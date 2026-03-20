Dinamo a făcut spectacol „Dulăii” au răsturnat scorul în ultimele secunde ale derby-ului cu Steaua din Liga Națională

Dinamo și Steaua au oferit un adevărat spectacol în Sala Sporturilor din Ștefan cel Mare, în Liga Națională de baschet.

„Dulăii” s-au impus cu 81-80, deși au fost conduși la un moment dat și cu 16 puncte.

Dinamo și-a asigurat succesul printr-un coș în ultima secundă al lui Jonathan Stark, conform baschet.ro.

Dinamo - Steaua 81-80 . „Dulăii” au răsturnat scorul în ultimele secunde ale „Eternului Derby”

Dinamo a început greoi partida, fără să marcheze în primele patru minute, timp în care Steaua a înscris 9 puncte la rând. Dinamo a reușit să mai reducă diferența până la finalul primului sfert, încheiat 22-11 pentru Steaua.

În sfertul doi, Steaua a păstrat inițiativa, dar Dinamo a terminat repriza cu un run de 10-2, astfel că meciul a rămas strâns, scor 41-33.

În sfertul trei, Steaua a rămas în față, dar Dinamo a reușit să păstreze diferența de 8 puncte, scor 68-60.

Sfertul patru a fost unul de infarct. Jonathan Stark a fost eroul partidei, marcând două coșuri importante, inclusiv pe cel decisiv în ultimele secunde. În final, Dinamo a câștigat cu 81-80.

Performanțele jucătorilor din derby-ul Dinamo - Steaua:

Jonathan Stark (Dinamo): 21 de puncte, 8 pase decisive

21 de puncte, 8 pase decisive Radu Vîrnă (Dinamo): 23 de puncte (cel mai bun marcator al echipei)

23 de puncte (cel mai bun marcator al echipei) Vyacheslav Bobrov (Dinamo): 15 puncte

15 puncte Derrick Marks (Dinamo): 15 puncte

15 puncte Juwan Gray (Steaua): 26 de puncte (cel mai bun marcator al Stelei)

26 de puncte (cel mai bun marcator al Stelei) Dame Adelekun (Steaua): 15 puncte, 12 recuperări

15 puncte, 12 recuperări Kenny Dye (Steaua): 12 puncte

Cu această victorie, echipa antrenată de Zydrunas Urbonas își continuă seria impresionantă, ajungând la nouă succese consecutive și un bilanț de 16 victorii și 7 înfrângeri (39 de puncte)

În schimb, Steaua rămâne la 10-13 (33 de puncte), ceea ce reduce considerabil șansele formației de a se califica în play-off.

Clasamentul în Liga Națională

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 CSM Oradea 22 41 2 Dinamo București 23 39 3 Voluntari 21 38 4 SCM Timișoara 22 35 5 SCM Craiova 22 35 6 CSU Sibiu 23 35 7 Valcea 21 34 8 FC Argeș Basketball 21 34 9 BC Steaua București 23 33 10 CSM Târgu Mureș 22 33 11 Rapid București 21 32 12 Corona Brașov 21 30 13 Petrolul Ploiești 21 27 14 CSM Târgu Jiu 22 23 15 Municipal Galați 23 23

Citește și

