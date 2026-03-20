Selecționerul, glumă ciudată Răspunsul legat de favorita partidei: „De ce naiba stai pe rahat, când ai miere chiar lângă?”

Nils Nielsen, selecționerul naționalei feminine a Japoniei, a avut o declarație inedită la conferința de presă premergătoare finalei Cupei Asiei 2026.

Japonia - Australia se joacă sâmbătă, de la 11:00, ora României.

Cele două naționale au trecut Coreea de Sud, respectiv de China, în semifinalele turneului, iar selecționerul niponelor a venit cu glumă legată de favorita turneului.

Nils Nielsen: „E la fel ca a-i cere unei albine să-i explice unei muște de ce mierea e mai bună decât rahatul”

După ce tehnicianul groenlandezo-danez a dat de înțeles, în urma calificării în finală, că Australia ar fi favorită la trofeu, un jurnalist a abordat această temă, iar Nielsen a dat un răspuns cel puțin ciudat.

„Voi fi complet sincer cu tine. Întrebarea aceea despre cine e favorită în finală e la fel ca a-i cere unei albine să-i explice unei muște de ce mierea e mai bună decât rahatul.

Este exact aceeași întrebare. Vorbim despre o finală a unui turneu major. Ambele echipe pot câștiga. Au 50% șanse fiecare.

De ce este interesant într-o finală să discutăm despre favorite? Data viitoare când voi vedea o muscă, o voi întreba: «De ce naiba stai pe rahat, când ai miere chiar lângă?».

Și apoi ea va spune: «Pentru mine, are un gust mai bun». Iar eu spun: «Bine, hai. Nu-mi place rahatul, așa că poți să-l ei, eu aleg mierea».

Poate că Joe (n.r. - Montemurro, selecționerul Australiei) are o altă părere, nu știu”, a declarat Nils Nielsen, potrivit abc.net.au.

Joe Montemurro: „Nu există favorite în finală”

Selecționerul Australiei a oferit și el o scurtă declarație înaintea partidei.

„Toți aveți propriile opinii în ceea ce privește clasamentul, forma, modul în care am jucat noi sau cum au jucat ele.

Nu există favorite în finală. Este vorba de cea mai bună echipă, de cea care își dorește mai mult și cea care este suficient de inteligentă pentru a gestiona momentele importante”, a declarat Montemurro.

