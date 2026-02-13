Derapaj rasist FOTO. Jucătorii și staff-ul lui Dinamo  au scandat lozinci rasiste alături de ultrași, după meciul cu Hermannstadt! Cine a participat +6 foto
Foto: Sport Pictures
Cupa Romaniei

Derapaj rasist FOTO. Jucătorii și staff-ul lui Dinamo au scandat lozinci rasiste alături de ultrași, după meciul cu Hermannstadt! Cine a participat

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 13.02.2026, ora 14:59
alt-text Actualizat: 13.02.2026, ora 14:59
  • Dinamo - Hermannstadt 2-0. „Câinii” au obținut o victorie în ultima etapă din Cupa României, dar finalul partidei a fost marcat de mai multe scandări rasiste.
  • Ce jucători și membri ai staff-ului lui Dinamo au fost implicați, mai jos.

Dinamo și Hermannstadt au încheiat grupa D din Cupa României pe primele două poziții și au obținut calificarea în sferturi, acolo unde vor da peste Metalul Buzău, respectiv U Cluj.

FOTO. Scandări rasiste la finalul meciului Dinamo - Hermannstadt

După ce partida de pe stadionul „Arcul de Triumf” s-a încheiat, jucătorii și membrii staff-ului lui Dinamo au mers spre fanii echipei pentru a-i saluta.

În acel moment, un grup de ultrași din tribuna a doua a dat tonul unor scandări rasiste, „La țigani, m**e la țigani”, la care s-au alăturat și jucătorii lui Dinamo. Printre aceștia se numără Cătălin Cîrjan, căpitanul echipei, Alexandru Pop, Mamoudou Karamoko și Alexandru Roșca, scrie gsp.ro.

Cătălin Cîrjan, scandări rasiste alături de fani după meciul cu Hermannstadt: Foto: captură/GSP.ro
Cătălin Cîrjan, scandări rasiste alături de fani după meciul cu Hermannstadt: Foto: captură/GSP.ro

Galerie foto (6 imagini)

Fanii, jucătorii și staff-ul lui Dinamo, scandări rasiste după meciul cu Hermannstadt. Foto: captură/GSP.ro Cătălin Cîrjan, scandări rasiste alături de fani după meciul cu Hermannstadt: Foto: captură/GSP.ro Ofițerul de presă Bogdan Alecu și crainicul echipei, Ștefan Știucă. Foto. captură/GSP.ro Jucătorii lui Dinamo, scandări rasiste după meciul cu Hermannstadt. Foto: captură/GSP.ro Jucătorii lui Dinamo, scandări rasiste după meciul cu Hermannstadt. Foto: captură/GSP.ro
+6 Foto
labels.photo-gallery

Și câțiva membrii ai staff-ului „câinilor” au participat la scandări. Este vorba de Florentin Petre, antrenorul secund al echipei, ofițerul de presă Bogdan Alecu și crainicul clubului, Ștefan Știucă.

În timpul meciului, fanii dinamoviști au adresat mai multe injurii și la adresa lui Dennis Politic, fostul căpitan al lui Dinamo, care a plecat la FCSB anul trecut. Jucătorul a fost împrumutat la Hermannstadt până la finalul sezonului.

VIDEO. Fanii lui Dinamo, injurii la adresa lui Dennis Politic

Scandări rasiste și Dinamo - U Craiova

Este pentru a doua oară în ultima săptămână când fanii lui Dinamo recurg la astfel de gesturi scandaloase.

În meciul cu Universitatea Craiova (1-1) de pe 9 februarie, din etapa 26, Istvan Kovacs a fost nevoit să discute cu observatorul de joc din cauza unor scandări rasiste din tribune.

Imediat, crainicul arenei a făcut un apel către public să înceteze cu scandările la care făcea trimitere centralul. Raportul explică în mod clar acest moment și despre ce scandări a fost vorba:

„În minutul 78 am fost informat de către cel de-al patrulea oficial și, ulterior, chiar de către arbitrul jocului că o parte a galeriei Dinamo (circa 100 de persoane), respectiv cea situată la tribuna a 2-a, a scandat: «Țiganul, Țiganul!», astfel încât am solicitat imediat crainicului efectuarea la stația de amplificare a stadionului a unui anunț de încetare a scandărilor”.

Ca urmare a acestor anunțuri, scandările nu s-au mai repetat până la finalul jocului.

În plus, după terminarea partidei, în timp ce brigada mergea spre vestiar, înainte să intre în tunel, înspre oficiali a fost aruncat un obiect din tribune, care l-a lovit pe Istvan Kovacs.

Acesta s-a oprit, s-a întors și a luat obiectul cu el la vestiar. Și acest incident e relatat în detaliu în raportul observatorului.

Dinamo - U Craiova. Istvan Kovacs, lovit de suporterii „câinilor” cu un obiect. Foto - captură Prima Sport (4).jpg
Dinamo - U Craiova. Istvan Kovacs, lovit de suporterii „câinilor” cu un obiect. Foto - captură Prima Sport (4).jpg

Galerie foto (18 imagini)

Dinamo - U Craiova. Istvan Kovacs, lovit de suporterii „câinilor” cu un obiect. Foto - captură Prima Sport (1).jpg Dinamo - U Craiova. Istvan Kovacs, lovit de suporterii „câinilor” cu un obiect. Foto - captură Prima Sport (2).jpg Dinamo - U Craiova. Istvan Kovacs, lovit de suporterii „câinilor” cu un obiect. Foto - captură Prima Sport (3).jpg Dinamo - U Craiova. Istvan Kovacs, lovit de suporterii „câinilor” cu un obiect. Foto - captură Prima Sport (4).jpg Dinamo - U Craiova. Istvan Kovacs, lovit de suporterii „câinilor” cu un obiect. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
+18 Foto
labels.photo-gallery

Comisia de Disciplină a FRF a decis în ședința de miercuri să amâne o decizie în cazul acestor incidente pentru săptămâna viitoare.

VIDEO. Golul marcat de Soro în Dinamo - Craiova 1-1

dinamo bucuresti Cupa Romaniei Florentin Petre rasism afc hermannstadt catalin cirjan
