Cine transmite la TV Unde se văd partidele Steaua Roșie- FCSB și U Craiova - Mainz din Europa League și Conference League

Europa League

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.11.2025, ora 19:04
alt-text Actualizat: 26.11.2025, ora 20:25
  • FCSB și Universitatea Craiova evoluează mâine în cupele europene.
  • Cele două reprezentante ale României vor juca de la 19:45, respectiv 22:00, în Europa League și Conference League.
  • Partidele vor putea fi urmărite în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe două posturi TV. Detalii, mai jos.

Prima care va intra în scenă va fi U Craiova. Oltenii se vor duela, pe teren propriu, pe „Ion Oblemenco”, de la ora 19:45, în runda #4 a fazei principale din Conference League.

Cine transmite la TV U Craiova - Mainz

Meciul formației pregătite de Filipe Coelho va fi transmis în direct pe două posturi de televiziune: Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la 19:45.

Oltenii sunt în căutarea victoriei cu numărul 2 în grupa XXL din Conference League. U Craiova se află pe locul 20, cu patru puncte, după cele trei meciuri jucate.

Programul U Craiova în Conference League

  • Rakow - U Craiova 2-0
  • U Craiova - FC Noah 1-1
  • Rapid Viena - U Craiova 0-1
  • 27 noiembrie, ora 19:45: U Craiova - FSV Mainz 05
  • 11 decembrie, ora 19:45: U Craiova - Sparta Praga
  • 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

Pentru meciul cu echipa din Germania s-au vândut peste 25.000 de bilete din cele 30.000 posibile.

Cine transmite la TV Steaua Roșie- FCSB

Campioana României va juca la Belgrad, unde vor juca împotriva celor de la Steaua Roșie, în etapa #5 din Europa League.

Duelul elevilor lui Elias Charalambous va fi transmis tot de Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la ora 22:00.

FCSB se află pe locul 31 în Europa League, cu 3 puncte acumulate, după cele patru partide jucate.

Roș-albaștrii se pregătesc pentru atmosfera de pe „Marakana”: s-au vândut deja 20.000 de bilete la meciul de pe stadionul de 51.000 de locuri.

Stadion Marakana Belgrad FOTO GOLAZO (6).jpg
Stadion Marakana Belgrad FOTO GOLAZO (6).jpg

Galerie foto (27 imagini)

Stadion Marakana Belgrad FOTO GOLAZO (1).jpg Stadion Marakana Belgrad FOTO GOLAZO (2).jpg Stadion Marakana Belgrad FOTO GOLAZO (3).jpg Stadion Marakana Belgrad FOTO GOLAZO (4).jpg Stadion Marakana Belgrad FOTO GOLAZO (5).jpg
+27 Foto
labels.photo-gallery

Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna (Italia) 1-2
  • Basel (Elveția) - FCSB 3-1
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

