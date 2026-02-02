Unde se va juca Dinamo - U Craiova „Câinii” au pus în vânzare biletele pentru derby-ul din vârful clasamentului

Dinamo, locul 2, va disputa derby-ul cu U Craiova, locul 1, luni, 9 februarie de la ora 20:00, în etapa #26

„Câinii” vor avea un meci și la mijlocul săptămânii, miercuri, cu Farul, în deplasare.

Partida împotriva constănțenilor se va juca pe 4 februarie, de la ora 20:30.

Unde se dispută meciul Dinamo - U Craiova

Dinamoviștii vor reveni pe Arena Națională cu ocazia derby-ului cu oltenii.

Echipa lui Kopic a disputat partida de campionat cu Petrolul, 1-1, pe stadionul „Arcul de Triumf”, unde va juca și meciul din Cupă cu Hermannstadt, pe 12 februarie.

Bilete pentru Dinamo - U Craiova, de la 20 de lei

Clubul a pus deja în vânzare biletele pentru derby-ul cu Craiova, la care suporterii oaspeților vor avea toată Peluza Sud a Arenei.

Prețurile sunt:

• VIP Experience – Inel 1 – 500 lei

• Tribuna 0 Cat. 1 – Inel 1 – 150 lei

• Tribuna 0 Cat. 2 – Inel 1 – 100 lei

• Tribuna 1 – Inel 2 – 70 lei

• Tribuna 1 – Inel 3 – 50 lei

• Tribuna 2 – Inel 1 – 60 lei

• Tribuna 2 – Inel 2 – 50 lei

• Tribuna 2 – Inel 3 – 40 lei

• Peluza PCH – Inel 1 – 30 lei

• Peluza PCH – Inel 2 – 25 lei

• Peluza PCH – Inel 3 – 20 lei

• Peluza oaspete – Inel 1 – 30 lei

• Peluza oaspete – Inel 2 – 25 lei

• Peluza oaspete – Inel 3 – 20 lei

„Duelul de luni capătă o semnificație aparte”

„Dinamo vs Universitatea Craiova: Meciul pentru fruntea clasamentului în Superliga României.

În etapa a 26-a a Superligii, Dinamo primește vizita Universității Craiova într-un meci cu o încărcătură specială, atât prin prisma rivalității și a istoricului dintre cele două cluburi, cât și prin importanța punctelor puse în joc în economia clasamentului.

Partida din tur, disputată pe stadionul „Ion Oblemenco”, s-a încheiat la egalitate, scor 2–2, într-un meci în care Dinamo a demonstrat forță și personalitate, ratând pe final șansa de a obține toate cele trei puncte.

Duelul de luni capătă o semnificație aparte, cele două echipe fiind implicate direct în lupta pentru pozițiile de top ale Superligii.

Susținerea suporterilor a fost decisivă în meciul din deplasare, peste 1.500 de dinamoviști fiind prezenți la Craiova. Acum, revenirea pe Arena Națională oferă ocazia perfectă de a transforma din nou stadionul într-un aliat puternic al echipei, printr-o atmosferă care să transmită energie, încredere și determinare.

Luni, 9 februarie 2026, de la ora 20:00, Dinamo revine pe Arena Națională pentru un meci în care unitatea dintre echipă și suporteri poate face diferența.

Împreună, avem șansa de a scrie un nou capitol important în acest sezon și de a conduce echipa spre o victorie esențială”, au scris „câinii”.

Luna februarie va fi una încărcată pentru „câini”: vor disputa 6 meciuri - 4 acasă și 2 în deplasare. Acestea sunt: Farul (d), U Craiova (a), Hermannstadt în Cupă (a) Slobozia (a), Rapid (d), FC Argeș (a).

În tur, la Craiova, Dinamo a obținut un punct, 2-2.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport