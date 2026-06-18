„Simțeam că mor” Jorge Martin, despre momentele cutremurătoare de după accidentul din Qatar: „Mi-am sunat prietena să-mi iau rămas bun”

Pilotul spaniol Jorge Martin (28 de ani), fost campion în MotoGP în 2024, a vorbit despre clipele teribile prin care a trecut după accidentul groaznic suferit în Qatar, în aprilie 2025.

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Înainte să fie lovit de accidentări grave, Martin a realizat o performanță fantastică în MotoGP, devenind campion mondial cu o echipă satelit, Pramac Racing.

Ulterior a semnat cu Aprilia, iar cariera sa a luat o întorsătură total neașteptată, fiind afectat de accidentări grave și foarte grave, fiind chiar la un pas de moarte, conform spuselor sale.

Jorge Martin, performanță uluitoare în 2024

În 2024, Jorge Martin reușea o performanță imposibilă la prima vedere. Pilotul spaniol a devenit campion mondial cu Pramac, succes care, potrivit spuselor sale, a venit ca urmare a mentalității sale:

„Cred că mentalitatea a făcut diferența. Când am început să-mi antrenez mentalitatea, în doar două săptămâni m-am simțit diferit.

A fost incredibil. În acel an am reușit să termin pe locul doi, patru, cinci sau să câștig. Am câștigat tot ce am putut din fiecare cursă și, în final, totul a ieșit bine”.

De la extaz la agonie: Ce a urmat pentru Martin după ce a semnat cu Aprilia

Ulterior, acesta a semnat cu Aprilia și a avut parte de foarte mult ghinion. Mai întâi a avut un accident pe circuitul de la Lleida. Ca urmare a acestei coliziuni, Martin a avut atât piciorul rupt, cât și osul scafoid (n.r. - încheietura mâinii), una dintre cele mai de temut accidentări pe care le poate avea un pilot.

„Mulți oameni nu mai sunt la fel după o astfel de accidentare”, spunea Martin despre respectiva accidentare, conform marca.com.

Totuși, cea mai grea perioadă a carierei sale nici măcar nu începuse. La Marele Premiu din Qatar, după ce și-a pierdut concentrarea din cauza oboselii, Martin a ieșit de pe pistă și s-a lovit de motocicleta lui Fabio di Giannantonio.

Repercursiunile au fost teribile pentru Jorge Martin: unsprezece coaste rupte și un colaps pulmonar.

Jorge Martin, despre accidentul din Qatar: „Eram convins că mor”

După accidentul de pe circuitul de la Lusail, planul lui Martin era unul foarte bine stabilit: să nu revină până când nu va fi apt 100%. Totuși, acesta s-a ciocnit de o opinie complet diferită a echipei sale.

Pilotul spaniol a vorbit despre presiunile cu care s-a confruntat după accident:

„Nu voiam să mă întorc și să trebuiască să dovedesc că sunt același Martín ca înainte. Am vrut să-mi iau mai mult timp și să mă recuperez complet.

Când le-am spus celor de la Aprilia, mi-au zis: «În niciun caz», iar atunci a început tot conflictul”, a dezvăluit pilotul.

FOTO: Accidentul suferit de Jorge Matin în Qatar

Întins pe jos pe circuitul qatarez, Martin a trecut prin clipe cumplite, deoarece simțea că rămâne fără aer. Totul s-a agravat atunci când a fost transportat la centrul medical de pe circuit, acolo unde a avut un moment dramatic povestit chiar de către acesta:

„Atunci am simțit că mor. Ceva din interiorul meu îmi spunea: «Mor ». Eram absolut convins de asta. Am sunat-o repede pe prietena mea, María, să-mi iau rămas bun.

A venit, s-a uitat la mine și eu plângeam. I-am spus: «Te iubesc. Nu știu dacă voi reuși»”

Din fericire, situația a fost ținută sub control de medici, care l-au stabilizat și l-au transportat la spital. Acum, Jorge Martin este bine și, potrivit spuselor sale, se bucură mult mai mult de tot ceea ce îi oferă viața:

„Acum beau o cafea sau mă bronzez pe o terasă și mă gândesc: «Wow, sănătatea este un dar»”.

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