„Nu m-am drogat de 6 zile!”  Mike Tyson, dezvăluiri despre  substanțele interzise care i-au afectat viața: „Am fost pe punctul de a muri”
Mike Tyson
Box

„Nu m-am drogat de 6 zile!” Mike Tyson, dezvăluiri despre substanțele interzise care i-au afectat viața: „Am fost pe punctul de a muri”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 10.09.2025, ora 15:21
alt-text Actualizat: 10.09.2025, ora 15:23
  • Mike Tyson (59 de ani) a vorbit despre dependența de droguri de care suferă de mulți ani.
  • Fostul sportiv a dezvăluit și ce substanță interzisă folosea pentru a-și trata durerile în anii '90.

Înainte de revenirea sa în ring pentru meciul cu Floyd Mayweather Jr, Tyson a dezvăluit că vrea să-și schimbe viața în bine.

Mike Tyson, despre dependența de droguri

„Iron Mike” a recunoscut că a consumat de câteva ori fentanil în perioada sa de glorie din anii '90.

„Era un analgezic și îl foloseam pentru a-mi trata degetul de la picior. Era ca heroina – odată ce efectul dispărea și îți luai plasturele, începeau simptomele de sevraj, vărsăturile, exact ca și când ai fi consumat heroină.

Era ilegal dacă era detectat în sângele meu. Era un narcotic, mi-a spus prietenul meu, ceva nou. L-am întrebat: «Pot să folosesc asta?» Nimeni nu auzise de el”, a declarat Mike Tyson, potrivit dailymail.co.uk.

De asemenea, legendarul pugilist a recunoscut că s-a luptat cu dependența de droguri și că era „pe punctul de a muri”.

„Vreau să trăiesc o viață diferită acum, sobră. Nu vreau să mor. Nu am băut și nu am consumat droguri de șase zile, iar pentru mine asta este un miracol.

I-am mințit pe toți cei care credeau că sunt «curat», deși nu era așa. Nu sunt. Este a șasea zi. Nu voi mai consuma niciodată”, a mai declarat Mike Tyson.

Ce este fentanil, substanța consumată de Mike Tyson

Fentanil este un opioid puternic, sintetic, de 50 până la 100 de ori mai puternic decât morfina. Este folosit în principal pentru a trata pacienții cu dureri severe și poate fi utilizat împreună cu alte medicamente ca anestezic.

În Statele Unite, consumul acestuia face ravagii. Drogul este una dintre principalele cauze de deces pentru americanii cu vârste cuprinse între 18 şi 49 de ani. O doză foarte mică este suficientă pentru a ucide un adult, informează Washington Post, potrivit hotnews.ro.

peste 100.000
de americani au murit în 2022 din cauza supradozei de droguri, iar două treimi dintre aceste decese au fost atribuite Fentanilului

Mike Tyson și Floyd Mayweather Jr. vor lupta într-un meci demonstrativ

Potrivit presei britanice, cei doi pugiliști legendari au semnat deja contractele pentru duelul care va avea loc în primăvara anului 2026. Data și locația exacte nu au fost încă anunțate.

„Acest meci este ceva ce nici eu și nici lumea nu am crezut că se va întâmpla. Boxul a intrat într-o nouă eră a imprevizibilului, iar acest meci este cât se poate de imprevizibil.

Încă nu-mi vine să cred că Floyd vrea cu adevărat să facă asta. Va fi dăunător pentru sănătatea lui, dar el vrea să o facă, așa că a semnat și se va întâmpla!”, a declarat Mike Tyson.

Floyd Mayweather are un record profesional de 50-0 (50 victorii, 0 înfrângeri), ceea ce îl face unul dintre cei mai mari boxeri din istorie. Lupta, fiind una demonstrativă, nu îi va afecta recordul, indiferent de rezultat.

Mayweather a luptat profesionist ultima dată în 2017, în fața lui Conor McGregor, cunoscut luptător MMA.

