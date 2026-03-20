Dan Șucu, în roș-albastru Cum a fost surprins patronul alb-vișiniilor, în timpul meciului CFR - Rapid

- Dan Șucu (62 de ani) a ales să nu meargă la Cluj, la meciul CFR - Rapid, în etapa a doua din play-off-ul Ligii 1.
- Ce făcea patronul giuleștenilor în prima repriză, când Rapid rezista cu greu asediului la poarta lui Aioani, în rândurile de mai jos.
CFR și Rapid au încheiat la egalitate, 0-0, primele 45 de minute.
Au fost ocazii mari ratate de echipa lui Daniel Pancu la poarta giuleștenilor.
Dan Șucu, în roș-albastru. În timp ce Rapid suferea în Gruia, patronul giuleștenilor „tremura” pentru Genoa
Patronul giuleștenilor a ales să fie prezent în Italia, la meciul din Serie A al celeilalte echipe pe care o finanțează, Genoa.
Șucu a fost filmat în tribună, la duelul din campionatul italian, la care „grifonii” înfruntă Udinese.
Cu un fular roș-albastru la gât ( n.r. - culorile celor de la Genoa), omul de afaceri i-a urmărit la treabă pe jucătorii antrenați de Daniele De Rossi. La fel ca Rapid, Genoa a intrat cu 0-0 la pauză.
Situația nu este una nouă. De când a devenit acționar majoritar la Genoa, după o investiție de zeci de milioane de euro, Șucu își împarte atenția între cele două echipe.
Această „viață dublă” în fotbal a generat deja discuții în rândul suporterilor rapidiști, mai ales în contextul ideilor de colaborare între cele două cluburi.