirea Alba Iulia a ratat promovarea în Liga 2, în urma unui baraj pierdut împotriva celor de la SCM Râmnicu Vâlcea, în mai 2025.

Ardelenii au câștigat în tur, pe teren propriu, 1-0. Golul victoriei a fost marcat de Albert Voinea, în al treilea minut de prelungiri.

În retur, formația vâlceană a reușit să restabilească egalitatea, grație unui autogol al lui Raul Vidrășan. Partida a ajuns la loviturile de departajare, unde Râmnicu Vâlcea s-a impus.

Dorinel Munteanu a reziliat cu Sepsi la finalul lunii aprilie 2025

El semnase un contract care trebuia să îi aducă peste 200.000 de euro până în vara lui 2026 și, deși rezultatele erau proaste, a refuzat să piardă banii.

Părțile au ajuns cu greu la un acord de reziliere. Nici jucătorii, nici administrația nu mau doreau să lucreze cu Dorinel.

Surse din club au povestit la acea vreme pentru GOLAZO.ro că antrenorul era bulversat complet: „Pronunță câte trei prenume la întâmplare și tot nu-l nimerește pe cel real. «Răzvane! Marius! Ovidiu». Jucătorul îi răspunde: «Nu mă cheamă nici Marius, nici Răzvan, nici Ovidiu!»”.

Laszlo Dioszegi a schimbat tocmai ca să evite retrogradarea lui Sepsi, însă acest lucru s-a întâmplat oricum la finalul sezonului.

