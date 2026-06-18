„Este exact ce îmi doresc” Laurențiu Reghecampf, despre revenirea la Esperance Tunis, club cu care s-a judecat la TAS: „ Nu mai contează ce s-a întâmplat”

Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a vorbit despre revenirea la Esperance Tunis, grupare pe care a mai pregătit-o în sezonul 2024/2025.

După ce s-a despărțit de Al-Hilal Omdurman, formația din Sudan alături de care a cucerit campionatul intern, dar și pe cel din Rwanda, Laurențiu Reghecampf a revenit în Tunisia.

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Antrenorul român era demis de la gruparea tunisiană în martie 2025, o decizie pe care nici el nu și-a putut-o explica la acel moment, după un bilanț foarte bun la echipă: 24 de jocuri, dintre care 16 victorii, 6 remize și două înfrângeri.

Reghecampf a câștigat în urmă cu doar câteva zile procesul de la TAS împotriva lui Esperance, gruparea tunisiană fiind obligată să-i plătească antrenorului român despăgubiri de aproape 500.000 de euro, după episodul martie 2025.

Laurențiu Reghecampf, despre revenirea la Esperance: „Nu contează ce s-a întâmplat înainte”

După ce a revenit la gruparea tunisiană, tehnicianul român a vorbit despre perioada petrecută la Al-Hilal Omdurman, dar și despre ce va urma pentru el pe banca lui Esperance.

„Nici nu mai contează ce dificultăți am întâmpinat în Sudan. Important este că am ieșit campioni. A fost o experiență interesantă și valoroasă.

Esperance Tunis este cel mai important club din Africa, o echipă care îți oferă șansa de a câștiga cele mai importante trofee.

Cunosc foarte bine echipa, atmosfera și fanii, iar acest lucru este exact ceea ce îmi doresc. La un asemenea club, obiectivele sunt clare: să câștigi fiecare competiție în care participi.

Nu mai contează ce s-a întâmplat înainte. Au fost făcute schimbări la nivelul conducerii administrative, iar cei care conduc clubul acum, împreună cu președintele, au decis ca Laurențiu Reghecampf să fie antrenorul echipei în noul sezon” , a spus tehnicianul român, potrivit digisport.ro.

Fanii au apreciat întotdeauna faptul că echipa a practicat un fotbal bun în mandatul meu, iar pentru acest lucru mă simt respectat și apreciat. Mă onorează și, în același timp, mă motivează enorm să văd aprecierea pentru munca mea. Laurențiu Reghecampf, antrenorul lui Esperance Tunis

Întrebat dacă i-a fost greu să o aleagă pe Esperance, fiind curtat de mai multe echipe, Reghecampf a declarat:

„Nu, a fost foarte simplu. Pentru mine, Esperance reprezintă mult mai mult decât o echipă pe care o antrenez. M-am apropiat sufletește enorm de acest club și de tot ceea ce înseamnă el”.

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