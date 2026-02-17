Scene inedite după Dinamo - Slobozia VIDEO Cum l-a „forțat” Petre pe Niculescu să înjure Steaua + ce i-au strigat fanii lui Florentin

- Dinamo s-a calificat matematic în play-off după 1-0 cu Slobozia, echipă antrenată de Claudiu Niculescu, 49 de ani
Fostul mare atacant dinamovist a fost aplaudat de spectatorii de pe Arena Națională, iar la final au avut loc câteva scene inedite.
VIDEO Claudiu Niculescu, aplaudat de toți spectatorii după meci
Niculescu, marcator a 97 de goluri în 191 de meciuri la DInamo, a fost chemat de ultrașii din Peluza Cătălin Hîldan la salut, în timp ce era ovaționat de tot stadionul.
Galeria i-a strigat numele, iar Clau-gol le-a făcut bezele și i-a aplaudat. După aceea, el a fost chemat pentru a adresa injurii rivalei Steaua, însă le-a făcut semn fanilor că nu vrea să facă acest lucru și a continuat să-i aplaude.
Secundul lui Dinamo, Florentin Petre, 50 de ani, care urmărea scenele de la câțiva metri distanță, a intervenit: a venit prin spatele lui Niculescu și l-a forțat să miște brațele în ritmul scandării venite din peluză. Fostul atacant a râs și l-a îmbrățișat pe fostul său coechipier.
VIDEO Momente speciale pentru Florentin Petre: fanii i-au urat „Casă de piatră”
Ulterior, Petre a mers să salute suporterii de la Peluza Sud, și a avut și el parte de un moment inedit: după salutul tradițional, din peluză i s-a scandal „Casă de piatră”, iar antrenorul, surprins de gest, le-a mulțumit fanilor apoi a făcut semn cu mâinile, în formă de inimă, spre oficială, unde se afla soția lui, Alina.
Cei doi s-au căsătorit pe 14 februarie, la Brăila, iar la eveniment au participat mai mulți jucători și oficiali, printre care Andrei Nicolescu, Zeljko Kopic, Kennedy Boateng, Andrei Mărginean și Cătălin Cîrjan.