„Simțeam că mor”  Jorge Martin, despre momentele cutremurătoare de după accidentul din Qatar: „Mi-am sunat prietena să-mi iau rămas bun”  +14 foto
Jorge Martin FOTO: IMAGO
Moto GP

„Simțeam că mor” Jorge Martin, despre momentele cutremurătoare de după accidentul din Qatar: „Mi-am sunat prietena să-mi iau rămas bun”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 18.06.2026, ora 17:57
alt-text Actualizat: 18.06.2026, ora 18:32
  • Pilotul spaniol Jorge Martin (28 de ani), fost campion în MotoGP în 2024, a vorbit despre clipele teribile prin care a trecut după accidentul groaznic suferit în Qatar, în aprilie 2025.
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Înainte să fie lovit de accidentări grave, Martin a realizat o performanță fantastică în MotoGP, devenind campion mondial cu o echipă satelit, Pramac Racing.

Ulterior a semnat cu Aprilia, iar cariera sa a luat o întorsătură total neașteptată, fiind afectat de accidentări grave și foarte grave, fiind chiar la un pas de moarte, conform spuselor sale.

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Jorge Martin, performanță uluitoare în 2024

În 2024, Jorge Martin reușea o performanță imposibilă la prima vedere. Pilotul spaniol a devenit campion mondial cu Pramac, succes care, potrivit spuselor sale, a venit ca urmare a mentalității sale:

„Cred că mentalitatea a făcut diferența. Când am început să-mi antrenez mentalitatea, în doar două săptămâni m-am simțit diferit.

A fost incredibil. În acel an am reușit să termin pe locul doi, patru, cinci sau să câștig. Am câștigat tot ce am putut din fiecare cursă și, în final, totul a ieșit bine”.

De la extaz la agonie: Ce a urmat pentru Martin după ce a semnat cu Aprilia

Ulterior, acesta a semnat cu Aprilia și a avut parte de foarte mult ghinion. Mai întâi a avut un accident pe circuitul de la Lleida. Ca urmare a acestei coliziuni, Martin a avut atât piciorul rupt, cât și osul scafoid (n.r. - încheietura mâinii), una dintre cele mai de temut accidentări pe care le poate avea un pilot.

„Mulți oameni nu mai sunt la fel după o astfel de accidentare”, spunea Martin despre respectiva accidentare, conform marca.com.

Totuși, cea mai grea perioadă a carierei sale nici măcar nu începuse. La Marele Premiu din Qatar, după ce și-a pierdut concentrarea din cauza oboselii, Martin a ieșit de pe pistă și s-a lovit de motocicleta lui Fabio di Giannantonio.

Repercursiunile au fost teribile pentru Jorge Martin: unsprezece coaste rupte și un colaps pulmonar.

Jorge Martin, despre accidentul din Qatar: „Eram convins că mor”

După accidentul de pe circuitul de la Lusail, planul lui Martin era unul foarte bine stabilit: să nu revină până când nu va fi apt 100%. Totuși, acesta s-a ciocnit de o opinie complet diferită a echipei sale.

Pilotul spaniol a vorbit despre presiunile cu care s-a confruntat după accident:

„Nu voiam să mă întorc și să trebuiască să dovedesc că sunt același Martín ca înainte. Am vrut să-mi iau mai mult timp și să mă recuperez complet.

Când le-am spus celor de la Aprilia, mi-au zis: «În niciun caz», iar atunci a început tot conflictul”, a dezvăluit pilotul.

FOTO: Accidentul suferit de Jorge Matin în Qatar

Căzătura lui Jorge Martin (foto: captură X)
Căzătura lui Jorge Martin (foto: captură X)

Galerie foto (14 imagini)

Căzătura lui Jorge Martin (foto: captură X) Căzătura lui Jorge Martin (foto: captură X) Căzătura lui Jorge Martin (foto: captură X) Căzătura lui Jorge Martin (foto: captură X) Căzătura lui Jorge Martin (foto: captură X)
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Întins pe jos pe circuitul qatarez, Martin a trecut prin clipe cumplite, deoarece simțea că rămâne fără aer. Totul s-a agravat atunci când a fost transportat la centrul medical de pe circuit, acolo unde a avut un moment dramatic povestit chiar de către acesta:

„Atunci am simțit că mor. Ceva din interiorul meu îmi spunea: «Mor ». Eram absolut convins de asta. Am sunat-o repede pe prietena mea, María, să-mi iau rămas bun.

A venit, s-a uitat la mine și eu plângeam. I-am spus: «Te iubesc. Nu știu dacă voi reuși»”

Din fericire, situația a fost ținută sub control de medici, care l-au stabilizat și l-au transportat la spital. Acum, Jorge Martin este bine și, potrivit spuselor sale, se bucură mult mai mult de tot ceea ce îi oferă viața:

„Acum beau o cafea sau mă bronzez pe o terasă și mă gândesc: «Wow, sănătatea este un dar»”.

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