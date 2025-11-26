Cine transmite la TV Unde se văd partidele Steaua Roșie- FCSB și U Craiova - Mainz din Europa League și Conference League

- FCSB și Universitatea Craiova evoluează mâine în cupele europene.
- Cele două reprezentante ale României vor juca de la 19:45, respectiv 22:00, în Europa League și Conference League.
- Partidele vor putea fi urmărite în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe două posturi TV. Detalii, mai jos.
Prima care va intra în scenă va fi U Craiova. Oltenii se vor duela, pe teren propriu, pe „Ion Oblemenco”, de la ora 19:45, în runda #4 a fazei principale din Conference League.
Cine transmite la TV U Craiova - Mainz
Meciul formației pregătite de Filipe Coelho va fi transmis în direct pe două posturi de televiziune: Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la 19:45.
Oltenii sunt în căutarea victoriei cu numărul 2 în grupa XXL din Conference League. U Craiova se află pe locul 20, cu patru puncte, după cele trei meciuri jucate.
Programul U Craiova în Conference League
- Rakow - U Craiova 2-0
- U Craiova - FC Noah 1-1
- Rapid Viena - U Craiova 0-1
- 27 noiembrie, ora 19:45: U Craiova - FSV Mainz 05
- 11 decembrie, ora 19:45: U Craiova - Sparta Praga
- 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova
Pentru meciul cu echipa din Germania s-au vândut peste 25.000 de bilete din cele 30.000 posibile.
Cine transmite la TV Steaua Roșie- FCSB
Campioana României va juca la Belgrad, unde vor juca împotriva celor de la Steaua Roșie, în etapa #5 din Europa League.
Duelul elevilor lui Elias Charalambous va fi transmis tot de Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la ora 22:00.
FCSB se află pe locul 31 în Europa League, cu 3 puncte acumulate, după cele patru partide jucate.
Roș-albaștrii se pregătesc pentru atmosfera de pe „Marakana”: s-au vândut deja 20.000 de bilete la meciul de pe stadionul de 51.000 de locuri.
Galerie foto (27 imagini)
Programul FCSB în Europa League
- Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
- FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
- FCSB - Bologna (Italia) 1-2
- Basel (Elveția) - FCSB 3-1
- 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
- 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
- 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)