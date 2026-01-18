Bergodi, a doua înfrângere la U Cluj Italianul a pierdut doar cu FCSB și Dinamo, dar vede o altă favorită la titlu: „E cea mai bună” +50 foto
Cristiano Bergodi. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Superliga

Bergodi, a doua înfrângere la U Cluj Italianul a pierdut doar cu FCSB și Dinamo, dar vede o altă favorită la titlu: „E cea mai bună”

alt-text Ionuț Cojocaru , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 18.01.2026, ora 23:39
alt-text Actualizat: 18.01.2026, ora 23:41
  • Dinamo - U Cluj 1-0. Cristiano Bergodi (61 de ani) a vorbit despre cea de-a doua înfrângere suferită de el pe banca formației clujene.

Antrenorul italian are un bilanț pozitiv la U Cluj, cu 7 victorii, 2 remize și doar 2 înfrângeri, ambele suferite în fața unor echipe din București. Prima a înregistrat-o cu FCSB, 0-2, pe 1 noiembrie 2025.

Dinamo urcă pe 2, Cîrjan în peluză VIDEO. Imagini spectaculoase cu căpitanul „câinilor” » A cântat alături de suporteri
Citește și
Dinamo urcă pe 2, Cîrjan în peluză VIDEO. Imagini spectaculoase cu căpitanul „câinilor” » A cântat alături de suporteri
Citește mai mult
Dinamo urcă pe 2, Cîrjan în peluză VIDEO. Imagini spectaculoase cu căpitanul „câinilor” » A cântat alături de suporteri

Dinamo - U Cluj 1-0. Cristiano Bergodi: „Pentru mine, Craiova este cea mai bună. Nu ne-a lăsat să jucăm”

În urma acestui rezultat, echipa lui Zeljko Kopic a urcat pe locul 2 în Superliga, cu 41 de puncte, la doar un punct în spatele liderului Rapid. U Cluj ocupă poziția 8, cu 33 de puncte.

Tehnicianul italian consideră că Universitatea Craiova este cea mai bună echipă dintre cele aflate în lupta pentru titlu.

„Dinamo se poate lupta (n.r. - la titlu), depinde, se înjumătățesc punctele și intră în joc toate echipele. Pentru mine Craiova rămâne echipa cea mai bună, nu ne-a lăsat să jucăm.

Astăzi, cu Dinamo, cred eu că am creat ceva. Au fost momente bune, în care eram acolo, în jumătatea lor. Dacă am avea mai multă continuitate și agresivitate, putem face o treabă bună”, a spus Bergodi, la Prima Sport.

Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din sezonul 2025-2026. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din sezonul 2025-2026. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro

Galerie foto (50 imagini)

Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din sezonul 2025-2026. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din sezonul 2025-2026. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din sezonul 2025-2026. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din sezonul 2025-2026. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din sezonul 2025-2026. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
+50 Foto
labels.photo-gallery

Bergodi, după eșecul cu Dinamo: „Poți să pierzi cu ei, nu e o problemă”

„Șepcile roșii” și-au creat mai multe ocazii importante în meciul de pe Arena Națională, însă nu au reușit să trimită mingea în poartă.

„Voi încerca, vedem în cursul săptămânii să găsim o soluție pentru înlocuirea lui Lukic (n.r. atacantul s-a accidentat în cantonamentul din Turcia). Vom vedea, am încredere în grupul ăsta și vreau să continui cu el. Sunt mulțumit, numai că trebuie să facem mai mult.

Astăzi am și întâlnit o echipă bună a campionatului, joacă, are forță și dinamică bună. Ei au avut situații de gol, dar și noi am început bine. Și a doua repriză a fost mai bună. Poți să pierzi cu Dinamo, nu e o problemă.

Normal că vreau mai mult de la unii jucători, dar asta e treaba noastră, a antrenorilor. În general aș vrea mai multă determinare, ambiție și dăruire, pentru că, cu mine, întotdeauna au jucat mulți jucători din lot și atunci vreau mai mult”, a declarat Bergodi, la Prima Sport.

VIDEO: Golul marcat de Karamoko

Citește și

Revine Mourinho la Real Madrid? Răspunsul antrenorului portughez nu a întârziat să apară: „Nu mă uit la telenovele”
Campionate
22:25
Revine Mourinho la Real Madrid? Răspunsul antrenorului portughez nu a întârziat să apară: „Nu mă uit la telenovele”
Citește mai mult
Revine Mourinho la Real Madrid? Răspunsul antrenorului portughez nu a întârziat să apară: „Nu mă uit la telenovele”
„Suntem cu tine, căpitane” Cătălin Cîrjan, idol pentru Dinamo! Mesajul care l-a făcut să tremure înaintea meciului + gestul unui fan
Superliga
22:00
„Suntem cu tine, căpitane” Cătălin Cîrjan, idol pentru Dinamo! Mesajul care l-a făcut să tremure înaintea meciului + gestul unui fan
Citește mai mult
„Suntem cu tine, căpitane” Cătălin Cîrjan, idol pentru Dinamo! Mesajul care l-a făcut să tremure înaintea meciului + gestul unui fan

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Urmează încă o zi și o noapte cu ger”. Harta zonelor în care vor fi temperaturi deosebit de scăzute inclusiv ziua
„Urmează încă o zi și o noapte cu ger”. Harta zonelor în care vor fi temperaturi deosebit de scăzute inclusiv ziua
„Urmează încă o zi și o noapte cu ger”. Harta zonelor în care vor fi temperaturi deosebit de scăzute inclusiv ziua
dinamo bucuresti Cristiano Bergodi liga 1 u cluj
Știrile zilei din sport
„E li-ber-ta-te! E Ca ieșirea din comunism” Omul care a ajutat-o pe Ana Barbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că alte două gimnaste pleacă la studii în SUA
Special
11:33
„E li-ber-ta-te! E Ca ieșirea din comunism” Omul care a ajutat-o pe Ana Barbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că alte două gimnaste pleacă la studii în SUA
Citește mai mult
„E li-ber-ta-te! E Ca ieșirea din comunism” Omul care a ajutat-o pe Ana Barbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că alte două gimnaste pleacă la studii în SUA
„E 99% aranjat” Transferul lui Moruțan la Rapid, ca și făcut: „A renunțat la bani” » De ce a fost implicată Galatasaray în negocieri
Superliga
12:35
„E 99% aranjat” Transferul lui Moruțan la Rapid, ca și făcut: „A renunțat la bani” » De ce a fost implicată Galatasaray în negocieri
Citește mai mult
„E 99% aranjat” Transferul lui Moruțan la Rapid, ca și făcut: „A renunțat la bani” » De ce a fost implicată Galatasaray în negocieri
„Pierdem ca bărbații” Cum și-a convins Sadio Mane colegii să revină pe teren la finala Senegal - Maroc: „Fotbalul african nu merita un astfel de final”
Campionate
11:21
„Pierdem ca bărbații” Cum și-a convins Sadio Mane colegii să revină pe teren la finala Senegal - Maroc: „Fotbalul african nu merita un astfel de final”
Citește mai mult
„Pierdem ca bărbații” Cum și-a convins Sadio Mane colegii să revină pe teren la finala Senegal - Maroc: „Fotbalul african nu merita un astfel de final”
Ofri Arad a ajuns la București Noul jucător al campioanei, primele declarații: „FCSB e un club foarte mare” » Ce a spus despre România
Superliga
10:36
Ofri Arad a ajuns la București Noul jucător al campioanei, primele declarații: „FCSB e un club foarte mare” » Ce a spus despre România
Citește mai mult
Ofri Arad a ajuns la București Noul jucător al campioanei, primele declarații: „FCSB e un club foarte mare” » Ce a spus despre România
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:35
„E 99% aranjat” Transferul lui Moruțan la Rapid, ca și făcut: „A renunțat la bani” » De ce a fost implicată Galatasaray în negocieri
„E 99% aranjat” Transferul lui Moruțan la Rapid, ca și făcut: „A renunțat la bani” » De ce a fost implicată Galatasaray în negocieri
12:48
Nu renunță la Drăgușin AS Roma încă lucrează la transferul fundașului român » Anunțul făcut de presa din Italia: „Patronul investește!”
Nu renunță la Drăgușin AS Roma încă lucrează la transferul fundașului român » Anunțul făcut de presa din Italia: „Patronul investește!”
13:01
„Ne-ați abandonat!” Scandal în Premier League, la revelația Angliei în 2025. Antrenorul i-a atacat pe șefii clubului
„Ne-ați abandonat!” Scandal în Premier League, la revelația Angliei în 2025. Antrenorul i-a atacat pe șefii clubului
11:33
„E li-ber-ta-te! E Ca ieșirea din comunism” Omul care a ajutat-o pe Ana Barbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că alte două gimnaste pleacă la studii în SUA
„E li-ber-ta-te! E Ca ieșirea din comunism” Omul care a ajutat-o pe Ana Barbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că alte două gimnaste pleacă la studii în SUA
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
Top stiri din sport
Furie și pumni la finala Cupei Africii! VIDEO. Cum au încercat fanii senegalezi să împiedice executarea penalty-ului controversat » Imaginile s-au viralizat
Campionate
10:44
Furie și pumni la finala Cupei Africii! VIDEO. Cum au încercat fanii senegalezi să împiedice executarea penalty-ului controversat » Imaginile s-au viralizat
Citește mai mult
Furie și pumni la finala Cupei Africii! VIDEO. Cum au încercat fanii senegalezi să împiedice executarea penalty-ului controversat » Imaginile s-au viralizat
„A fost haos pe teren” Alex Chipciu a identificat problema de la U Cluj, după eșecul cu Dinamo: „Cine să facă asta? Portarul?”
Superliga
09:00
„A fost haos pe teren” Alex Chipciu a identificat problema de la U Cluj, după eșecul cu Dinamo: „Cine să facă asta? Portarul?”
Citește mai mult
„A fost haos pe teren” Alex Chipciu a identificat problema de la U Cluj, după eșecul cu Dinamo: „Cine să facă asta? Portarul?”
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
Superliga
18.01
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
Citește mai mult
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
Finală cu scandal la Cupa Africii Senegal a ieșit de pe teren, după ce Maroc a primit un penalty în prelungiri! Apoi s-a întors și a câștigat trofeul
Campionate
00:27
Finală cu scandal la Cupa Africii Senegal a ieșit de pe teren, după ce Maroc a primit un penalty în prelungiri! Apoi s-a întors și a câștigat trofeul
Citește mai mult
Finală cu scandal la Cupa Africii Senegal a ieșit de pe teren, după ce Maroc a primit un penalty în prelungiri! Apoi s-a întors și a câștigat trofeul

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 36 rapid 31 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
19.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share