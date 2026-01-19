DINAMO - U CLUJ 1-0. Alexandru Chipciu (36 de ani) a vorbit despre problemele cu care se confruntă „studenții” în această perioadă.

Experimentatul fotbalist a comentat situația terenurilor din Liga 1, care au fost afectate în această perioadă de vremea rea.

După acest meci, U Cluj rămâne pe locul 8 al clasamentului din Liga 1, cu 33 de puncte acumulate în 22 de etape.

DINAMO - U CLUJ 1-0 . Alexandru Chipciu: „Am început foarte slab partida”

Chipciu a vorbit despre evoluția sa și a colegilor, acesta fiind de părere că ardelenii au început foarte slab partida de pe Arena Națională.

„Din păcate începem cu o înfrângere. Nu pot să am o imagine a meciului deloc, am multe gânduri în cap. Cred că am început foarte slab partida.

Știu că Dinamo vine în presing om la om, noi am lucrat cumva să îi prindem în spatele lor, dar prima atingere era dublată, ba era în stânga, ba în dreapta, ba alunecam, n-am putut să ieșim deloc de acolo. Și încercam să facem asta obsesiv și ei tot veneau peste noi.

Nu am avut nici agresivitate, nici presiune nu am pus pe purtătorul de balon, voiam să stăm și cu linia sus, plecau prin spate, cred că prima repriză a fost un mic haos în echipa noastră”, a declarat Alexandru Chipciu, la Prima Sport.

Chipciu: „Știam că Dinamo va pica în repriza a doua”

Alexandru Chipciu este de părere că, în repriza secundă, U Cluj ar fi avut șansa să egaleze, după ce Dinamo a scăzut ritmul de joc.

„În a doua repriză am început să mai jucăm, au fost niște ocazii, dar și ei parcă au avut multe, nu pot să am o imagine completă. Cred că au fost, aș spune, mult mai buni decât noi în seara asta. Bravo lor.

Știam cum joacă Dinamo, i-am analizat foarte bine, știam că joacă agresiv, au jucători puternici în spate, dar dacă a doua minge nu e bună pentru un mijlocaș central, să poți să ieși de acolo, profunzimea nu mai e a ta, nu mai câștigi dueluri acolo, e foarte greu.

Tu încerci să joci, ei vin peste tine. Ne-au prins pe niște contre de nu mai știai pe unde să fugi.

Știm că ei cad în a doua repriză, nu mai au aceeași intensitate în presing. A fost ocazia lui Macalou la 0-0, dacă dădeam gol se schimba situația, dar nu mai am repere așa multe. Am o stare de dezamăgire, nu de rezultat, senzația aia…”, a mai spus Chipciu.

Întrebat despre lupta pentru locurile de play-off, Chipciu a declarat:

„Cred că lupta va fi încinsă până la final. Noi n-am mai avut încredere, apoi am câștigat niște meciuri și am început iar să credem. Dar cred că le-am câștigat într-o manieră diferită față de ce am arătat în seara asta.

Am plecat de la apărare, să stăm bine, în seara asta nu am făcut-o. A fost un mic haos pe teren, dacă vom reveni la jocurile pe care le-am practicat meciurile trecute, cu o organizare bună, avem o șansă să ne batem până la final” .

Se pierd puncte, cine credea că FC Argeș va bate pe FCSB? CFR a bătut și ea, intră în luptă. E clar că avem nevoie de goluri, trebuie să facem ceva mai mult în față, astăzi am suferit mult”.

Chipciu, despre absențele din lotul Universității Cluj: „Cine să dea goluri? Gertmonas?!...”

Veteranul „studenților” crede că cea mai mare problemă a echipei din acest moment este reprezentată de absența unor nume importante din compartimentul ofensivi: Jovo Lukic și Dan Nistor.

„Am spus și în cantonament că e o pierdere foarte mare, e golgheterul campionatului (n.r. - Jovo Lukic), ne-am bazat jocul pe el foarte mult. Dan Nistor la fel, e o pierdere foarte mare, de când a venit el la echipa asta jocul a fost făcut pentru el.

Cine să dea golurile? Nu o să dea Edvinas (n.r. - portarul Gertmonas). Nu înseamnă că jucătorii care au intrat nu și-au dorit sau nu sunt buni.

Sunt buni și ei, dar când îți lipsesc golgheterul și numărul 10, care făceau diferența, e clar că e o lipsă acolo, sper să-și revină cât mai repede și să câștigăm puncte până atunci”.

11 goluri a marcat Jovo Lukic în acest sezon al Ligii 1. Nistor a înscris de 3 ori și a livrat 4 pase decisive

Chipciu, despre problemele cauzate de vreme în Liga 1: „Nu cred că echipa cea mai bună câștigă pe un astfel de teren”

În final, Alex Chipciu a vorbit și despre calitatea jocului de pe Arena Națională, acesta declarând că duelul a fost unul plăcut pentru privitori.

Mai mult, acesta a vorbit și despre condițiile în care s-a disputat meciul, ținând cont de vremea rea din această perioadă, care a afectat alte partide.

„Cred că meciul ăsta, chiar dacă pentru noi nu a fost foarte reușit, a fost frumos pentru un privitor, cu atâtea ocazii, dar a contat foarte mult terenul. Din ce am văzut în meciurile de până acum, a fost hochei, nu a fost fotbal.

Ai încălzire și iarna nu o folosești sau îi dai drumul la mișto. Oamenii de la Arena Națională chiar au făcut tot ce trebuiau să facă, probabil și la noi, la Cluj Arena, o să fie la fel. Sperăm să se joace cât mai multe meciuri pe astfel de terenuri.

Nu vreau să iau partea nimănui, poate și la CFR a fost bunicel, dar nu cred că echipa cea mai bună câștigă pe un astfel de teren. A fost frig, dar cumva te obișnuiești în adrenalina jocului”, a conchis Alex Chipciu.

