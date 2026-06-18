Dinamo, investiție pentru viitor „Câinii” au prezentat trei fotbaliști cu potențial mare: „Vrem să reprezinte soluții certe pentru prima echipă” 

Dinamo București a anunțat transferurile a trei jucători tineri, cu mare potențial de creștere în sezoanele următoare.

Doi dintre cei trei fotbaliști au evoluat în Liga 2 în sezonul trecut, iar al treilea a fost în lotul unei echipe din play-off-ul Ligii 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Dinamo dă credit strategiei bazate pe fotbaliști tineri. După ce i-au transferat în sezoanele trecute pe Duțu, Tarbă, Mazilu sau Caragea, „câinii” au mai transferat trei jucători care ar putea ajuta echipa în viitorul apropiat.

Dinamo a anunțat trei transferuri pentru viitor

Gruparea din „Ștefan cel Mare” i-a prezentat joi pe Adriano Manole, Ianis Doană și Răzvan Radu, trei jucători de mare perspectivă.

Adriano Manole, care evoluează ca mijlocaș defensiv, are 18 ani și vine la Dinamo de la FC Argeș, club la care și-a făcut junioratul, dar și debutul în Liga 1.

El a jucat câteva minute în tricoul grupării alb-violete în sezonul trecut.

Ianis Doană este al doilea jucător prezentat de Dinamo. Are 18 ani și joacă pe postul de mijlocaș ofensiv, fiind unul dintre remarcații sezonului trecut de Liga 2.

El a jucat la Steaua, unde a bifat 24 de meciuri, reușind să înscrie trei goluri și să ofere patru pase decisive. Junioratul, dar și debutul la seniori și le-a făcut la CSM Reșița.

Ianis Doană, în tricoul Stelei FOTO: Sport Pictures

„Câinii” și-au asigurat și serviciile lui Răzvan Radu, fundaș stânga de 20 de ani, care a jucat la Metalul Buzău, echipă la care a bifat 23 de meciuri, reușind două pase de gol.

Toți cei trei jucători au semnat contracte pentru următoarele trei sezoane, cu opțiune de prelungire pentru încă două.

„Investiție pentru viitor.

Clubul nostru continuă strategia de a înregistra jucători tineri de perspectivă, care în viitor să reprezinte soluții certe pentru prima echipă.

Astfel, dorim să-i prezentăm astăzi pe trei jucători cu potențial, care s-au alăturat clubului nostru.

Adriano Manole – noul nostru mijlocaș ofensiv, în vârstă de 18 ani, vine de la FC Argeș, club la care a crescut și pentru care a debutat în Superligă în sezonul recent încheiat.

Ianis Doană – mijlocaș ofensiv, în vârstă de 18 ani, a evoluat în sezonul recent încheiat la CSA Steaua București unde a bifat un număr de 24 de meciuri, în care a înscris 3 goluri și a oferit 4 pase decisive.

Răzvan Radu – fundaș stânga de 20 de ani, sosit prin transfer de la Metalul Buzău, pentru care în sezonul recent încheiat a bifat un total de 23 de meciuri la nivel de ligă secundă, timp în care a oferit două pase decisive.

Tinerii noștri jucători au semnat înțelegeri valabile pentru trei sezoane, până la 30.06.2029 cu opțiune din partea clubului de prelungire pentru încă două sezoane”, a transmis clubul Dinamo.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport