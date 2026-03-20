Dan Șucu, în roș-albastru Cum a fost surprins patronul alb-vișiniilor, în timpul meciului CFR - Rapid

Dan Șucu (62 de ani) a ales să nu meargă la Cluj, la meciul CFR - Rapid, în etapa a doua din play-off-ul Ligii 1.

Ce făcea patronul giuleștenilor în prima repriză, când Rapid rezista cu greu asediului la poarta lui Aioani, în rândurile de mai jos.

CFR și Rapid au încheiat la egalitate, 0-0, primele 45 de minute.

Au fost ocazii mari ratate de echipa lui Daniel Pancu la poarta giuleștenilor.

Dan Șucu, în roș-albastru . În timp ce Rapid suferea în Gruia, patronul giuleștenilor „tremura” pentru Genoa

Patronul giuleștenilor a ales să fie prezent în Italia, la meciul din Serie A al celeilalte echipe pe care o finanțează, Genoa.

Șucu a fost filmat în tribună, la duelul din campionatul italian, la care „grifonii” înfruntă Udinese.

Cu un fular roș-albastru la gât ( n.r. - culorile celor de la Genoa), omul de afaceri i-a urmărit la treabă pe jucătorii antrenați de Daniele De Rossi. La fel ca Rapid, Genoa a intrat cu 0-0 la pauză.

Situația nu este una nouă. De când a devenit acționar majoritar la Genoa, după o investiție de zeci de milioane de euro, Șucu își împarte atenția între cele două echipe.

Această „viață dublă” în fotbal a generat deja discuții în rândul suporterilor rapidiști, mai ales în contextul ideilor de colaborare între cele două cluburi.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport