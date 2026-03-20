FCSB - UTA Arad 1-0. Darius Olaru (28 de ani), mijlocașul campioanei României, le-a transmis un mesaj de susținere jucătorilor convocați la echipa națională pentru barajul CM 2026.

David Miculescu (24 de ani), colegul lui Olaru, se numără printre jucătorii selecționați de Mircea Lucescu și este încrezător în șansele „tricolorilor”.

Formația lui Mirel Rădoi a început modest partida din etapa #2 a play-out-ului, fără să-și creeze ocazii foarte mari la poarta lui Gorcea. Totuși, în minutul 56, David Miculescu a reușit să deschidă scorul, după o pasă perfectă a lui Darius Olaru.

„Mă bucur că am reușit să facem un joc bun și să intrăm în această pauză competițională de pe primul loc. Ăsta era obiectivul pentru acest meci.

Încercăm să ne adaptăm și noi, e un sistem nou pentru noi, încercăm de la zi la zi să lucrăm tot mai bine la meci. În această seară am mai și schimbat sistemul. Am făcut un meci bun și victoria este meritată.

În acest sezon nu am reușit să legăm mai multe rezultate pozitive. Am fost ba sus, ba jos, făceam o surpriză neplăcută. Trebuie, de la meci la meci, să urcăm, să jucăm din ce în ce mai bine și vor veni și rezultatele”, a declarat Olaru, la Prima Sport.

Întrebat despre cum se simte că nu a fost convocat la echipa națională pentru meciul decisiv cu Turcia, Darius Olaru a răspuns:

„Nu am niciun comentariu. Vreau să le urez tuturor baftă acolo, îi așteaptă două meciuri foarte grele. Primul e cu Turcia, am încredere în băieți, am fost și eu acolo, cunosc grupul și am încredere că putem bate Turcia și eu zic că al doilea meci (n.r. finala barajului, cu Slovacia sau Kosovo) va fi și mai dificil.

Nu pot să zic că mă așteptam (n.r. - să fie convocat), de dorit mi-aș fi dorit, dar o să iau totul constructiv. Rămân aici, am timp să mă pregătesc bine, am nevoie de asta, pentru că în ultimele două săptămâni am fost un pic bolnav și nu mă simt sută la sută”.

Se tușește grav în clădirea unde sunt dormitoarele. Și tușind trebuie să facem ceva azi, că după aceea situația devine mai delicată Mihai Stoica, președinte FCSB, înainte de FCSB - UTA, 1-0 final

David Miculescu se numără printre cei trei atacanți din play-out convocați de Mircea Lucescu pentru meci, alături de Daniel Bîrligea (FCSB) și Marius Coman (UTA Arad).

„Sunt foarte bucuros că am reușit să înscriu, să îmi ajut echipa, dar și pentru cele trei puncte. Și în meciul cu Metaloglobus am avut multe ocazii de gol, dar nu am reușit să înscriem. Eu zic că această victorie ne pică bine, mai ales acum, înainte de pauza internațională.

M-am bucurat că am fost convocat, că fac parte din acest lot pentru aceste meciuri foarte importante pentru noi.

Va fi un meci dificil, dar eu zic că aceste meciuri se joacă 50-50, pentru că sunt meciuri în care nu ai de unde să știi cine poate să iasă câștigătoare de pe teren. Foarte mulți jucători convocați acum au meciuri pe stadioane și mai incendiare decât cel de la Beșiktaș și eu cred că vom face față.

Nu cred că jucătorii nu vor da totul în acest meci. Vrem să câștigăm. Avem un grup foarte puternic, suntem uniți și eu zic că avem șanse chiar foarte bune. Și noi, cu FCSB, am jucat în Europa League, cu Fener, aveau nume grele și, din fericire, nu au reușit să ne bată”, a declarat Miculescu, după meci.

