Dinamo București a pierdut primul meci al acestui sezon din Champions League, scor 30-33, contra celor de la Sporting Lisabona.

Dinamo a avut parte de un debut nefast în Ligă. Partida a fost una echilibrată, cele două echipe având pe rând momente de dominație.

La pauză, cele două formații erau la egalitate, scor 15-15. După revenirea de la vestiare, Dinamo a început în forță, reușind să preia conducerea, însă nu pentru mult timp.

Portughezii au revenit rapid în avantaj și și-au menținut forma bună până la final, rezultatul final fiind 33-30, în favoarea lusitanilor.

Dinamo - Sporting 30-33

30-33 - Final de meci în sala Dinamo. „Câinii” pierd primul meci din Champions league.

Final de meci în sala Dinamo. „Câinii” pierd primul meci din Champions league. 29-33, min. 59 - Sporting mărește diferența la 4 goluri.

Sporting mărește diferența la 4 goluri. 27-30, min. 56 - Portughezii rămân în avantaj.

Portughezii rămân în avantaj. 22-25, min. 47 - Sporting își menține avantajul de 3 goluri.

Sporting își menține avantajul de 3 goluri. 21-24, min. 44 - Portughezii se distanțează la 3 goluri.

Portughezii se distanțează la 3 goluri. 20-21, min. 41 - Sporting revine în avantaj.

Sporting revine în avantaj. 17-17, min. 36 - Sporting restabilește egalitatea.

Sporting restabilește egalitatea. 17-15, min. 32 - Dinamo începe în forță repriza secundă. „Câinii” au avantaj de două goluri pe tabelă”

Dinamo începe în forță repriza secundă. „Câinii” au avantaj de două goluri pe tabelă” 15-15, min. 30 - Pauză în sala Dinamo, după ce „câinii” au ratat ultima aruncare a reprizei.

Pauză în sala Dinamo, după ce „câinii” au ratat ultima aruncare a reprizei. 14-15, min. 28 - Sporting revine imediat în avantaj, după ce Dinamo reușise egalarea.

Atmosfera este una incredibilă, toată sala cântă și aplaudă în ritmul galeriei. Dinamoviștii le fac semne euforice fanilor după fiecare gol.

12-13, min. 25 - Dinamo reduce din diferență.

Dinamo reduce din diferență. 11-13, min. 24 - Sporting își menține avantajul de două goluri.

Sporting își menține avantajul de două goluri. 7-9, min. 19 - Sporting se distanțează la două goluri.

Sporting se distanțează la două goluri. 7-8, min 18 - Este pentru prima dată când portughezii intră în avantaj.

Este pentru prima dată când portughezii intră în avantaj. 7-7, min 16 - Sporting restabilește egalitatea pe tabelă.

- Sporting restabilește egalitatea pe tabelă. 7-5, min. 14 - Sporting revine la distanță de două goluri față de „câinii roșii”.

5-3, min 11 - Dinamo revine în avantaj de două goluri.

Dinamo revine în avantaj de două goluri. 4-3, min 8 - Sporting reduce din diferență.

4-2, min.7 - Dinamo își păstrează diferența de două goluri.

Min.6 - Eliminare în tabăra lui Dinamo! Militaru vede direct cartonașul roșu, după ce și-a lovit un adversar în figură. Inițial, arbitrii au acordat doar lovitură de la 7 metri, dar au mers la monitor pentru a revedea faza.

După eliminare, acesta a rămas în peluză pentru a urmări partida.

Militaru, în peluză, după eliminare.

3-1, min.3 - Campioana României reușește să se desprindă la două goluri, după reușita lui Akimenko, pe contraatac.

Min.1 -Primul atac al meciului aduce și primul gol. Pedro Valdes aruncă de la 9 metri și înscrie.

Este primul meci de Champions League în sala Dinamo, după ce aceasta a fost refăcută la standardele competiției. S-au făcut modificări la vestiare, s-a înlocuit parchetul și s-a montat un ecran uriaș la una dintre peluzele arenei.

De asemenea, s-au readus peluzele mobile folosite în trecut pentru meciurile de European League, pentru a mări capacitatea arenei, 2500 locuri.

Prima provocare a „dulăilor” în Liga Campionilor va fi Sporting Lisabona, echipă care a pierdut la București sezonul trecut, scor 29-33.

În meciul retur, portughezii s-au impus cu 34-25.

Lotul lui Dinamo:

Portari: Vladimir Cupara, Sam Bellhacene, Ionuț Iancu

Vladimir Cupara, Sam Bellhacene, Ionuț Iancu Extreme dreapta: Andrei Akimenko, Ionuț Nistor, Darko Djukic

Andrei Akimenko, Ionuț Nistor, Darko Djukic Interi dreapta: Tom Pelayo, Roman Dodică, Branko Vujovic

Tom Pelayo, Roman Dodică, Branko Vujovic Centri: Miguel Martins, Daniel Stanciuc, Yoav Lumbroso

Miguel Martins, Daniel Stanciuc, Yoav Lumbroso Interi stânga: Haniel Langaro, Robert Militaru, Pedro Valdes

Haniel Langaro, Robert Militaru, Pedro Valdes Extreme stânga: Nicu Negru, Alex Pascual

Nicu Negru, Alex Pascual Pivoți: Miklos Rosta, Frederik Lagefoged, Călin Dedu

Miklos Rosta, Frederik Lagefoged, Călin Dedu Antrenor: Paulo Pereira

Dinamo nu va putea conta pe un jucător important, Miguel Martins (27 de ani), jucător adus de la Aalborg, deoarece se află în proces de recuperare după o accidentare la umăr , conform fanatik.ro.

Lotul lui Sporting:

Portari: Aly Mohamed, Andre Kristensen, Santiago Povoas

Aly Mohamed, Andre Kristensen, Santiago Povoas Extreme dreapta: Carlos Alvarez, Mamadou Gassama

Carlos Alvarez, Mamadou Gassama Interi dreapta: Emil Berlin, Francisco Costa

Emil Berlin, Francisco Costa Centri: Leonardo Anastacio, Filipe Monteiro, Pedro Martínez Cami, Natan Antonio

Leonardo Anastacio, Filipe Monteiro, Pedro Martínez Cami, Natan Antonio Interi stânga: Martim Costa, Salvador Salvador

Martim Costa, Salvador Salvador Extreme stânga: Diogo Branquinho, Orri Freyr Thorkelsson, Pedro Velasco

Diogo Branquinho, Orri Freyr Thorkelsson, Pedro Velasco Pivoți: Christian Moga, Francisco Peralta, Victor Romero, Edney Silva

Christian Moga, Francisco Peralta, Victor Romero, Edney Silva Antrenor: Ricardo Costa

Robert Militaru: „Sunt convins că o să fie un infern pentru toată lumea”

Dinamo a depus eforturi considerabile pentru a omologa Sala „Ștefan cel Mare” pentru partidele de Champions League.

3.000 de spectatori sunt așteptați la fiecare meci în noua sală

Robert Militaru, căpitanul „dulăilor”, a vorbit despre cât înseamnă prezența suporterilor în tribune.

„Ne gândim să obținem cât mai multe victorii acasă alături de fanii noștri. Sunt convins că o să fie un infern pentru toată lumea .

O să fie mai puțini spectatori (n.r. - în comparație cu Sala Polivalentă), dar este sala noastră, îi simțim mai aproape de noi și o să jucăm mult mai bine.

Ne împing de la spate și o să ne batem de la egal la egal. Iar apoi, în dublele eliminatorii, se poate întâmpla orice.

Pentru Champions League, condițiile sunt destul de stricte, așa că s-a depus un efort imens în aceste luni”, a spus Militaru, conform prosport.ro.

Ultrașii clubului s-au împăcat cu conducerea după comunicatul emis ca urmare a incidentelor de la meciul cu Csikszereda și vor fi prezenți în număr mare la partidele din Liga Campionilor, conform sursei citate.

Robert Militaru susține că Dinamo „ s-a adaptat repede” la stilul lui Pereira

Sezonul precedent, Dinamo a avut un start foarte bun în Champions League.

Sub conducerea lui David Davis, „dulăii” au trecut de faza grupelor, dar au fost eliminați de Magdeburg în play-off, după un scor cumulat de 65-55. Ulterior, nemții au câștigat trofeul.

Robert Militaru a vorbit și despre adaptarea echipei la stilul impus de Pereira, selecționerul Portugaliei, care o antrenează și pe Dinamo.

A venit ) cu o mentalitate puțin diferită, cu un alt sistem de joc. Ne-am adaptat destul de repede, iar jocul arată bine. Totuși, avem o grupă infernală (n.r. - în Champions League). Dar de aceea este frumos handbalul. Oricine vine aici o să aibă o misiune foarte grea și putem să batem orice echipă. Noi promitem că o să ne luptăm cu toată lumea. Chiar dacă este o grupă foarte grea, o să încercăm să ieșim din ea. Robert Militaru, căpitanul lui Dinamo

Meciurile din Grupa A pe care le va juca Dinamo în Liga Campionilor EHF:

10 septembrie 2025: Dinamo - Sporting

17 septembrie 2025: Kolstad - Dinamo

24 septembrie 2025: Dinamo - Veszprem

9 octombrie 2025: Fuchse Berlin - Dinamo

15 octombrie 2025: Aalborg - Dinamo

23 octombrie 2025: Dinamo - Kielce

13 noiembrie 2025: Nantes - Dinamo

20 noiembrie 2025: Dinamo - Nantes

26 noiembrie 2025: Kielce - Dinamo

3 decembrie 2025: Dinamo - Aalborg

18 februarie 2026: Dinamo - Fuchse Berlin

25 februarie 2026: Veszprem - Dinamo

4 martie 2026: Dinamo - Kolstad

11 martie 2026: Sporting - Dinamo

În cealaltă grupă a Ligii Campionilor se vor duela: GOG, Magdeburg, Barcelona, Szeged, Wisla Plock, RK Zagreb, PSG, Eurofarm Pelister

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport