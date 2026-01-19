„A fost haos pe teren” Alex Chipciu a identificat problema de la U Cluj, după eșecul cu Dinamo: „Cine să facă asta? Portarul?” +50 foto
Alexandru Chipciu FOTO: Sport Pictures
Superliga

„A fost haos pe teren” Alex Chipciu a identificat problema de la U Cluj, după eșecul cu Dinamo: „Cine să facă asta? Portarul?”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 19.01.2026, ora 09:00
alt-text Actualizat: 19.01.2026, ora 09:07
  • DINAMO - U CLUJ 1-0. Alexandru Chipciu (36 de ani) a vorbit despre problemele cu care se confruntă „studenții” în această perioadă.
  • Experimentatul fotbalist a comentat situația terenurilor din Liga 1, care au fost afectate în această perioadă de vremea rea.

După acest meci, U Cluj rămâne pe locul 8 al clasamentului din Liga 1, cu 33 de puncte acumulate în 22 de etape.

Bergodi, a doua înfrângere la U Cluj Italianul a pierdut doar cu FCSB și Dinamo, dar vede o altă favorită la titlu: „E cea mai bună”
Citește și
Bergodi, a doua înfrângere la U Cluj Italianul a pierdut doar cu FCSB și Dinamo, dar vede o altă favorită la titlu: „E cea mai bună”
Citește mai mult
Bergodi, a doua înfrângere la U Cluj Italianul a pierdut doar cu FCSB și Dinamo, dar vede o altă favorită la titlu: „E cea mai bună”

DINAMO - U CLUJ 1-0. Alexandru Chipciu: „Am început foarte slab partida”

Chipciu a vorbit despre evoluția sa și a colegilor, acesta fiind de părere că ardelenii au început foarte slab partida de pe Arena Națională.

„Din păcate începem cu o înfrângere. Nu pot să am o imagine a meciului deloc, am multe gânduri în cap. Cred că am început foarte slab partida.

Știu că Dinamo vine în presing om la om, noi am lucrat cumva să îi prindem în spatele lor, dar prima atingere era dublată, ba era în stânga, ba în dreapta, ba alunecam, n-am putut să ieșim deloc de acolo. Și încercam să facem asta obsesiv și ei tot veneau peste noi.

Nu am avut nici agresivitate, nici presiune nu am pus pe purtătorul de balon, voiam să stăm și cu linia sus, plecau prin spate, cred că prima repriză a fost un mic haos în echipa noastră”, a declarat Alexandru Chipciu, la Prima Sport.

Chipciu: „Știam că Dinamo va pica în repriza a doua”

Alexandru Chipciu este de părere că, în repriza secundă, U Cluj ar fi avut șansa să egaleze, după ce Dinamo a scăzut ritmul de joc.

„În a doua repriză am început să mai jucăm, au fost niște ocazii, dar și ei parcă au avut multe, nu pot să am o imagine completă. Cred că au fost, aș spune, mult mai buni decât noi în seara asta. Bravo lor.

Știam cum joacă Dinamo, i-am analizat foarte bine, știam că joacă agresiv, au jucători puternici în spate, dar dacă a doua minge nu e bună pentru un mijlocaș central, să poți să ieși de acolo, profunzimea nu mai e a ta, nu mai câștigi dueluri acolo, e foarte greu.

Tu încerci să joci, ei vin peste tine. Ne-au prins pe niște contre de nu mai știai pe unde să fugi.

Știm că ei cad în a doua repriză, nu mai au aceeași intensitate în presing. A fost ocazia lui Macalou la 0-0, dacă dădeam gol se schimba situația, dar nu mai am repere așa multe. Am o stare de dezamăgire, nu de rezultat, senzația aia…”, a mai spus Chipciu.

Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din sezonul 2025-2026. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din sezonul 2025-2026. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro

Galerie foto (50 imagini)

Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din sezonul 2025-2026. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din sezonul 2025-2026. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din sezonul 2025-2026. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din sezonul 2025-2026. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din sezonul 2025-2026. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
+50 Foto
labels.photo-gallery

Întrebat despre lupta pentru locurile de play-off, Chipciu a declarat:

„Cred că lupta va fi încinsă până la final. Noi n-am mai avut încredere, apoi am câștigat niște meciuri și am început iar să credem. Dar cred că le-am câștigat într-o manieră diferită față de ce am arătat în seara asta.

Am plecat de la apărare, să stăm bine, în seara asta nu am făcut-o. A fost un mic haos pe teren, dacă vom reveni la jocurile pe care le-am practicat meciurile trecute, cu o organizare bună, avem o șansă să ne batem până la final”.

Se pierd puncte, cine credea că FC Argeș va bate pe FCSB? CFR a bătut și ea, intră în luptă. E clar că avem nevoie de goluri, trebuie să facem ceva mai mult în față, astăzi am suferit mult”.

Chipciu, despre absențele din lotul Universității Cluj: „Cine să dea goluri? Gertmonas?!...”

Veteranul „studenților” crede că cea mai mare problemă a echipei din acest moment este reprezentată de absența unor nume importante din compartimentul ofensivi: Jovo Lukic și Dan Nistor.

„Am spus și în cantonament că e o pierdere foarte mare, e golgheterul campionatului (n.r. - Jovo Lukic), ne-am bazat jocul pe el foarte mult. Dan Nistor la fel, e o pierdere foarte mare, de când a venit el la echipa asta jocul a fost făcut pentru el.

Cine să dea golurile? Nu o să dea Edvinas (n.r. - portarul Gertmonas). Nu înseamnă că jucătorii care au intrat nu și-au dorit sau nu sunt buni.

Sunt buni și ei, dar când îți lipsesc golgheterul și numărul 10, care făceau diferența, e clar că e o lipsă acolo, sper să-și revină cât mai repede și să câștigăm puncte până atunci”.

11 goluri
a marcat Jovo Lukic în acest sezon al Ligii 1. Nistor a înscris de 3 ori și a livrat 4 pase decisive

Chipciu, despre problemele cauzate de vreme în Liga 1: „Nu cred că echipa cea mai bună câștigă pe un astfel de teren”

În final, Alex Chipciu a vorbit și despre calitatea jocului de pe Arena Națională, acesta declarând că duelul a fost unul plăcut pentru privitori.

Mai mult, acesta a vorbit și despre condițiile în care s-a disputat meciul, ținând cont de vremea rea din această perioadă, care a afectat alte partide.

„Cred că meciul ăsta, chiar dacă pentru noi nu a fost foarte reușit, a fost frumos pentru un privitor, cu atâtea ocazii, dar a contat foarte mult terenul. Din ce am văzut în meciurile de până acum, a fost hochei, nu a fost fotbal.

Ai încălzire și iarna nu o folosești sau îi dai drumul la mișto. Oamenii de la Arena Națională chiar au făcut tot ce trebuiau să facă, probabil și la noi, la Cluj Arena, o să fie la fel. Sperăm să se joace cât mai multe meciuri pe astfel de terenuri.

Nu vreau să iau partea nimănui, poate și la CFR a fost bunicel, dar nu cred că echipa cea mai bună câștigă pe un astfel de teren. A fost frig, dar cumva te obișnuiești în adrenalina jocului”, a conchis Alex Chipciu.

VIDEO. Golul marcat de Mamoudou Karamoko, în Dinamo - U Cluj 1-0

Citește și

„Au fost teribile ultimele luni” Musi a revenit pe teren și exclamă: „Dinamo are forța necesară pentru a se bate la titlu” + Ce spune eroul Karamoko
Superliga
23:55
„Au fost teribile ultimele luni” Musi a revenit pe teren și exclamă: „Dinamo are forța necesară pentru a se bate la titlu” + Ce spune eroul Karamoko
Citește mai mult
„Au fost teribile ultimele luni” Musi a revenit pe teren și exclamă: „Dinamo are forța necesară pentru a se bate la titlu” + Ce spune eroul Karamoko
Cristian Geambașu Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Opinii
23:21
Cristian Geambașu Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Citește mai mult
Cristian Geambașu Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Urmează încă o zi și o noapte cu ger”. Harta zonelor în care vor fi temperaturi deosebit de scăzute inclusiv ziua
„Urmează încă o zi și o noapte cu ger”. Harta zonelor în care vor fi temperaturi deosebit de scăzute inclusiv ziua
„Urmează încă o zi și o noapte cu ger”. Harta zonelor în care vor fi temperaturi deosebit de scăzute inclusiv ziua
dinamo bucuresti Universitatea Cluj liga 1 alexandru chipciu
Știrile zilei din sport
Ce nu are Dinamo pentru titlu Trupa din „Ștefan cel Mare” s-a întors după 10 ani în lupta pentru campionat, dar are un imens dezavantaj față de rivale
Superliga
18:18
Ce nu are Dinamo pentru titlu Trupa din „Ștefan cel Mare” s-a întors după 10 ani în lupta pentru campionat, dar are un imens dezavantaj față de rivale
Citește mai mult
Ce nu are Dinamo pentru titlu Trupa din „Ștefan cel Mare” s-a întors după 10 ani în lupta pentru campionat, dar are un imens dezavantaj față de rivale
Macedonia de Nord - România 24-23 Elevii lui George Buricea au pierdut în ultimul moment meciul care a închis parcursul lor la Campionatul European de handbal masculin
Handbal
20:42
Macedonia de Nord - România 24-23 Elevii lui George Buricea au pierdut în ultimul moment meciul care a închis parcursul lor la Campionatul European de handbal masculin
Citește mai mult
Macedonia de Nord - România 24-23 Elevii lui George Buricea au pierdut în ultimul moment meciul care a închis parcursul lor la Campionatul European de handbal masculin
Pe cine pândește Tottenham Clubul lui Drăgușin ar vrea un nume mare ca antrenor dacă îl demite pe Frank
Campionate
20:36
Pe cine pândește Tottenham Clubul lui Drăgușin ar vrea un nume mare ca antrenor dacă îl demite pe Frank
Citește mai mult
Pe cine pândește Tottenham Clubul lui Drăgușin ar vrea un nume mare ca antrenor dacă îl demite pe Frank
De ce apare Gigi Becali atât de des la TV Radu Naum și Dan Udrea, despre presiunea audienței la TV: „Gigi Becali e ca Donald Trump”
Special
19:47
De ce apare Gigi Becali atât de des la TV Radu Naum și Dan Udrea, despre presiunea audienței la TV: „Gigi Becali e ca Donald Trump”
Citește mai mult
De ce apare Gigi Becali atât de des la TV Radu Naum și Dan Udrea, despre presiunea audienței la TV: „Gigi Becali e ca Donald Trump”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:11
„Numele Steaua vorbește de la sine” Noul transfer al campioanei, Ofri Arad: „În clipa în care am auzit de Steaua a fost o decizie ușoară”
„Numele Steaua vorbește de la sine” Noul transfer al campioanei, Ofri Arad: „În clipa în care am auzit de Steaua a fost o decizie ușoară”
21:29
Manchester City, răpusă în Norvegia FOTO: Bodo/Glimt a făcut spectacol cu echipa lui Pep Guardiola, în Liga Campionilor
Manchester City, răpusă în Norvegia FOTO: Bodo/Glimt a făcut spectacol cu echipa lui Pep Guardiola, în Liga Campionilor
14:25
LIVE Șapte partide se joacă acum, în etapa #7 din Liga Campionilor. Arsenal preia din nou conducerea cu formația lui Cristi Chivu
LIVE Șapte partide se joacă acum, în etapa #7 din Liga Campionilor. Arsenal preia din nou conducerea cu formația lui Cristi Chivu 
21:39
Explicațiile lui Cîrjan Căpitanul lui Dinamo a lămurit situația ofertei refuzate și relația cu impresarul său, care are procent din transfer
Explicațiile lui Cîrjan Căpitanul lui Dinamo a lămurit situația ofertei refuzate și relația cu impresarul său, care are procent din transfer
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Top stiri din sport
Pleacă de la Rapid  Anunțul lui Victor Angelescu : „Vrem să rezolvăm”
Superliga
19:26
Pleacă de la Rapid Anunțul lui Victor Angelescu: „Vrem să rezolvăm”
Citește mai mult
Pleacă de la Rapid  Anunțul lui Victor Angelescu : „Vrem să rezolvăm”
Apariție de top pentru Naomi Osaka VIDEO+FOTO: Ținută inedită a jucătoarei de tenis, înainte de primul meci de la Australian Open. Ce reprezintă și de unde s-a inspirat
Tenis
18:48
Apariție de top pentru Naomi Osaka VIDEO+FOTO: Ținută inedită a jucătoarei de tenis, înainte de primul meci de la Australian Open. Ce reprezintă și de unde s-a inspirat
Citește mai mult
Apariție de top pentru Naomi Osaka VIDEO+FOTO: Ținută inedită a jucătoarei de tenis, înainte de primul meci de la Australian Open. Ce reprezintă și de unde s-a inspirat
Probleme pentru Kopic Mărginean nu va putea juca împotriva celor de la Hermannstadt » Ce soluții are Dinamo pentru linia de mijloc
Superliga
18:34
Probleme pentru Kopic Mărginean nu va putea juca împotriva celor de la Hermannstadt » Ce soluții are Dinamo pentru linia de mijloc
Citește mai mult
Probleme pentru Kopic Mărginean nu va putea juca împotriva celor de la Hermannstadt » Ce soluții are Dinamo pentru linia de mijloc
Mario Iorgulescu, luat de carabinieri Fiul președintelui LPF a fost dus înapoi la clinică și își justifică declarațiile sfidătoare: „Ieșisem de sub tratament”
Diverse
18:28
Mario Iorgulescu, luat de carabinieri Fiul președintelui LPF a fost dus înapoi la clinică și își justifică declarațiile sfidătoare: „Ieșisem de sub tratament”
Citește mai mult
Mario Iorgulescu, luat de carabinieri Fiul președintelui LPF a fost dus înapoi la clinică și își justifică declarațiile sfidătoare: „Ieșisem de sub tratament”

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 39 rapid 30 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
20.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share