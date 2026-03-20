Mesaj pentru „tricolori" Darius Olaru, despre faptul că nu a fost convocat pentru meciul cu Turcia: „Nu pot să zic că mă așteptam"
Publicat: 20.03.2026, ora 23:07
  • FCSB - UTA Arad 1-0. Darius Olaru (28 de ani), mijlocașul campioanei României, le-a transmis un mesaj de susținere jucătorilor convocați la echipa națională pentru barajul CM 2026.
  • David Miculescu (24 de ani), colegul lui Olaru, se numără printre jucătorii selecționați de Mircea Lucescu și este încrezător în șansele „tricolorilor”.

Formația lui Mirel Rădoi a început modest partida din etapa #2 a play-out-ului, fără să-și creeze ocazii foarte mari la poarta lui Gorcea. Totuși, în minutul 56, David Miculescu a reușit să deschidă scorul, după o pasă perfectă a lui Darius Olaru.

„A fost un șoc pentru ei” Avertismentul lui Rădoi pentru jucători, înainte de pauză: „Cei care rămân vor avea de suferit”
Citește și
„A fost un șoc pentru ei” Avertismentul lui Rădoi pentru jucători, înainte de pauză: „Cei care rămân vor avea de suferit”
Citește mai mult
„A fost un șoc pentru ei” Avertismentul lui Rădoi pentru jucători, înainte de pauză: „Cei care rămân vor avea de suferit”

FCSB - UTA Arad 1-0. Darius Olaru, mesaj pentru „tricolori”: „Îi așteaptă două meciuri grele”

„Mă bucur că am reușit să facem un joc bun și să intrăm în această pauză competițională de pe primul loc. Ăsta era obiectivul pentru acest meci.

Încercăm să ne adaptăm și noi, e un sistem nou pentru noi, încercăm de la zi la zi să lucrăm tot mai bine la meci. În această seară am mai și schimbat sistemul. Am făcut un meci bun și victoria este meritată.

În acest sezon nu am reușit să legăm mai multe rezultate pozitive. Am fost ba sus, ba jos, făceam o surpriză neplăcută. Trebuie, de la meci la meci, să urcăm, să jucăm din ce în ce mai bine și vor veni și rezultatele”, a declarat Olaru, la Prima Sport.

Întrebat despre cum se simte că nu a fost convocat la echipa națională pentru meciul decisiv cu Turcia, Darius Olaru a răspuns:

„Nu am niciun comentariu. Vreau să le urez tuturor baftă acolo, îi așteaptă două meciuri foarte grele. Primul e cu Turcia, am încredere în băieți, am fost și eu acolo, cunosc grupul și am încredere că putem bate Turcia și eu zic că al doilea meci (n.r. finala barajului, cu Slovacia sau Kosovo) va fi și mai dificil.

Nu pot să zic că mă așteptam (n.r. - să fie convocat), de dorit mi-aș fi dorit, dar o să iau totul constructiv. Rămân aici, am timp să mă pregătesc bine, am nevoie de asta, pentru că în ultimele două săptămâni am fost un pic bolnav și nu mă simt sută la sută”.

Se tușește grav în clădirea unde sunt dormitoarele. Și tușind trebuie să facem ceva azi, că după aceea situația devine mai delicată Mihai Stoica, președinte FCSB, înainte de FCSB - UTA, 1-0 final

VIDEO. Golul reușit de David Miculescu în meciul cu UTA

David Miculescu se numără printre cei trei atacanți din play-out convocați de Mircea Lucescu pentru meci, alături de Daniel Bîrligea (FCSB) și Marius Coman (UTA Arad).

„Sunt foarte bucuros că am reușit să înscriu, să îmi ajut echipa, dar și pentru cele trei puncte. Și în meciul cu Metaloglobus am avut multe ocazii de gol, dar nu am reușit să înscriem. Eu zic că această victorie ne pică bine, mai ales acum, înainte de pauza internațională.

M-am bucurat că am fost convocat, că fac parte din acest lot pentru aceste meciuri foarte importante pentru noi.

Va fi un meci dificil, dar eu zic că aceste meciuri se joacă 50-50, pentru că sunt meciuri în care nu ai de unde să știi cine poate să iasă câștigătoare de pe teren. Foarte mulți jucători convocați acum au meciuri pe stadioane și mai incendiare decât cel de la Beșiktaș și eu cred că vom face față.

Nu cred că jucătorii nu vor da totul în acest meci. Vrem să câștigăm. Avem un grup foarte puternic, suntem uniți și eu zic că avem șanse chiar foarte bune. Și noi, cu FCSB, am jucat în Europa League, cu Fener, aveau nume grele și, din fericire, nu au reușit să ne bată”, a declarat Miculescu, după meci.

Superliga
Probleme la UTA Arad Adrian Mihalcea, nervos după eșecul cu FCSB: „Nu vreau să detaliez” » Ce se întâmplă la club
Superliga
21:57
Probleme la UTA Arad Adrian Mihalcea, nervos după eșecul cu FCSB: „Nu vreau să detaliez” » Ce se întâmplă la club
Citește mai mult
Probleme la UTA Arad Adrian Mihalcea, nervos după eșecul cu FCSB: „Nu vreau să detaliez” » Ce se întâmplă la club

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Iran a lansat un atac surpriză care are implicații strategice pentru Europa: Scutul antirachetă de la Deveselu, în prim plan
Iran a lansat un atac surpriză care are implicații strategice pentru Europa: Scutul antirachetă de la Deveselu, în prim plan
Iran a lansat un atac surpriză care are implicații strategice pentru Europa: Scutul antirachetă de la Deveselu, în prim plan
Știrile zilei din sport
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Nationala
19:41
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Citește mai mult
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat.  M-a atacat pe mine!”
Superliga
16:56
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat. M-a atacat pe mine!”
Citește mai mult
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat.  M-a atacat pe mine!”
Infantino intervine Răspunsul sec al șefului FIFA, după ce Iran a cerut să nu-și dispute meciurile de la CM 2026 în SUA: „Am stabilit”
Campionatul Mondial
15:38
Infantino intervine Răspunsul sec al șefului FIFA, după ce Iran a cerut să nu-și dispute meciurile de la CM 2026 în SUA: „Am stabilit”
Citește mai mult
Infantino intervine Răspunsul sec al șefului FIFA, după ce Iran a cerut să nu-și dispute meciurile de la CM 2026 în SUA: „Am stabilit”
Secretele lui Arda Guler FOTO-VIDEO. De ce este starul Turciei într-o formă atât de bună. Și de ce poate marca de la 70 de metri!
Nationala
17:42
Secretele lui Arda Guler FOTO-VIDEO. De ce este starul Turciei într-o formă atât de bună. Și de ce poate marca de la 70 de metri!
Citește mai mult
Secretele lui Arda Guler FOTO-VIDEO. De ce este starul Turciei într-o formă atât de bună. Și de ce poate marca de la 70 de metri!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:50
Modificare în lotul lui Lucescu Un jucător al revelației din Liga 1 a fost convocat de urgență pentru meciul cu Turcia
Modificare în lotul lui Lucescu Un jucător al revelației din Liga 1 a fost convocat de urgență pentru meciul cu Turcia
20:23
„N-aș plasa-o în fața lui Dinamo niciodată” MM Stoica despre cât de bun e lotul roș-albilor: „Clar sub, fără discuție”
„N-aș plasa-o în fața lui Dinamo niciodată” MM Stoica despre cât de bun e lotul roș-albilor: „Clar sub, fără discuție”
20:38
„Am văzut un semn și am știut” Ianis Zicu, acuzații la adresa arbitrajului după Csikszereda - Farul: „Cât e ceasul? Am voie să vorbesc?”
„Am văzut un semn și am știut” Ianis Zicu, acuzații  la adresa arbitrajului după Csikszereda - Farul: „Cât e ceasul? Am voie să vorbesc?”
20:03
Dialog viral Nicolescu - Chirilă Ce i-a spus antrenorul imediat după înfrângerea lui Dinamo cu U Craiova: „Nu puteam fi nici nepoliticos, dar...”
Dialog viral Nicolescu - Chirilă Ce i-a spus antrenorul imediat după înfrângerea lui Dinamo cu U Craiova: „Nu puteam fi nici nepoliticos, dar...”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
