Fanii celor de la Dinamo au făcut câteva comentarii la adresa noii embleme a clubului, chiar înaintea meciul cu FC Argeș.

Suporterii „alb-roșiilor” au contestat dur noua siglă a lui Dinamo, prezentată în urmă cu câteva zile, iar clubul a luat acum decizia de a colabora cu aceștia pentru a găsi o soluție optimă în acest caz.

Suporter Dinamo: „Dacă Nicolescu vrea sigla, să se ducă în altă parte”

Ultrașii din Peluza Cătălin Hîldan și Peluza Sud Dinamo au transmis, joi, că nu vor intra pe stadion la meciul cu FC Argeș, în semn de protest față de decizia clubului de a nu anula complet schimbarea siglei și a prezenta o altă variantă sau o dată pentru o nouă siglă.

Ei vor sta în afara arenei „Arcul de Triumf” și își vor încuraja echipa de acolo.

Înainte de meci, GOLAZO.ro a vorbit cu câțiva dintre fanii „câinilor” despre noua siglă propusă de conducere.

„Personal, nu mi se pare o mare chestie. Nu e o mare schimbare. Dar lucrurile pe care le fac cei de la PCH și de la Sud nu mi se par normale.

Niște proteste aiurea. Mai important ar fi să fie alături de club și să ne ajute pe fond sonor, și pe jucători, și echipa, și tot.

Nu m-aș putea despărți de ea (n.r. - actuala siglă). Am crescut de mic cu ea, nu m-aș putea despărți de ea. Dar e un nou concept, un nou început.

Aș lăsa D-ul și aș adăuga o umbră, ceva. O umbră, un contur. Și poate, de ce nu, chiar și câinii. Amândoi”, a declarat unul dintre suporteri.

Un alt suporter, vizibil iritat, a transmis ferm că Nicolescu poate folosi noua siglă oriunde, dar nu la Dinamo.

„Noua sigla este... nu mă interesează, este foarte urâtă. Un singur câine și un D, puteți să faceți altceva. Nu un cățel. Că noi suntem dinamoviști, de-aia am venit, suntem dinamoviști. Nu pentru un cățel.

Asta s-o spună domnul Nicolescu. S-o spună el. Dacă el o vrea, poate să se ducă mai departe. Dar nu pe Dinamo. Nu pe Dinamo. Noi suntem suporteri și am fost de mici copii.

Băiatul meu are 13 ani și e dinamovist. Deci nu vreau să schimbe emblema. Nu. Cum suntem acum, de stăm afară și galeria stă afară.... niciodată, înseamnă că Dinamo nu mai există. Nu mai există Dinamo. De ce? Puneți-vă în situația mea, în situația multor suporteri. Nu se poate așa ceva”, a declarat un alt fan.

