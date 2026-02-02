„Cum să inventezi așa ceva?” MM Stoica, furios! Reacție dură la adresa arbitrajului: „Ne-ai scos din play-off?!”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a criticat dur arbitrajul după victoria cu Csikszereda, scor 1-0, din etapa #24 a Ligii 1.

Oficialul de la FCSB l-a pus la zid pe „centralul” Cristian Moldoveanu, principalul motiv fiind decizia acestuia de a dicta o lovitură liberă periculoasă pentru formația lui Robert Ilyeș în prelungirile partidei.

Este vorba de faultul acordat la intervenția lui Valentin Crețu asupra lui Marton Eppel, în minutul 90+3.

Mihai Stoica, reacție vehementă după arbitrajul din FCSB - Csikszereda: „Cum să inventezi așa ceva?”

„Eu nu am nicio problemă atunci când un arbitru nu vede o incorectitudine. E posibil să fie un jucător pe direcție, se mai întâmplă. Dar ce este extrem de grav și inexplicabil este să inventezi lucruri. Una e să nu vezi cum îl calcă pe picior, cum îi sparge buza lui Olaru, faultul la Miculescu.

Dar tu să inventezi, asta e foarte grav. OK, nu ai văzut, nu înțeleg cum, dar să inventezi la Graovac și la Crețu este extrem de grav, mai ales pe finalul meciului. Avem un copil în poartă și dai senzația că inventezi chestii. Stai, stai și apoi fluieri fault. Nu ai cum să explici deciziile.

Cum să inventezi așa ceva? E o simulare oribilă, iar tu nu faci altceva decât să ne creezi suspiciuni. Nu dai ceva ce nu ai văzut doar ca să inventezi.

Ok, nu a văzut la Olaru că i-a intrat ninsoarea în ochi, dar apoi cum să dai fault la Crețu? E minutul 93”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport, citat de gsp.ro.

Mihai Stoica: „ Explică-ne ! Spune-ne ce vrei”

Conducătorul campioanei a continuat să vorbească despre prestația lui Moldoveanu și a catalogat drept „foarte grav” ce s-a întâmplat pe finalul meciului.

„Dacă Matei Popa iese greșit și respinge în poartă, tu, Cristian Moldoveanu, ne-ai scos din play-off?! Ne-ai scos din play-off! De ce să ne dai fault? Explică-ne, spune-ne ce vrei de la meciul ăsta.

Eu nu am nicio explicație. Nu îi reproșez că nu a dat penalty, că nu a dat galben la Olaru sau roșu când i-a spart gura, deși nu ar fi fost de roșu, recunosc.

Dar ce s-a întâmplat la final este foarte grav. Îmi era frică de o fază fixă, mai ales pe acest teren, pe o asemenea vreme. La egal mai erau șanse minime”, a mai spus Mihai Stoica.

