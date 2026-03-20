Dinamo a făcut spectacol „Dulăii” au răsturnat scorul în ultimele secunde ale derby-ului cu Steaua din Liga Națională

- Dinamo și Steaua au oferit un adevărat spectacol în Sala Sporturilor din Ștefan cel Mare, în Liga Națională de baschet.
- „Dulăii” s-au impus cu 81-80, deși au fost conduși la un moment dat și cu 16 puncte.
Dinamo și-a asigurat succesul printr-un coș în ultima secundă al lui Jonathan Stark, conform baschet.ro.
Dinamo - Steaua 81-80. „Dulăii” au răsturnat scorul în ultimele secunde ale „Eternului Derby”
Dinamo a început greoi partida, fără să marcheze în primele patru minute, timp în care Steaua a înscris 9 puncte la rând. Dinamo a reușit să mai reducă diferența până la finalul primului sfert, încheiat 22-11 pentru Steaua.
În sfertul doi, Steaua a păstrat inițiativa, dar Dinamo a terminat repriza cu un run de 10-2, astfel că meciul a rămas strâns, scor 41-33.
În sfertul trei, Steaua a rămas în față, dar Dinamo a reușit să păstreze diferența de 8 puncte, scor 68-60.
Sfertul patru a fost unul de infarct. Jonathan Stark a fost eroul partidei, marcând două coșuri importante, inclusiv pe cel decisiv în ultimele secunde. În final, Dinamo a câștigat cu 81-80.
Performanțele jucătorilor din derby-ul Dinamo - Steaua:
- Jonathan Stark (Dinamo): 21 de puncte, 8 pase decisive
- Radu Vîrnă (Dinamo): 23 de puncte (cel mai bun marcator al echipei)
- Vyacheslav Bobrov (Dinamo): 15 puncte
- Derrick Marks (Dinamo): 15 puncte
- Juwan Gray (Steaua): 26 de puncte (cel mai bun marcator al Stelei)
- Dame Adelekun (Steaua): 15 puncte, 12 recuperări
- Kenny Dye (Steaua): 12 puncte
Cu această victorie, echipa antrenată de Zydrunas Urbonas își continuă seria impresionantă, ajungând la nouă succese consecutive și un bilanț de 16 victorii și 7 înfrângeri (39 de puncte)
În schimb, Steaua rămâne la 10-13 (33 de puncte), ceea ce reduce considerabil șansele formației de a se califica în play-off.
Clasamentul în Liga Națională
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|CSM Oradea
|22
|41
|2
|Dinamo București
|23
|39
|3
|Voluntari
|21
|38
|4
|SCM Timișoara
|22
|35
|5
|SCM Craiova
|22
|35
|6
|CSU Sibiu
|23
|35
|7
|Valcea
|21
|34
|8
|FC Argeș Basketball
|21
|34
|9
|BC Steaua București
|23
|33
|10
|CSM Târgu Mureș
|22
|33
|11
|Rapid București
|21
|32
|12
|Corona Brașov
|21
|30
|13
|Petrolul Ploiești
|21
|27
|14
|CSM Târgu Jiu
|22
|23
|15
|Municipal Galați
|23
|23