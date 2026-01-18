Bergodi, a doua înfrângere la U Cluj Italianul a pierdut doar cu FCSB și Dinamo, dar vede o altă favorită la titlu: „E cea mai bună”

Dinamo - U Cluj 1-0. Cristiano Bergodi (61 de ani) a vorbit despre cea de-a doua înfrângere suferită de el pe banca formației clujene.

Antrenorul italian are un bilanț pozitiv la U Cluj, cu 7 victorii, 2 remize și doar 2 înfrângeri, ambele suferite în fața unor echipe din București. Prima a înregistrat-o cu FCSB, 0-2, pe 1 noiembrie 2025.

În urma acestui rezultat, echipa lui Zeljko Kopic a urcat pe locul 2 în Superliga, cu 41 de puncte, la doar un punct în spatele liderului Rapid. U Cluj ocupă poziția 8, cu 33 de puncte.

Tehnicianul italian consideră că Universitatea Craiova este cea mai bună echipă dintre cele aflate în lupta pentru titlu.

„Dinamo se poate lupta (n.r. - la titlu), depinde, se înjumătățesc punctele și intră în joc toate echipele. Pentru mine Craiova rămâne echipa cea mai bună, nu ne-a lăsat să jucăm.

Astăzi, cu Dinamo, cred eu că am creat ceva. Au fost momente bune, în care eram acolo, în jumătatea lor. Dacă am avea mai multă continuitate și agresivitate, putem face o treabă bună”, a spus Bergodi, la Prima Sport.

Bergodi, după eșecul cu Dinamo: „Poți să pierzi cu ei, nu e o problemă”

„Șepcile roșii” și-au creat mai multe ocazii importante în meciul de pe Arena Națională, însă nu au reușit să trimită mingea în poartă.

„Voi încerca, vedem în cursul săptămânii să găsim o soluție pentru înlocuirea lui Lukic (n.r. atacantul s-a accidentat în cantonamentul din Turcia). Vom vedea, am încredere în grupul ăsta și vreau să continui cu el. Sunt mulțumit, numai că trebuie să facem mai mult.

Astăzi am și întâlnit o echipă bună a campionatului, joacă, are forță și dinamică bună. Ei au avut situații de gol, dar și noi am început bine. Și a doua repriză a fost mai bună. Poți să pierzi cu Dinamo, nu e o problemă.

Normal că vreau mai mult de la unii jucători, dar asta e treaba noastră, a antrenorilor. În general aș vrea mai multă determinare, ambiție și dăruire, pentru că, cu mine, întotdeauna au jucat mulți jucători din lot și atunci vreau mai mult”, a declarat Bergodi, la Prima Sport.

