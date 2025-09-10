Turul Spaniei a fost asaltat de protestatarii nemulțumiți de prezența în pluton a echipei Israel Premier Tech și de acțiunile Israelului în Gaza în general.

Marți, etapa a 16-a a fost scurtată de teama protestelor, a doua etapă a Vueltei care are de suferit în acest fel.

Presată de unele voci să se retragă, echipa israeliană a asigurat că nu va face asta, deși a oferit o concesie simbolică.

Două întrebări își așteaptă răspunsul în Vuelta, cu cinci etape înainte de final: cine va câștiga ultimul mare tur ciclist al anului și dacă cursa va reuși să ajungă neîntreruptă la Madrid.

Amenințarea cu organizarea de manifestații pro-palestiniene masive duminică în capitala Spaniei a declanșat zvonul că turul s-ar putea încheia sâmbătă pe Bola del Mundo, unde oficialii au restricționat deja accesul fanilor în vârful cățărării, invocând protejarea mediului.

Într-un articol acum îndepărtat de pe site, L'Equipe a scris despre acest lucru, sugerând că scenariul este luat în calcul. Velo News a menționat la rândul său zvonurile.

Dar organizatorii au reacționat rapid, asigurând că plutonul va ajunge, așa cum era programat, la Madrid, unde cursa se va termina cu un circuit și un sprint.

„Toată lumea vrea pace în Gaza, dar Vuelta nu este locul potrivit pentru a rezolva această dispută”, a declarat marți directorul cursei, Javier Guillén.

„Etapele nu pot fi întrerupte, cicliștii nu pot fi blocați. Este ilegal, conform codului penal și legii sportului. Sportul servește la unitate, iar orice altceva ar trebui lăsat deoparte”, a spus el.

Situația este totuși, aparent, fără rezolvare. Protestatarii nu dau semne că fac pași înapoi, iar echipa Israel Premier Tech, ținta furiei manifestanților, a anunțat ferm că nu intenționează să părăsească competiția, fiind încurajată chiar de premierul Benjamin Netanyahu.

Eforturile declarate ale Uniunii Cicliste Internaționale de a nu politiza sportul par acum lipsite de rezultate: politica a spart barierele și a năvălit în pluton, un lucru vizibil inclusiv în declarațiile unor cicliști.

Etape întrerupte în La Vuelta, accidentări

Încrederea organizatorilor în faptul că Vuelta va putea merge netulburată până la Madrid a suferit o lovitură marți, când etapa a 16-a a fost scurtată cu opt kilometri, de teama protestatarilor.

În lipsa ultimei cățărări, etapa s-a încheiat brusc, fără istoric, într-un moment în care lupta din clasamentul general este relativ strânsă, cu danezul Jonas Vingegaard favorit și portughezul Joao Almeida la mai puțin de un minut în urma sa.

Probleme au existat pe tot parcursul etapei. Mulțimi mari s-au adunat la startul din Poio, iar altele s-au adunat la urcarea finală de la Castro de Herville.

MARCA a relatat că un copac mare a fost doborât pe traseul cursei, dar poliția a reușit să îl îndepărteze.

A fost a doua etapă scurtată de teama protestatarilor - după ce, săptămâna trecută, etapa cu final la Bilbao s-a terminat cu trei kilometri mai devreme, în confuzie și cu multe semne de întrebare.

Protestatarii au fost însă prezenți peste tot în Spania, iar steagurile palestiniene omniprezente.

În etapa a 10-a, Simone Petilli (Intermarché-Wanty) a căzut, putonul fiind nevoit să ocolească protestatarii de pe traseu.

În etapa a 15-a, duminică, ciclistul echipei Movistar, Javier Romo, a suferit un accident, după ce un bărbat care flutura un steag palestinian a alergat spre pluton și s-a împiedicat la marginea drumului.

Marți, Romo a fost nevoit să abandoneze din cauza acestei accidentări.

Cicliștii avertizaseră deja că au început să se teamă pentru siguranța lor.

Ținta furiei protestatarilor

Protestatarii acuză acțiunile Israelului în Gaza, unde atacurile și acțiunile IDF au provocat peste 60.000 de morți, mulți dintre ei civili, și, spun organizațiile umanitare și ONU, foamete.

Războiul a început după atacul terorist al Hamas în Israel din octombrie 2023, când luptătorii au ucis peste 1.200 de oameni și au luat 250 de ostatici. Mai multe state europene acuză însă Israelul că războiul pe care îl poartă este disproporționat.

Pe 1 septembrie, Asociația mondială a cercetătorilor în domeniul genocidului a adoptat o rezoluție în care afirmă că au fost îndeplinite criteriile legale pentru a afirma că Israelul comite genocid în Gaza.

Israelul a negat că ar comite genocid.

Conflictul pare deocamdată departe de final, într-un moment în care armata israeliană desfășoară o nouă ofensivă în orașul Gaza, iar negocierile pentru încheierea unui armistițiu și eliberarea ultimilor ostatici israelieni sunt tot mai incerte.

Luni, șase israelieni au fost uciși și alți opt răniți de atacatori înarmați palestinieni într-unul dintre cele mai sângeroase atacuri armate din Ierusalim din ultimii ani, revendicat de Hamas.

Spania, în fruntea criticilor Israelului

De ce în Spania? Pentru că atât parte din opinia publică, cât și guvernul de stânga sau diverse partide regionale, precum cele basce, au fost critice la adresa Israelului.

Manifestațiile de marți au avut loc la o zi după ce premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat nouă măsuri menite să oprească „genocidul din Gaza, să-i urmărească pe autorii acestuia și să sprijine populația palestiniană”, potrivit AFP.

Prim-ministrul a fost unul dintre cei mai importanți lideri europeni care au calificat situația din Gaza drept „genocid” și a stârnit furia guvernului israelian prin decizia de a recunoaște statul palestinian.

Spania a impus săptămâna aceasta un embargo privind livrările de arme către Israel și a interzis navelor militare israeliene accesul în porturile spaniole, ca parte a măsurilor luate.

Israel Premier Tech nu cedează

Protestatarii din Spania pot face puține lucruri pentru a împiedica acțiunile IDF, dar pot încerca să oprească participarea echipei israeliene la cursă a Israel Premier Tech.

Echipa este condusă de Sylvan Adams un om de afaceri israeliano-canadian displăcut de manifestanți și destul de implicat în politică. El a participat la inaugurarea lui Donald Trump, a încurajat atacurile SUA asupra Iranului în iunie și a cerut Israelului să „termine treaba” în Gaza.

În trecut, Adams a descris echipa ca fiind „ambasadoare” a Israelului și un mijloc de promovare a unei „viziuni mai realiste” asupra Israelului modern. Criticii au considerat că misiunea declarată a echipei a expus-o protestelor și au acuzat Israel Premier Tech de „sportswashing”.

În weekend, Adams a comentat protestele de la Vuelta spunând că echipa sa nu se va „preda teroriștilor” și nu va abandona.

Ulterior, premierul Benjamin Netanyahu i-a sărit în ajutor, spulberând orice iluzie că situația mai poate fi ferită de politizare.

„Felicitări lui Sylvan și echipei de ciclism a Israelului pentru că nu au cedat urii și intimidării. Israelul este mândru de voi!”, a scris premierul pe contul de pe platforma X.

Echipa a încercat o concesie, renunțând la numele Israel de pe tricouri, dar măsura nu pare să-i fi impresionat pe protestatari.

Reacții în pluton

În tot acest timp, presiunea de pe umerii organizatorilor și echipei a crescut.

Organizatorii au insistat că au situația sub control, iar Guardia Civil a susținut că nu are nevoie de întăriri, dar semnele de întrebare privind integritatea plutonului se adună.

Voci din pluton au început însă să ceară, discret, retragerea echipei.

Un oficial al echipei Premier Tech a dezvăluit că americanul Matteo Jorgenson, coechipierul lui Vingegaard, purtător al tricoului roșu, a sugerat într-o discuție privată că echipa israeliană ar face mai bine să se retragă.

În ziua de pauză, luni, chiar liderul cursei, Vingegaard, și-a anunțat într-un mod neașteptat de direct înțelegerea pentru cauza protestatarilor.

„Cred că cei care protestează o fac aici pentru că au nevoie de un forum în care să fie auziți. Vor ca mass-media să le ofere această posibilitate, așa că o fac aici. Desigur, într-un fel, este păcat că se întâmplă tocmai aici (la Vuelta), cred că mulți dintre noi (ciclisti) gândim așa, dar, din nou, cred că sunt doar disperați să fie auziți.”

Alții au altă părere.

Ciclistul britanic Tom Pidcock a declarat săptămâna trecută că protestele nu au cum să-și atingă scopul în Vuelta.

„Punându-ne în pericol nu vă ajută cauza”, a spus Pidcock. „Pur și simplu nu va ajuta la ceea ce protestează. Toată lumea are dreptul să protesteze împotriva a ceea ce dorește, dar punerea noastră în pericol nu este soluția”, a spus el.

Un coșmar

Chestionat pe această temă, chiar ministrul de externe al Spaniei, José Manuel Albares, s-a declarat în favoarea plecării echipei.

Directorul tehnic al Vuelta, Kiko García, a declarat și el anterior că retragerea echipei ar fi singura modalitate de a proteja cicliștii, dar a adăugat că organizatorii Vuelta nu au puterea de a elimina echipa.

UCI este singurul organism de conducere cu puterea de a exclude o echipă din Vuelta.

Israel-Premier Tech a avertizat însă în repetate rânduri că va continua să concureze până la etapa finală din Madrid, argumentând că „orice altă măsură ar crea un precedent periculos”.

Pentru cicliștii și membrii echipei, această Vuelta se transformă într-un coșmar.

„Lucrez de 35 de ani ca director sportiv, toată viața mea am muncit din greu, iar acum oamenii mă numesc asasin și ticălos, ceea ce nu este foarte plăcut”, a declarat Óscar Guerrero de la Israel premier Tech după ce lucrurile au degenerat la Bilbao săptămâna trecută.

Guillén, directorul general al cursei, a dat semne că îi împărtășește sentimentul.

„Trăiesc cel mai greu moment din cei 16 ani de când sunt directorul Vuelta”, a declarat Guillén pentru El Mundo.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport