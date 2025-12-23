„Chivu trebuie să găsească soluția”  Presa din Italia a identificat marea problemă a Interului
Cristi Chivu/ Foto: IMAGO
„Chivu trebuie să găsească soluția” Presa din Italia a identificat marea problemă a Interului

Alexandru Smeu
Publicat: 23.12.2025, ora 19:52
Actualizat: 23.12.2025, ora 19:52
  • Gazzetta dello Sport, cea mai importantă publicație de sport din Italia a găsit principala problemă din jocul lui Inter, formație antrenată de Cristi Chivu (45 de ani).

Recent, Inter a ratat șansa de a juca finala Supercupei Italiei, după ce a pierdut semifinala cu Bologna, 1-1 (2-3 la penalty-uri).

Linia de mijloc, marea problemă a lui Chivu la Inter

Jurnaliștii italieni de la Gazzetta dello Sport au făcut o amplă analiză a jocului nerazzurilor și sunt de părere că linia de mijloc are de suferit, din cauza prestaților șterse ale lui Henrikh Mkhitaryan și Davide Frattesi.

La aproape 37 de ani, armeanul nu a strălucit și a reușit o singură pasă decisivă în cele 13 meciuri jucate în această stagiune.

„Accidentarea de la finalul lunii octombrie este ca majordomul din cel mai clasic roman polițist: un vinovat, dar nu singurul.

Henrikh Mkhitaryan/ Foto: IMAGO Henrikh Mkhitaryan/ Foto: IMAGO
Henrikh Mkhitaryan/ Foto: IMAGO

Vârsta este un factor, schimbarea antrenorului o altă variabilă care nu poate fi ignorată. Mkhitaryan a ratat 6 meciuri, toate urmărite din infirmerie, la care se adaugă patru prezențe pe bancă, între campionat și Champions League.

În cupele europene, anul trecut, în acest punct al sezonului, jucase de peste două ori mai mult (5 partide față de 2), iar în Serie A fusese utilizat mai des (14 apariții față de cele 9 actuale), care au redus la mai mult de jumătate numărul minutelor petrecute pe teren.

Nici Frattesi nu a convins sub noul staff tehnic, dimpotrivă: performanțele sale au scăzut vertiginos. Are doar două contribuții la goluri, tot în Cupă, deși a strâns 14 apariții în tricoul lui Inter în toate competițiile” scriu jurnaliștii italieni.

Presa din Italia: „Motorul lui Inter pornește greu”

Ulterior, jurnaliștii au făcut o comparație între prestațiile mijlocașilor lui Inter din sezonul trecut și cel actual.

„Acum un an, golurile combinate ale mijlocașilor erau 10, urmate de 6 pase decisive. Anul acesta, avem 9 goluri (cu 2 mai puține decât Napoli), dar 6 dintre acestea sunt ale lui Calhanoglu, 8 pase decisive (cu una mai puțin decât Como)

Motorul lui Inter pornește greu, Chivu trebuie să găsească soluții pentru ca mijlocașii lui Inter să accelereze jocul și să schimbe dinamica partidelor”, mai scriu italienii.

Până la finalul anului, Inter mai are de jucat un singur meci, pe 28 decembrie, la Atalanta, în etapa #17 din Seria A.

