Selecționerul, glumă ciudată Răspunsul legat de favorita partidei: „De ce naiba stai pe rahat, când ai miere chiar lângă?”
Nils Nielsen
Campionate

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 20.03.2026, ora 23:00
alt-text Actualizat: 20.03.2026, ora 23:02
  • Nils Nielsen, selecționerul naționalei feminine a Japoniei, a avut o declarație inedită la conferința de presă premergătoare finalei Cupei Asiei 2026.
  • Japonia - Australia se joacă sâmbătă, de la 11:00, ora României.

Cele două naționale au trecut Coreea de Sud, respectiv de China, în semifinalele turneului, iar selecționerul niponelor a venit cu glumă legată de favorita turneului.

„A fost un șoc pentru ei” Avertismentul lui Rădoi pentru jucători, înainte de pauză: „Cei care rămân vor avea de suferit”
Citește și
„A fost un șoc pentru ei” Avertismentul lui Rădoi pentru jucători, înainte de pauză: „Cei care rămân vor avea de suferit”
Citește mai mult
„A fost un șoc pentru ei” Avertismentul lui Rădoi pentru jucători, înainte de pauză: „Cei care rămân vor avea de suferit”

Nils Nielsen: „E la fel ca a-i cere unei albine să-i explice unei muște de ce mierea e mai bună decât rahatul”

După ce tehnicianul groenlandezo-danez a dat de înțeles, în urma calificării în finală, că Australia ar fi favorită la trofeu, un jurnalist a abordat această temă, iar Nielsen a dat un răspuns cel puțin ciudat.

„Voi fi complet sincer cu tine. Întrebarea aceea despre cine e favorită în finală e la fel ca a-i cere unei albine să-i explice unei muște de ce mierea e mai bună decât rahatul.

Este exact aceeași întrebare. Vorbim despre o finală a unui turneu major. Ambele echipe pot câștiga. Au 50% șanse fiecare.

De ce este interesant într-o finală să discutăm despre favorite? Data viitoare când voi vedea o muscă, o voi întreba: «De ce naiba stai pe rahat, când ai miere chiar lângă?».

Și apoi ea va spune: «Pentru mine, are un gust mai bun». Iar eu spun: «Bine, hai. Nu-mi place rahatul, așa că poți să-l ei, eu aleg mierea».

Poate că Joe (n.r. - Montemurro, selecționerul Australiei) are o altă părere, nu știu”, a declarat Nils Nielsen, potrivit abc.net.au.

Joe Montemurro: „Nu există favorite în finală”

Selecționerul Australiei a oferit și el o scurtă declarație înaintea partidei.

„Toți aveți propriile opinii în ceea ce privește clasamentul, forma, modul în care am jucat noi sau cum au jucat ele.

Nu există favorite în finală. Este vorba de cea mai bună echipă, de cea care își dorește mai mult și cea care este suficient de inteligentă pentru a gestiona momentele importante”, a declarat Montemurro.

Citește și

CFR Cluj- Rapid 1-0  VIDEO Elevii lui Pancu îi înving pe giuleșteni, după un meci spectaculos » Clujenii s-au apropiat la trei puncte de primul loc
Superliga
23:43
CFR Cluj- Rapid 1-0 VIDEO Elevii lui Pancu îi înving pe giuleșteni, după un meci spectaculos » Clujenii s-au apropiat la trei puncte de primul loc
Citește mai mult
CFR Cluj- Rapid 1-0  VIDEO Elevii lui Pancu îi înving pe giuleșteni, după un meci spectaculos » Clujenii s-au apropiat la trei puncte de primul loc
De ce a ieșit la pauză Marius Coman a vorbit despre convocarea sa la echipa națională: „Se pare că în play-out sunt cei mai în formă jucători”
Superliga
22:02
De ce a ieșit la pauză Marius Coman a vorbit despre convocarea sa la echipa națională: „Se pare că în play-out sunt cei mai în formă jucători”
Citește mai mult
De ce a ieșit la pauză Marius Coman a vorbit despre convocarea sa la echipa națională: „Se pare că în play-out sunt cei mai în formă jucători”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Iran a lansat un atac surpriză care are implicații strategice pentru Europa: Scutul antirachetă de la Deveselu, în prim plan
Iran a lansat un atac surpriză care are implicații strategice pentru Europa: Scutul antirachetă de la Deveselu, în prim plan
Iran a lansat un atac surpriză care are implicații strategice pentru Europa: Scutul antirachetă de la Deveselu, în prim plan
Cupa Asiei fotbal feminin australia japonia nils nielsen
Știrile zilei din sport
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Nationala
19:41
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Citește mai mult
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat.  M-a atacat pe mine!”
Superliga
16:56
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat. M-a atacat pe mine!”
Citește mai mult
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat.  M-a atacat pe mine!”
Infantino intervine Răspunsul sec al șefului FIFA, după ce Iran a cerut să nu-și dispute meciurile de la CM 2026 în SUA: „Am stabilit”
Campionatul Mondial
15:38
Infantino intervine Răspunsul sec al șefului FIFA, după ce Iran a cerut să nu-și dispute meciurile de la CM 2026 în SUA: „Am stabilit”
Citește mai mult
Infantino intervine Răspunsul sec al șefului FIFA, după ce Iran a cerut să nu-și dispute meciurile de la CM 2026 în SUA: „Am stabilit”
Secretele lui Arda Guler FOTO-VIDEO. De ce este starul Turciei într-o formă atât de bună. Și de ce poate marca de la 70 de metri!
Nationala
17:42
Secretele lui Arda Guler FOTO-VIDEO. De ce este starul Turciei într-o formă atât de bună. Și de ce poate marca de la 70 de metri!
Citește mai mult
Secretele lui Arda Guler FOTO-VIDEO. De ce este starul Turciei într-o formă atât de bună. Și de ce poate marca de la 70 de metri!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:50
Modificare în lotul lui Lucescu Un jucător al revelației din Liga 1 a fost convocat de urgență pentru meciul cu Turcia
Modificare în lotul lui Lucescu Un jucător al revelației din Liga 1 a fost convocat de urgență pentru meciul cu Turcia
20:23
„N-aș plasa-o în fața lui Dinamo niciodată” MM Stoica despre cât de bun e lotul roș-albilor: „Clar sub, fără discuție”
„N-aș plasa-o în fața lui Dinamo niciodată” MM Stoica despre cât de bun e lotul roș-albilor: „Clar sub, fără discuție”
20:38
„Am văzut un semn și am știut” Ianis Zicu, acuzații la adresa arbitrajului după Csikszereda - Farul: „Cât e ceasul? Am voie să vorbesc?”
„Am văzut un semn și am știut” Ianis Zicu, acuzații  la adresa arbitrajului după Csikszereda - Farul: „Cât e ceasul? Am voie să vorbesc?”
20:03
Dialog viral Nicolescu - Chirilă Ce i-a spus antrenorul imediat după înfrângerea lui Dinamo cu U Craiova: „Nu puteam fi nici nepoliticos, dar...”
Dialog viral Nicolescu - Chirilă Ce i-a spus antrenorul imediat după înfrângerea lui Dinamo cu U Craiova: „Nu puteam fi nici nepoliticos, dar...”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
